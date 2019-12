Primarul Boc acuză PSD după ce Clujul ia un credit de 400 de milioane de lei. „Vom acoperi astfel zecile de milioane de euro pierdute din cauza guvernelor PSD“

Primarul Emil Boc susţine că aceşti bani vor fi dirijaţi spre investiţii şi mai spune că oraşul avea nevoie de acest credit, după ce în ultimii ani bugetul local a pierdut anual zeci de milioane din cauza schimbării legislative.



Edilul a precizat că pierderile au fost generate de „revoluţia fiscală” declanşată de guvernele PSD. Numai în 2017 primăria a pierdut circa 28 de milioane de euro, bani care reprezentau cotele părţi din impozitul pe venit la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Banii respectivi au ajuns atunci la bugetul naţional în loc să intre în cel local.



Totodată, potrivit spuselor lui Emil Boc, guvernele anterioare au luat şi alte măsuri care au afectat bugetele locale, precum suportarea 100% din bugetul local a drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau de impactul creşterii salariului minim pe economie în construcţii. Boc susţine că acest credit nu reprezintă o problemă pentru Cluj-Napoca şi că oraşul are una dintre cele mai scăzute rate de îndatorare, 6%.

„Probabil din 2022-2023 aceşti bani vor putea fi utlizaţi. Noi am început procedura din timp ca la un moment dat, totuşi, să putem accesa şi această resursă financiară atât de necesară pentru modernizarea în continuare a oraşului. Gândiţi-vă că noi, doi ani la rând am pierdut zeci de milioane de euro în fiecare an, bani care s-au dus din bugetul nostru. Dacă nu pierdeam banii aceştia, nici nu aveam nevoie de împrumut. Banii vor merge la toate proiectele majore de modernizare a Clujului”, a spus fostul premier, la o emisiune difuzată de postul de radio Napoca FM. Emil Boc nu a oferit alte detalii şi nu a spus care sunt proiectele către care vor merge aceşti bani.

