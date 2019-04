Preotul inculpat trimis de Patriarhie în Australia şi plătit regeşte de statul român. „Sunt bani publici şi trebuie să daţi socoteală!“

În urmă cu două luni, reporterii „Adevărul” prezentau cazul preotului ortodox Radu Cristian Herţeg, slujitor la o biserică din Australia, care este trimis în judecată în România pentru iniţiere şi constituire de grup infracţional organizat. Părintele avea rolul „de săgeată”, spun anchetatorii, adică retrăgea numerar din tranzacţiile frauduloase.



Procurorii DIICOT arată în rechizitoriul aflat la dosarul cauzei că, începând cu anul 2009 şi până în anul 2012, gruparea s-a ocupat cu „falsificarea de pagini de internet ale unor bănci pe care le-a transmis prin spam persoanelor vătămate în scopul obţinerii datelor de identificare ale instrumentelor de plată electronică ale acestora“. Prejudiciul se ridică la suma de 1.343.355 de euro 63.596,25 de USD şi 45.911,70 de lei. Procesul se află pe rolul Tribunalului Cluj.



Cu toate acestea, episcopul Mihail al Australiei şi Noii Zeelande, a decis în anul 2016 să-l hirotonească preot, iar din decembrie 2017 să-l instaleze preot la o biserică din Sydney.



Părintele „săgeată”, plătit de statului român



Răspunzând unei solicitări a ziarului „Adevărul”, Secretariatul de Stat pentru Culte a arătat că părintele Radu Cristian Herţeg, „la solicitarea Administraţiei Patriarhale, primeşte sprijin financiar de la bugetul de stat începând cu septembrie 2016. Cuantumul sprijinului financiar a fost de 1.600 de euro/lunar pentru perioada septembrie 2016 – august 2017, 1.450 euro/lunar pentru perioada septembrie – decembrie 2017, iar din ianuarie 2018 până în prezent primeşte un sprijin financiar în cuantum de 1.900 de euro/lunar.”



Doar că, oamenii de la parohia din Sydney, unde slujeşte preotul Herţeg, spun să preotul a ajuns în Australia abia în decembrie 2017, până atunci locuind în Cluj-Napoca. „A primit viza religioasă în august 2017, apoi a aşteptat ca episcopul Australiei şi Noii Zeelande să-l cheme aici. Acest lucru s-a întâmplat în decembrie 2017 când a fost instalat la parohia noastră”, a declarat un credincios.



Patriarhia Română a refuzat să explice ce s-a întâmplat cu banii daţi de statul român timp de un an şi jumătate unui preot care nici măcar nu avea viză să poată pătrunde pe teritoriul unde era viitoarea sa parohie. În schimb, un reprezentant al Episcopiei Australiei a declarat că preotul Herţeg şi-a primit toţi banii retroactiv când a ajuns în Sydney. Acelaşi reprezentant nu a ştiut să precizeze cine a semnat în locul preotului, lunar, dovezile de plată care trebuie trimise în România. Deşi SCC nu a specificat că cei 1.900 de euro ar fi suma brută, oficialul Bisericii ne-a asigurat că episcopia plăteşte taxele şi impozitele aferente salariului (preotul ar rămâne cu 1.100 de euro net).



„După alocarea sumelor, Administraţia Patriarhală are obligaţia de a justifica modul în care a cheltuit banii publici. „În ceea ce priveşte situaţia preotului Herţeg Radu Cristian, ne-am adresat Administraţiei Patriarhale, care are calitatea de angajator, pentru a ne oferi clarificări”, spune Secretariatul de Stat pentru Culte.



„Am stat 10 luni pe banii mei”



Reprezentanţii Episcopiei Australiei sunt contrazişi chiar de către preotul Herţeg, care într-un mesaj destinat credincioşilor săi le arată că „eu iubesc Biserica şi vă pot spune că am stat 10 luni pe banii mei, sunt lucruri care nu le cunoaşteţi”. Aşadar, primii bani pe care preotul i-a luat în Australia ar fi fost în luna septembrie 2018 (la doi ani după ce statul român a început să vireze bani pentru el), iar cuantumul acestora este de 467 de euro, nu 1.900, sumă de mizerie considerând nivelul de trai din Australia”, declară un enoriaş.



Toată această situaţie neclară a fost adusă şi la cunoştinţa Bisericii Ortodoxe Române printr-o adresă trimisă de credincioşii români de la Sydney Patriarhului Daniel. Oamenii au întrebat ce s-a întâmplat în realitate cu banii preotului inculpat, dar şi cu cei 14.620 de euro trimişi lunar de statul român pentru întregirea salariilor celor aproximativ 15 preoţi, în situaţia în care majoritatea primesc sume lunare cuprinse între 167 şi 467 de euro. „Nu uitaţi, sunt bani publici şi trebuie să daţi socoteală”, spun credincioşii.



Reporterii „Adevărul” au încercat să clarifice aceste aspecte, dar preotul Herţeg nu a dorit să facă nici un fel de comentarii. În schimb, reprezentanţii Episcopiei Australiei şi Noii Zeelande spun că „preotul minte” încercând să-şi pună nişte bani deoparte.

Radu Cristian Herţeg alături de episcopul Mihail al Australiei şi Noii Zeelande



Cine este episcopul Mihail



Episcopia Ortodoxă Română a Australiei şi Noii Zeelande a fost înfiinţată la iniţiativa Patriarhului Daniel, cu aprobarea Sfântului Sinod, prin hotărârea 4.708 din 23 octombrie 2007. Primul episcop al eparhiei a fost numit Mihail Filomon (55 de ani), cel care ocupă această funcţie şi în acest moment.



Născut în localitatea Matca, judeţul Galaţi, a primit numele de Mihail în anul 1986 când a fost tuns în monahism la mănăstirea Cernica. A studiat şi a susţinut doctoratul în Grecia, la Universitatea Aristotel din Tesalonic.



În iulie 2003 este ales stareţ al mănăstirii „Înălţarea Domnului” din Detroit (SUA), iar la 1 ianuarie 2008, a fost numit în funcţia de vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la solicitarea PF Daniel.



Episcopul Mihail îl hirotoneşte (în România) preot pe Radu Cristian Herţeg în anul 2016, iar în decembrie 2017, când la Tribunalul Cluj începe procesul grupului infracţional organizat din care făcea parte, preotul ajunge în Australia şi este instalat la biserica Sfinţii Martiri Brâncoveni din Sydney.

