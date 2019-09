Programul de sâmbătă al Zilelor Clujului. Parada şi gala operelor nu trebuie ratate

Redăm mai jos programul zilei de sâmbătă:

PIAŢA UNIRII

11:00-21:00 - Experience Cluj

Descoperă oraşul în realitatea virtuală!"

12:00-21:00 - Photobooth

15:00-22:00

Compania de teatru, acrobaţie şi jonglerie Famous Art"

15:00-22:00

Compania de Teatru Magic Puppet"

17:00

Parada ”Zilelor Clujului"

19:00

ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE DIMA” ŞI ORCHESTRA OPEREI NAŢIONALE ROMÂNE CLUJ-NAPOCA

Cvartetul de Tromboane-Tubă al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” şi Studenţi ai claselor de operă din cadrul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, acompaniaţi de Orchestra Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca

Eveniment susţinut de NTT DATA Romania

20:00

CORUL ŞI ORCHESTRA FILARMONICII DE STAT „TRANSILVANIA”

Eveniment susţinut de NTT DATA Romania

21:30

GALA OPERELOR CLUJENE

ELECTRO-SYMPHONIC EXPERIENCE

Opera Naţională Română Cluj-Napoca şi

Opera Maghiară din Cluj

Eveniment susţinut de NTT DATA Romania

PIAŢA MUZEULUI

11:00 - Scufiţa Roşie şi lupul cel flămând

idee de spectacol, regie, actorie: Ion Iurcu

spectacol în limba română

Organizator: Teatrul de păpuşi - Teatrul Puck"

14:00-21:00

Caricaturi la cornet

în faţa Casei Matei Corvin"

10:00-21:00

Urban Mirror - Ateliere reciclare

10:00-12:00 - Atelier de hârtie reciclată

13:00-15:00 - Atelier de sticle reciclate

16:00-18:00 - Atelier de reciclare dopuri de vin

19:00-21:00 - Atelier de reciclat haine

Organizator: Asociaţia cultural-artistică Urban Mirror"

Concerte

18:30 - Digitalove

19:30 - Dj Wicked

20:30 - Danaga

21:30 - Blanilla + quartet "

STR. MIHAIL KOGĂLNICEANU

10:00 - Gaşca lui Mickey

spectacol muzical pentru copii

Organizator: Golden Party"

11:00-23:00 - Festivalul Gastronomic Internaţional

10:00-22:00

Târgul meşterilor populari şi al comunităţilor internaţionale

Ateliere meşteşugăreşti:roata olarului, pictură pe ceramică, război de ţesut, cusături, prelucrare podoabe din mărgele, împletituri din sfoară etc."

10:00-22:00 - Promenada cărţilor

10:00-20:00 – Ateliere pentru copii. Desenăm, ne jucăm!"

10:00-22:00 - Sesiuni foto inedite cu personaje din poveşti

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj"

10:00-22:00 - Festivalul multiculturalităţii

Expoziţie de obiecte tradiţionale din cultura popoarelor"

Scenă Str. Mihail Kogălniceanu

12:00 - Dex

19:00 - Valeria Marcu

20:00 - AstroGenerale

BULEVARDUL EROILOR

CivicArt - 100#Clujean

12:00 - Experiment plastic interactiv stradal

Liceul de Arte Vizuale „Romul Ladea”"

14:00-21:00

Caricaturi la cornet"

PARCUL CENTRAL „SIMION BĂRNUŢIU”

11:00 - Learn2Ride

Aleea din Parcul Central dinspre str. Splaiul independentei

Organizator: Ride2Work Cluj

Powered by Endava"

Zona de aventură

10:00-19:00

Provocare la înălţime alături de Salvamont Salvaspeo"

10:00-20:00

Fun Zone powered by AROBS Transilvania Software

Organizator: Outdoor4U"

10:00-19:00 - Distracţie Uriaşă cu Carcassonne Gigant!

Mepples supradimensionaţi şi piese uriaşe te aşteaptă să descoperi universul jocului Carcassonne!

Organizator: LineArt - Oxygame"

15:00-22:00

Compania de Teatru Magic Puppet"

Lacul Chios

11:00-19:00 - Caiac pe lacul Chios

eveniment adresat persoanelor cu dizabilităţi locomotorii"

11:00-19:00

Caiac pe lacul Chios

11:00-13:00 - iniţiere - plimbări cu caiacul

15:00-19:00 - plimbări individuale cu caiacul

Organizator: Asociaţia Club Sportiv Caiac SMile"

13:00-19:30 - Ateliere de fashion&beauty

Ateliere de cosmetică

13:00-14:30

15:30-17:00

18:00-19:30

Ateliere de croitorie

13:00-14:30

15:30-17:00

18:00-19:30

Organizator: Atelierele Ilbah

14:00-20:00 - Centenar CS Universitatea Cluj-Napoca

14:00 - Demonstraţie de judo

15:00 - Demonstraţie de lupte

16:00 - Demonstraţie de box

17:00 - Demonstraţie de scrimă

18:00 - Jocuri de volei

19:00 - Jocuri de handbal

Organizator: Club Sportiv Universitatea Cluj-Napoca"

Zona Casino

14:00-21:00

Caricaturi la cornet"

11:00-19:00 - ELEMENTUM Experience @ Zilele Clujului 2019

11:00-14:00 - ateliere senzoriale, atelier de confecţionat brăţări şi atelier de pictură pe figurine de lemn

16:00-19:00 - ateliere senzoriale, atelier de modelaj în aluaturi şi atelier de decoupage

Servicii ale Bibliotecii mobile

11:00 - Brăţara copilăriei – Atelier de confecţionat brăţări (6-12 ani)

13:00 - Citesc o carte împreună cu copilul meu

16:00 - Să reciclăm creativ!

Atelier de confecţionat bijuterii din materiale reciclabile (6-12 ani)

17:00 - Ora poveştilor în limba maghiară

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj"

10:00-18:00 - Atelier de gătit sănătos ManagisBio

powered by AROBS Transilvania Software

Organizator: ManagisBio"

Tabăra Nomadă

10:00-19:00 - Echitaţie pentru copii

Organizator: Asociaţia Vulturii din Călata"

13:00 - Prezentarea iurtă nomadă

16:00 – Jocuri nomade (I)

spectacol istoric călare"

CASINO - CENTRUL DE CULTURĂ URBANĂ

11:00-18:00 - Expoziţia Moto Retro Cluj 2019 (Ediţia a VI-a)

Aleea Principală, Parcul Central, zona Casino

11:00 – Deschiderea expoziţiei

14:00 – Premierea expozanţilor

16:00 – Atelier de artizanat moto manufactură

16:30 – Startul Paradei Moto: traseu zona centrală a Clujului

17:30 – Revenirea în Parcul Central

18:00 – Finalizarea evenimentului / retragerea participanţilor

Organizator: Comunitatea Moto Cluj, Centrul de Cultură Urbană"

15:00-19:00 - Activităţi pentru copii

platoul din faţa Casino-ului

ateliere de face-painting şi modelaj de baloane

Organizator: Pahumi"

16:00 - Oameni frumoşi, cuvinte frumoase

Teatru, muzică şi poezie

Organizator: Teatralia Cluj-Napoca"

18:00 - Geamăna, satul din adâncuri

expoziţie de fotografie de Cristian Lipovan în cadrul proiectului Place Suffering

Prezentare:

Expoziţie foto

Lansare foto – carte „Geamăna, satul din adâncuri

Proiecţie video

Organizator: Cristian Lipovan & PhotoRomânia"

CINEMA DACIA

Sala Mare

11:00 - The Boss Baby (2017) - The Boss Baby: Cine-i şef acasă?

Film dublat în limba română

13:00 - The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water (2015) - SpongeBob: Aventuri pe uscat

Film dublat în limba română"

17:30 - Clujul interbelic

Proiecţie de imagini în premieră din Cluj, filmate în perioada interbelică

Organizator: Asociaţia Clujul de Altădată, Centrul de Cultură Urbană"

18:30 - Gaudeamus Igitur, film în regia Gheorghe Vitanidis

Emoţiile examenelor, viaţa studenţilor şi imagini spectaculoase din Clujul anilor '60

Organizator: Asociaţia Clujul de Altădată, Centrul de Cultură Urbană"

Sala Multifuncţională şi foaierul cinematografului

13:00-17:00 - Activităţi pentru copii

ateliere de face-painting şi modelaj de baloane

Organizator: Pahumi"

CINEMA MĂRĂŞTI

12:30 - Mickey Bucătarul

spectacol muzical de varietăţi cu mascote şi personaje

Organizator: Golden Party

14:00 - Ballerina – Balerina (2016)

Film dublat în limba română

15:30 - Jungle book - Cartea junglei (1967)

Film dublat în limba română

18:30 - La La Land (2016)

Film american în regia lui Damien Chazelle

21:00 - Hell (of an) Evening by ClujShorts

proiecţie de filme horror selectate din programele ClujShorts ISFF

Foxglove, Degeţel roşu, Ireland, 2015, Horror

Upír, France, 2016, Horror

Libby, Spain, 2015, Horror

The Disappearance Of Willie Bingham, Dispariţia Australia, 2015, Horror

Blight, Năpasta, Ireland, 2015, Horror

iMedium, Spain, 2016, Horror

The Melody Of Evil, Melodia răului, Spain, 2016, Horror

George, Franţa,2016, ficţiune

Organizator: ClujShorts International Short Film Festival

Asociaţia Persona"

TURNUL CROITORILOR

10:00-20:00 - Clujul de ieri şi de azi

Expoziţii de fotografie

Organizator: Asociaţia Clujul de Altădată, Centrul de Cultură Urbană"

10:00-20:00 - Mazepa Neagră

Expoziţii de fotografie

Expune: Robert Antonov, student al secţiei Fotografie din cadrul Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca

Organizator: Clubul de fotografie Lumex, Centrul de Cultură Urbană

10:00-20:00 - O carte în dar

proiectul presupune distribuirea gratuită a unor cărţi primite drept donaţii din partea editurilor şi persoanelor fizice darnice

Organizator: Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj"

STRADA POTAISSA ŞI ZIDUL CETĂŢII

Tabăra Medievală

10:00 – 20:00

Ateliere de pielărie, ceramică, ţesătorie şi fierărie; instrucţia recruţilor, tehnici de mânuirea armelor, atelier de confecţionare măşti

10:00 - Trezirea la viaţă a taberei medievale

11:00 - Dreptatea celui tare - La Fontaine (spectacol de fabule medievale)

11:30 - Povestea cu Sarea-n bucate

12:00 - Scoala medievală de instrucţie a scutierilor

13:00 - Muzica şi dansurile medievale

14:00 - Legenda Uriaşilor

16:00 - Bufonii lui ... Shakespeare - spectacol de teatru

16:30 - Truffaldino şi bucatele alese - Commedia dell’arte

18:00 - Antrenament pentru cavalerii cu diferite arme

19:30 - Blestemul vrăjitoarei – spectacol pirotehnic

20:00 - Fire Dreams, spectacol de jonglerii cu focul"

Tabăra Antică

10:00 – 20:00

Activităţi specifice in tabăra civilă – ateliere de pielărie, ceramică, ţesătorie, fierărie

Activităţi specifice in tabăra militară – Inspecţia trupelor de catre Legatus Legionis, curăţare şi întreţinere echipamente, instrucţia recruţiilor, antrenamente cu arcul, suliţa

11:00 - Şcoala de gladiatori

15:00 - De la Napouca la Napoca. Istoria unui oraş ( partea I-a)

18:00 - Lupte de gladiatori"

STRADA IULIU MANIU

19:00 - Midnight Snack

Eveniment susţinut de Farmec"

LA TERENURI MĂNĂŞTUR

11:00-23:00 - Zilele Mănăşturului

11:00-13:00 - Desenăm şi învăţăm despre banda desenată - cu Adrian Barbu

12:00-13:00 - Prezentare tehnici de prim-ajutor - SMURD CLUJ

12:00-14:00 - Parenting şi informare

12:00-13:00 - Prezentare tehnici de prim-ajutor

13:00-14:00 - Prevenirea bolilor de colectivitate - Peditel 1791

12:00-18:00 - Eroii tăi preferaţi - pictură pe faţă

12:00-18:00 - Ateliere hand made şi de reciclare creativă cu Asociaţia Firul Ariadnei şi Ghemul Loredanei

13:00-16:00 - Demonstraţii arte marţiale

CS Poli Karate Cluj, ACS Delta MMA Academy Cluj, Napoca Jiu Jitsu Academy, Activ Team

12:00-18:00 - Aleea Terapeutică cu ZEM CENTER

15:00-16:00 - „Caruselul emoţiilor"" cu Liliana Bogos şi Sandina Grigoraş

16:00-17:00 - Teatru de păpuşi - „Mici întâmplări hazlii din viaţa de zi cu zi”

Trupa AnimaStar- Palatul Copiilor Cluj

16:00-18:00 - Dezbatere de cartier: „Ce facem cu zona La Terenuri”

discuţii despre viitorul proiect oficial de parc

19:00-22:00 - Concerte - Seară de folk & hip-hop de Mănăştur

Organizator: Fundaţia Părinţi din România

PARCUL SPORTIV „IULIU HAŢIEGANU”

Complexul de nataţie „Universitas”

Univer 24 - Sărbătoarea înotului - 11:00 - 22:30

11:00 - Super înotători de 24h

înotători experimentaţi/24h de înot individual

Festivitate încheiere: 29 septembrie, ora 11:00

11:00 - Copiii, familia şi prietenii

înotători de orice nivel/echipă minim 2 membri/50m/total 1h

Festivitate încheiere: 28 septembrie, ora 14:15

14:00 - Bucuria de a ne întrece în apă

înotători de nivel mediu şi avansat/echipă de minim 6 membri/100 m/total 1h

Festivitate încheiere: 28 septembrie, ora 15:30

15:15 - Înoată câte 400m timp de 6h în echipă

înotători de orice nivel/echipă minim 6 membri/400 m/total 6h

Festivitate încheiere: 28 septembrie, ora 21:45

21:30 - Înoată câte 1/2h timp de 12h în echipă

înotători de orice nivel/echipă minim 6 membri, maxim 24/ câte 30 min/total 12h

Festivitate încheiere: 29 septembrie, ora 10:00

Organizator: Sports Culture"

TURURI GHIDATE

Cimitirul central – Poveşti în poveste

Plecare: ora 10:00

Centrul de Informare Turistică

Bd. Eroilor nr. 6-8

Durata: 2 ore

Organizator: Cluj Guided Tours"

Re-descoperim Clujul - Românii

Plecare: ora 11:00

str. Bisericii Ortodoxe nr. 10

Ghid: Cosmin C. Rusu

Organizator: Asociaţia „Vechiul Cluj”"

Cluj-Napoca – the Treasure City

tur ghidat în limba engleză

Plecare: ora 11:00

Centrul de Informare Turistică

Bd. Eroilor nr. 6-8

Durata: 2 ore

Organizator: Cluj Guided Tours"

Instituţii clujene la centenar

Plecare: ora 14:00

Centrul de Informare Turistică

Bd. Eroilor nr. 6-8

Durata: 3 ore

Organizator: Centrul de Informare Turistică

Cluj-Napoca – the Treasure City

(tur ghidat în limba engleză)

Plecare: ora 18:00

Centrul de Informare Turistică

Bd. Eroilor nr. 6-8

Durata: 2 ore

Organizator: Cluj Guided Tours"

Campus Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

10:00-18:00 - Zilele Clujului la USAMV

- Echipaj de călărie demonstrativă, Poliţia Română

- Expoziţie de vaci, rasa sure de stepă

- Demonstraţii de agilitate şi dresaj canin

- Prezentări păsări/animale domestice: porumbei, găinuşe, iepuri etc.

- Demonstraţii de echitaţie şi probe de agilitate cu caii

- Concursuri pentru copii, cu premii inedite – pui de animale

- Stup de observaţie albine, viermi de mătase

- Laboratoare şi prezentări de la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

- Produse tradiţionale la vânzare din producţia proprie a fermelor şi staţiunilor USAMV Cluj-Napoca

- Vizitare acvariul USAMV Cluj-Napoca

Organizator: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca"

CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR CLUJ-NAPOCA

11:00 - Gala aniversară „100 de ani de la înfiinţarea Clubului Sportiv Universitatea Cluj-Napoca

Ediţia 2019 a Zilelor Clujului marchează, prin evenimente şi acţiuni aparte, aniversarea unor instituţii clujene remarcabile, care au contribuit activ la dezvoltarea oraşului în ultimul secol.

Zilele Clujului 2019 este organizat de Primăria Cluj-Napoca împreună cu peste 100 de companii, ONG-uri, voluntari şi instituţii, care împreună cu membrii comunităţii, creează an de an o poveste minunată.

Zilele Clujului reflectă comunitatea căreia i se adresează: deschisă, creativă, dinamică, fiind un eveniment de referinţă pentru identitatea culturală a oraşului, cu activităţi diverse pentru toate gusturile şi vârstele.

Vă invităm aşadar, la sărbătoare! E „Cluj”iversare!

Programul festivalului Zilele Clujului 2019 şi alte informaţii despre evenimente sunt

disponibile online:

- în Broşura Zilelor Clujului, care poate fi răsfoită aici: http://bit.ly/ProgramZileleClujului2019

- pe pagina de Facebook Zilele Clujului;

- pe website-ul festivalului www.zileleclujului.ro;

- în aplicaţia Zilele Clujului, care poate fi descărcată de acum de pe Google Play / App

Store.