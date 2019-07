Prin ce a trecut o româncă până să ajungă o actriţă respectată în Spania: „Am dormit pe străzi şi am mâncat hrană aproape expirată“

Pentru Bianca, marea aventură a început în 2002, anul în care românii au scăpat de regimul vizelor în statele europene. Împreună cu prietenul ei, care ulterior i-a devenit soţ, tânăra a decis să renunţe la facultate şi să plece în necunoscut, în Spania. Avea doar 18 ani, dar era înarmată cu tot optimismul din lume.

A dormit în parcuri şi a trăit cu mâncare aproape expirată

„Am ajuns în Spania în anul 2002,la Madrid. La început nu aveam locuinţă şi nici de lucru. Am dormit aproape o lună pe străzi, la propriu. Dormeam în special pe bănci, în parcuri, iar când puteam mai mergeam la un băiat care ne lăsa să facem duş la el, însă doar atât. Mâncarea nu a fost neapărat o problemă. Supermarketurile obişnuiau să scoată mâncarea care urma să expire, aşa că mergeam şi o luam gratis. A fost ceva incredibil, aveam o senzaţie de libertate, eram cumva inconştienţi, pentru că azi n-aş mai putea să fac aşa ceva”, povesteşte ea.

La munca de jos

Ajunşi la Madrid, cei doi intenţionau să plece spre Andaluzia, în sudul Spaniei, unde aveau mai mulţi prieteni care le-au promis că-i vor ajuta inclusiv cu locuri de muncă. Exista însă un neajuns, care a făcut imposibilă, într-o primă fază, plecarea lor.

„Aveam prieteni în Andaluzia, dar nu mai aveam bani să ajungem acolo. Am lucrat cu actualul meu soţ în construcţii, timp de două zile. Aşa ne-am făcut bani de drum spre Andaluzia. Apoi, după ce am ajuns am lucrat la curăţenie, apoi în câmp, la cules portocale. Iar după aproximativ un an am început să lucrez la un restaurant în portul din Sotogrande (Cadiz), ca şi chelnăriţă, după care, în acelaşi restaurant, am devenit şefă de sală”, rememorează Bianca.

În 2005, ea s-a mutat în Marbella, unde a fost angajată la o agenţie imobiliară. Nu a durat însă foarte mult, pentru că în 2007 a apărut criza, care a afectat din plin sectorul imobiliar, astfel că românca a redevenit chelneriţă. Iar după alţi trei ani, a luat o decizie care avea să-i schimbe radical viaţa.

Marele pas

„În 2010, fiind sătulă de atâta muncă, am decis să fac ceea ce-mi place şi m-am decis să devin actriţă. Am început un curs special la Malaga, iar după câteva luni m-am înscris la o şcoală de actorie, teatru corporal, din Madrid. La început făceam naveta Malaga – Madrid, iar cu timpul m-am mutat în Madrid”, spune Bianca.

Treptat, după ce a primit câteva roluri secundare, mai simple, românca a intrat în atenţia producătorilor de film şi a primit şansa să arate ce poate. Şi nu a ratat-o. A reuşit să treacă şi peste bariera naţionalităţi, ba mai mult, spune că acest aspect a ajutat-o. Însă cel mai mult a ajutat-o ambiţia.

„La început aveam roluri minore, dar încetul cu încetul am urcat spre un alt nivel. Primul meu rol a fost într-un serial important „Los hombres de Paco”. Eram deţinutele unor mafioţi şi eram închise într-un container. Cel mai important până în momentul de faţă este cel din filmul „El Desentierro” (Deshumarea, un film despre corupţia politică din Valencia – n.r.), pe care îl puteţi vedea în Amazon Prime, şi rolul din serialul Acacias38 (Acacias – numele unei străzi n.r), unde sunt personajul Koval. Acest rolul mi s-a părut cel mai greu, deoarece ei credeau că eu vorbesc şi limba rusă şi a trebuit să învăţ toate acele replici în limba respectivă. Acolo apar în 11 episoade şi vorbesc doar ruseşte. Ţin minte că în perioada aceea invăţam câte 10 ore pe zi, mă întâlneam mai mult cu prietene rusoaice ca să exersez şi mă uităm doar la filme ruseşti”, mărturiseşte actriţa.

Bianca Kovacs în serialul Acacias38. FOTO: Arhivă personală

Bianca nu duce lipsă de oferte, iar în curând va lucra la un proiect important. Astfel, din luna august, ea va începe filmările pentru un serial care va fi difuzat de HBO. „Nu am încă voie să dau detalii. Pot spune doar că regizorul e spaniol, îmi place mult cum lucrează. Va fi şi o noutate pentru mine, pentru prima dată o să vorbesc engleză într-un serial”, a punctat ea.

„Sunt foarte ambiţioasă, am şi talent, dar trebuie foarte multă muncă şi răbdare. În meseria asta poţi avea cinci proiecte deodată sau niciunul. E important să te pregăteşti psihic. Trebuie să te pregăteşti într-una, să mergi la cursuri, să evoluezi. Întotdeauna mi s-a spus că doar 9% dintre actorii din lume ajung la un nivel mare. Ei bine, eu vreau să fiu printre ei, nici nu mă gândesc la cealaltă posibilitate” Bianca Kovacs - actriţă

Alte proiecte

Pe lângă cinema, românca explorează şi alte laturi ale actoriei. Ea are propriul show de stand up comedy, „Bianca y en botella” (Bianca şi în sticlă), găzduit de un local din capitala Spaniei. Dar nu numai atât.

„Fac stand up de doi ani încoace. Mi-a plăcut dintotdeauna, dar am încept să-mi scriu textele din 2017. De la început am primit showuri, la început alături de mai mulţi comedianţi, iar acum am propriul meu show „Bianca y en Botella”, pe care îl reprezint lunar în centrul Madridului la Beer Station. De asemenea particip în showul Foranéas, dar şi în „El club de los tarados”, unde suntem cinci comedianţi care reprezentăm showul la teatru.E un proiect foarte frumos, accesibil pentru persoane cu deficienţe de vedere sau pentru cei cu deficienţe de auz. Textul se poate citi pe ecran şi prin căşti avem o colegă care face auto-descriptie”, a încheiat românca.



