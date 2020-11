O profesoară cu cancer în stadiul patru continuă să predea: „Orele mă motivează, uit de mine, de durere, de rău”

Simona Hanca, de 53 de ani, continuă să predea online deşi are cancer în stadiul patru, relatează G4Media. Ea intră pe zoom să-şi predea ora de informatică online la un liceu clujean.

A fost diagnositcată cu cancer din 2017. „Atunci am fost diagnosticată cu cancer de colon în stadiul 4 şi metastază la ficat, mai exact. Am început tratamentul aproape imediat: 4 şedinţe de chimioterapie, 28 de şedinţe de radioterapie şi o primă operaţie în martie 2018; acest ciclu s-a încheiat cu încă 4 şedinţe de chimioterapie după ce mi s-a îndepărtat colostoma.”

În ciuda faptului că este în perioada chimioterapiei, nu renunţă la ore.

„Relaţia mea cu elevii este cât se poate de normală. Ei mă cunosc, ştiu ce probleme am, dar nu discutăm niciodată despre asta. E o oră firească, e ca şi cum aş fi în faţa lor. Nu mă compătimesc sau nu-mi zic <<haideţi că nu facem azi>>. Îmi găsesc resurse să pot să stau în faţa lor să facem treabă. Îmi pregătesc lecţiile în avans. De exemplu, ştiu că urmează chimioterapia, iar lunea sunt praf şi îmi pregătesc dinainte totul. Orele mă motivează. Sunt foarte multe momente când uit de mine, de durere, de greaţă, de rău. Eu sunt acolo pentru ei, pentru elevi. E ceea ce am făcut o viaţă întreagă, ceea ce iubesc şi ceea ce mă mână în luptă. Am predat online din martie încoace. Trag de mine cât mai pot. Sper la binele ăla, să ne liniştim si noi”, a declarat profesoara.



Profesoara Simona Hanca lucrează de 25 de ani în învăţământul clujean. Continuă să o facă şi acum fiindcă nu îşi permite să-şi piardă salariul, în schimbul unei pensii de handicap care se ridică la câteva sute de lei, arată sursa citată.