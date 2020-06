Prefectul studenţilor din UBB, declaraţie controversată despre vloggerul Colo: „care e starea de pericol pe care acest individ o creează?”

Mureşan a făcut următoarea postare pe pagina lui de Facebook:

„Probabil o să atrag nişte critici pentru postarea asta dar...

Avem violatori, pedofili şi alte persoane care au săvârşit infracţiuni din zona asta şi care au primit condamnări cu suspendare sau poate unii chiar au fost achitaţi. Vloggerul ăsta (de care n-am auzit până la scandal) nu e nici violator, nici pedofil, e "doar" tembel şi tocmai a fost reţinut pentru 24 de ore, cu propunere de arestare preventiva.

Ori Politia Romana are nevoie de un tun mediatic care să le mai spele din incompetenta lor în cazurile de violenta împotrivă minorilor, ori dubla măsură le domina judecata, ori am înţeles greşit procedura penala. Da vă rog să îmi spună cineva care este starea de pericol a ordinii publice pe care acest individ o creează, în acest moment, dacă ar fi în libertate?

P.S.: for my own safety, nu sunt de acord cu ce zice el în clip (dar asta e alta discuţie).”

Precizăm că vloggerul Alexandru Bălan, zis „Colo”, a fost reţinut pentru 24 de ore de poliţiştii bucureşteni, care au cerut arest preventiv. Instanţa a decis cercetrea lui sub control judiciar.



Citeşte şi