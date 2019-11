Primăria din România care organizează licitaţie pentru autobuze fără şofer. Oraşul este blocat din cauza traficului

În condiţiile în care se confruntă cu un trafic de coşmar la orele de vârf, municipalitatea clujeană intenţionează să investească într-un mijloc de transport adoptat într-unele dintre cele mai bogate metropole ale europei - Paris, Viena sau Lyon. Investiţia nu va rezolva, din păcate, problema traficului din oraş.

„Până săptămâna viitoare vom semna parteneriatul cu Universitatea Tehnică pentru a pregăti caietul de sarcini şi documentaţia necesară pentru achiziţia acestor autobuze autonome fără şofer, urmând ca în primăvară să lansăm licitaţia pentru achiziţia acestor mijloace de transport”, a spus Ovidiu Cîmpean, Şeful Direcţiei de Dezvoltare Locală din Primăria Cluj-Napoca, pentru Radio Cluj.

Autobuzele autonome pe care Primăria Cluj-Napoca vrea să le cumpere au dimensiuni reduse, putând transporta 10 – 12 călători. Cel puţin în primă fază, ele vor circula pe o linie nou înfiinţată, care va avea un traseu ce va acoperi doar zona centrală a oraşului.

Costuri între 250.000 şi 350.000 de euro

„Autobuzele autonome sunt dotate cu tehnologie care recunoaşte toate semnele de circulaţie, trecerile de pietoni, celelalte autoturisme, bicicliştii, pietonii, dar şi alte obstacole care pot să apară, astfel încât să aibă o siguranţă foarte mare în trafic. Lucrăm la proiect de la începutul acestui an, am testat ideea în mai multe grupuri de lucru şi am ajuns în această fază, de a semna un parteneriat cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, pentru a avea, începând de anul viitor, un autobuz autonom care să circule în municipiu”, a mai spus Ovidiu Cîmpean.

Costul unui autobuz autonom este estimat între 250.000 şi 350.000 de euro. Odată cu întocmirea caietului de sarcini, Primăria va avea o evaluare mai clară şi tot atunci, spune Ovidiu Cimpean, va fi stabilit şi numărul autobuzelor care vor fi cumpărate.

