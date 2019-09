Propunere de arestare preventivă pentru un fost rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Cluj

În faţa instanţei au mai fost prezentaţi pentru arestare conf. univ. Simona Hegheş, din cadrul Catedrei de Farmacie, prof. univ. Doina Miere, şefa Departamentului de Nutriţie, conf. Angela Filip şi Roxana Banc, din caudrul Catedrei de Nutriţie, relatează Ziarul Făclia.

Faptele cercetate de procurorii clujeni ar fi fost comise după 2016. În urma dezbaterilor care au durat mai multe ore, intanţa a decis ca nu sunt elemente care să impună măsura arestării faţă de cei cinci. Surse din rândul procurorilor susţin ca soluţia Judecătoriei Cluj-Napoca va fi contestată la Tribunal.

Marius Bojiţă a fost rector al UMF “Iuliu Haţieganu” în perioada 2000-2008, iar apoi a devenit preşedintele al UMF. În prezent, Bojiţă deţine funcţia de preşedinte al Fundaţiei Transilvania Leaders.

Suspect de plagiat

Fostul rector şi preşedinte al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca, Marius Bojiţă, este suspectat de plagiat. Lucrarea incriminată a fost publicată chiar sub egida universităţii clujene, relata Adevărul în 2013.

Volumul al doilea din lucrarea prof. univ. Marius Bojiţă (71 de ani), „Analiza şi controlul medicamentelor”, publicat în 2003, adică în perioada în care era rectorul UMF “Iuliu Haţieganu”, a preluat zeci de pagini dintr-o operă a unor cercetători americani, intitulată „Chemometrics A Practical Guide”. Plagiatul a fost semnalat de reprezentanţi ai lumii academice.

Mai grav este că volumul a fost publicat sub egida universităţii clujene, prestigioasa instituţie de învăţământ superior girând, practic, valoarea lucrării. Culmea ironiei, în 2011, Marius Bojiţă, în calitate de preşedinte al UMF “Iuliu Haţieganu”, a contribuit la modificarea Cartei universităţii, care instituie măsuri aspre de sancţionare a plagiatului.

A copiat dintr-o lucrare publicată în SUA

Capitolul 16 al lucrării profesorului Marius Bojiţă, „Utilizarea chemometriei în analiza şi controlul medicamentelor” a fost preluat, cuvânt cu cuvânt, din opera “Chemometrics A Practical Guide” (cap. 3 “Preprocessing”), elaborată de cercetătorii americani Kenneth R. Beebe, Randy J. Pell şi Ary Beth Seasholtz. Aceştia au publicat lucrarea în 1998, la New York, cu cinci ani mai devreme de apariţia volumului scos de Marius Bojiţă. Preluarea s-a făcut fără respectarea uzanţelor academice privind citarea.

Au făcut o traducere

Marius Bojiţă şi colaboratorii săi au făcut, practic, o traducere a lucrării americane, începând chiar de la primele sub-capitole: “Preprocesarea probelor”/”Preprocessing the samples” sau “Normalizarea”/”Normalization”. Pe ici, pe colo, autorii şi-au adus şi contribuţia” personală: în anumite fraze, au fost introduse paranteze şi cratime, care nu apar în textul original. Nu lipsesc nici virgulele care sfidează regulile gramaticale, precum cea pusă în fraza “(…) are aceeaşi, sau aproape aceeaşi lungime ca vectorul probei originale” / “(…) that is the same (or almost the same) length as the orginal sample vector”.

Toate subcapitolele de la paginile 677-694 ale volumului “Analiza şi controlul medicamentelor” sunt copii fidele ale celor din cartea cercetătorilor americani: „Netezirea sau curăţirea semnalului analitic de zgomotul de fond / Smoothing”, „Curăţirea medie / Mean smoother”, „Curăţirea medie succesivă / Running mean smoother”, „Curăţirea mediană succesivă / Running median smoother”, „Curăţirea polinomială succesivă / Running polynomial smoother”, „Curăţirea cu filtru Fourier / Fourier filter smoother”. Mai mult, acestea sunt reproduse în aceeaşi ordine.

A reprodus până şi graficele

Autorii nu au făcut nici măcar efortul de a masca plagiatul prin anumite reformulări sau folosirea unor sinonime. Nu a fost schimbată nici topica frazei. „De exemplu, primul element în vector este adesea şters, deoarece el nu poate fi în centrul ferestrei (...)” este în oglindă perfectă cu fraza „For example, the first element in the vector is often deleted because it cannot be in the middle of a window (...)”.

Marius Bojiţă a preluat nu numai textul lucrării americane, dar şi graficele, formulele şi figurile. Este cazul celor de la paginile 678-694 ale volumului său.

Potrivit prof. univ. Dorin Isoc, autor al unor lucrări despre plagiat, furtul intelectual este evident. “Plagiatul este cu atât mai grav cu cât s-a produs în perioada mandatului de rector al prof. Marius Bojiţă, iar volumul a fost scos sub egida universităţii. Este un plagiat ordinar, s-a făcut o preluare integrală, prin traducere de foarte proastă calitate. De exemplu, a tradus «weighting» prin «îngreunare», când sensul corect era de «ponderare»”, a declarat pentru „Adevărul” Dorin Isoc.

Plagiat “din eroare”

Profesorul Marius Bojiţă a susţinut că a preluat din lucrarea “Chemometrics A Practical Guide” doar “nişte grafice şi figuri”, nu însă şi text, şi că la mijloc ar fi vorba de o simplă eroare. “A fost o greşeală la vremea respectivă, cartea este indicată la bibliografie, a fost doar o eroare că nu am indicat paginile”, a declarat pentru “Adevărul” Marius Bojiţă.

În apărarea sa, fostul rector a susţinut că, în 2003, ar fi fost cu totul alte reguli referitoare la citare. Asta cu toate că normele academice nu au fost modificate între timp. “Nu am ştiut la vremea respectivă. A fost în 2003, de atunci s-au schimbat mai multe... Noi am crezut atunci că e suficient să trecem cartea la bibliografie. A fost o eroare, ne-o însuşim, nu am ce să zic altceva. Dacă o să reedităm volumul, o să îndreptăm eroarea”, a mai precizat Marius Bojiţă.

