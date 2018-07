Profesoară universitară la Versailles, antreprenor în România

Fiind o persoană extrem de activă, Flavia Zah se simte cetăţean european şi global în adevăratul sens al cuvântului. Aşa se face că, într-o singură săptămână, jonglează cu mai multe culturi, vorbeşte cel puţin trei limbi la locul de muncă şi se adaptează constant la medii de lucru diferite atât din postura de antreprenor, cât şi din cea de profesor al Université de Versailles, unde predă cursul de limba engleză pentru afaceri.

Şi nu doar atât. Flavia este şi coordonator al centrului de administrare de teste TOEIC şi TOEFL de la Institut des Techniques et Sciences des Yvelines din cadrul aceleiaşi Université de Versailles. Acasă, la Baia Mare, o aşteaptă familia, dar şi două afaceri prospere, de care se ocupă împreună cu rudele.

Pentru a face faţă pe toate planurile, ea se împarte între Paris şi România şi face naveta cu avionul spre capitala Franţei, unde îşi petrece primele două zile din săptămână la catedră.

„În ultimii ani, am încercat să îmbin cariera universitară cu antreprenoriatul. De aceea, mi-am păstrat libertatea de a sta câteva zile pe săptămână la Paris, unde predau, iar apoi mă întorc acasă. Nu prea am timp pentru altceva în Paris, între 8 dimineaţa şi 18.00 sunt la cursuri, îmi ador meseria, dar am nevoie să respir aerul parizian, să profit de acest «savoir vivre» al francezilor“, spune Flavia.

A predat şi la Georgia State University din Atlanta

Absolventă de Filologie, cu specializarea Engleză-Franceză, la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, tânăra în vârstă de 36 de ani cunoaşte Parisul ca-n palmă. Practic, trăieşte în „Oraşul Luminilor“ încă din 2003, atunci când a aplicat la o bursă chiar pentru Université de Versailles.

A urmat un masterat la aceeaşi universitate, apoi şi doctoratul. „După 2005 am început doctoratul pe Studii Americane şi am obţinut un post de profesor de Limba engleză pentru afaceri în cadrul acestei universităţi. De 13 ani coordonez catedra de limbi străine a Facultatii de Inginerie şi centrul de teste si administrez testele oficiale de tip Toefl si Toeic“, adaugă profesoara.

Cu o singură pauză, între 2008 şi 2009, când a fost profesor şi cercetător invitat la Georgia State University din Atlanta, SUA, Parisul i-a fost a doua casă.

Baby sitter pentru aristocraţii din Paris

În 2003, când ajungea cu o bursă în capitala Franţei, Flavia a învăţat ce înseamnă să te bazezi doar pe propriile puteri. Deşi provine dintr-o familie de oameni de afaceri prosperi, ea a preferat să o ia pe cont propriu la Paris. Şi pentru că bursa ajungea mereu cu întârziere, a găsit repede o soluţie pentru a câştiga primii săi bani munciţi.

„Văzând ce se întâmplă, mi-am pus rotiţele în mişcare ca să-mi găsesc un job. Şi mi-am spus: «Aici e Versailles, crema-cremelor, adică cei mai titraţi şi cei mai înstăriţi oameni de viţă nobilă. Ia să vedem ce anunţuri de job-uri găsesc!». Şi mă uitam la anunţuri, le căutam în special pe cele postate de aristocraţi, era destul de simplu. Ştiam că cei de viţă nobilă au în faţa numelui particula «de». Şi mă uitam să locuiască şi în apropiere de Palatul din Versailles, acolo unde ştiam că stau cei mai mulţi dintre ei. Aşa am găsit mai întâi o familie de baroni, după care ei m-au recomandat unei familii de conţi“, rememorează Flavia.

S-a angajat ca baby sitter, iar în scurt timp a ajuns chiar să devină prietenă cu familiile pentru care lucra. „Aveam un Mercedes decapotabil cu numere de România, mergeam cu maşina şi preluam copiii de la grădiniţă şi de la şcoală. Apoi, îi ajutam la teme şi le dădeam meditaţii de Limba Engleză. Am rămas în relaţii foarte bune cu familiile respective, unii dintre ei au venit mai târziu şi la nunta mea, în România“.

Roboţelul Pepper nu a putut-o înlocui

Anii au trecut, iar tânăra a parcurs între timp toate etapele, iar din 2005 a început să le predea studenţilor. Aceiaşi studenţi care, îşi aminteşte amuzată, i-au făcut o mică farsă.

Flavia Zah în mijlocul studenţilor săi, alături de roboţelul Pepper. Foto: Arhivă personală

„Îmi amintesc o întâmplare haioasă de la facultate. Eu sunt pasionată de sport, călătorii şi evident, de noile tehnologii în educaţie. Studenţii mei ştiind asta, m-au înlocuit la propriu cu robotul Pepper care urma să predea cursul meu pe tema Reinventing Organizations. Am rămas surprinsă când am văzut că un robot îmi preia atribuţiile şi interacţionează cu studenţii în engleză! L-au programat destul de bine, dar când a venit vorba de empatie şi de inteligenţa emoţională, nu a mai răspuns la comenzi, aşa că am decis să luăm robotul doar pe post de asistent“, povesteşte Flavia.

A clădit un business în Oraşul Luminilor

Tot la Paris, Flavia a fondat un centru de formare a adulţilor, centrat pe Limba Engleză pentru Afaceri, redactare de CV-uri şi coaching pentru interviuri de recrutare în engleză pentru companii. Deşi a avut un succes mare şi câştiga excelent, l-a închis în 2015, când a decis să înceapă un nou business în ţară.

„A fost o afacere excelentă pentru că ofeream servicii şi nu a trebuit să investesc mare lucru, iar lucrurile mergeau foarte bine. Dar a venit momentul în care am decis să ne întoarcem acasă, în România, pentru fiul nostru, Paul. Atunci am renunţat la această afacere, pentru că nu-mi mai ajungea timpul să dezvolt acel business“, a explicat tânăra profesoară.

A fondat Şcoala Internaţională din Baia Mare

Revenită în ţară, Flavia a fondat, la Baia Mare, în 2015, Şcoala Internaţională din localitate. Spune că a luat această decizie, după ce a identificat nevoia unei alternative educaţionale în mediul privat, pornind de la dorinţa de a le oferi copiilor o educatie globală şi holistică, adaptată secolului XXI şi viitorului pieţei muncii.

„Sincer, proiectul Şcolii Internaţionale a pornit din dorinţa de a-i oferi fiului meu o educaţie şi un mediu de studiu la standarde internaţionale. Şcoala noastră a transformat educaţia din comunitatea băimăreana, literalmente. Am propus un model nou, adaptat secolului nostru, care valorifică potenţialul maxim al fiecarui elev în parte, oferind totodată deschiderea spre plurilingvism şi multiculturalism atât de necesară azi. Spre exemplu, în cadrul unui program de schimb, copiii noştri de clasa a doua au înlocuit anul acesta sala de clasa din România cu una din Malta sau din Franţa fără probleme de adaptare la nivel lingvistic sau de conţinut“, susţine Flavia.

Dar Şcoala Internaţională nu este singurul ei business şi nici unicul proiect. Flavia Zah este implicată şi în afacerea familiei care deţine o companie importantă din industria cărnii, dar este şi fondatoarea unui club de business şi se implică şi într-un proiect filantropic.

„Am şi proiecte în care mă implic fiindcă simt că trebuie să dau de la mine, la propriu, prin donaţii, şi din mine, prin împărtăşirea know how-ului. De exemplu, în 2016, am fondat Clubul de Business ProActiv pentru comunitatea locala de antreprenori. Aici creştem şi educăm antreprenori. În 2018, am început un proiect filantropic, Fabrica de Aripi, în beneficiul Hope and Homes for Children Romania, pentru a le croi aripi copiilor din mediile defavorizate şi a le da acces la educaţie“, a încheiat Flavia Zah. ;