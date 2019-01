Povestea româncei al cărei startup a fost finanţat cu 20 de milioane dolari în SUA. Colaborează cu Calvin Klein şi JPMorgan

Anunţul a fost făcut zilele trecute de companie şi preluat de mai multe publicaţii de business din SUA.

„Knotch a fost lansat pe piaţă în 2015, cu misiunea de a aduce companiilor informaţii clare în timp real. Platforma Knotch le permite brandurilor să îşi măsoare şi să optimizeze conţinutul digital pe baza unui set holistic de date, inclusiv date comportamentale şi de audienţă, feedback-uri privind atitudinea, implicare şi informaţii privind conversia”, se arată într-un comunicat al companiei preluat de mai multe publicaţii de business.

In esenţă, Knotch este aplicaţie online care măsoară opinia utilizatorilor despre un anumit produs sau despre o anumită problemă folosind culorile.

Această rundă de finanţare (serie B)-prin care s-au obţinut 20 de milioane de dolari - a fost condusă de cunoscuta companie New Enterprise Associates (NEA) pe Bursa din New York. Aceste tipuri de finanţare permit investitorilor din exterior să contribuie cu bani la dezvoltarea unei companii în schimbul obţinerii unei părţi din afacere. Finanţările din seria B din surse externe se fac în cazul companiilor care deja au o bază de clienţi substanţială şi au dovedit investitorilor că pot trece extindere.

Povestea Andei

Adevărul a scris în 2014 despre povestea Andei Gânscă. Originară din Cluj-Napoca, Anda este absolventă a prestigioasei universităţi americane Stanford, iar acum doi ani şi-a pus în practică un plan de afaceri în Silicon Valley (SUA), „raiul“ întreprinzătorilor. Anda împreună cu o prietenă, Stephanie Voftsun, au creat în 2012 o reţea socială revoluţionară: Knotch, o aplicaţie gratuită pentru utilizatorii de iPhone unde oamenii pot să-şi exprime părerea şi cu ajutorul culorilor despre diferite teme precum căsătoriile gay, conflictul din Siria sau situaţia din Ucraina. Reţeaua socială este un start-up cu sediul în San Francisco şi care a obţinut o finanţare de circa două milioane de dolari. Banii vin de la mai mulţi investitori din Silicon Valley, în frunte cu Michael şi Xochi Birch, fondatorii reţelei sociale Bebo.

„Cei doi s-au ocupat şi de reţeaua Pinterest, care a avut o creştere fulminantă în 2013, de la trei milioane de dolari la trei miliarde de dolari. Pinterest a fost revelaţia anului 2013 din punct de vedere al creşterii“, explică Anda Gânscă.



Uşor de reţinut

A botezat reţeaua socială Knotch din mai multe motive. Pentru că e un fel de „scrijelitură“, explică ea, aşa cum fac puşcăriaşii în închisoare, e ca urma lăsată de ciocănitoare pe lemn. „O scrijelitură e un knotch. Mi-a plăcut că se poate şi verbaliza «knotch it», la fel ca şi «Google it» sau «Twitter it». E şi uşor de reţinut“, susţine Anda. Despre Knotch, clujeanca vorbeşte cu o pasiune uriaşă, care umple de energie încăperea în care se află.

„Când e vorba de Knotch, da, vorbesc mult“, recunoaşte bruneta cu o voce fermă. Cu aceeaşi hotărâre şi-a făcut şi alegerile în viaţă. Deşi are doar 25 de ani, tânăra a învăţat pe propria piele că dacă vrei ceva trebuie să lupţi şi să le arăţi celor care zic „Nu“ de ce tu ai văzut acolo un „Da“.





Knotch permite utilizatorilor să-şi exprime sentimentele utilizând culori.





Din Cluj la Stanford

Anda Gânscă a absolvit Liceul „Nicolae Bălcescu“ din Cluj-Napoca, după care şi-a continuat studiile la Universitatea Stanford din SUA, unde s-a specializat în Economie şi Relaţii Internaţionale. A bătut atâta cale din Transilvania până la Stanford în urma unei conversaţii telefonice cu o membră a comisiei de admitere care a convins-o să aleagă această universitate dintre multele instituţii de învăţământ superior din străinătate care o acceptaseră. Când a ajuns la Stanford era speriată, copleşită şi, mărturiseşte ea, nu se simţea bine primită. „Universitatea selectează elite din întreaga lume şi creează un mediu extrem de competitiv.

Mulţi dintre cei admişi au fost cei mai buni din clasele lor de liceu. Ajunşi acolo, îşi dau seama că sunt alţii mult mai buni decât ei, încep să nu mai facă faţă stresului, iar acasă nu se mai pot întoarce de teamă să nu dezamăgească, mai ales că, în multe cazuri, părinţii le finanţează studiile. Atunci intervine drama şi, uneori, tragedia, pentru că unii se sinucid“, le povestea Anda Gânscă, în august 2012, antreprenorilor clujeni veniţi să asculte prelegerea ei la o cafenea din oraş. La aceeaşi întâlnire, Anda le spunea celor prezenţi că ambiţia, curajul şi un fel de „imaturitate iraţională“ sunt elementele care au condus-o unde este azi. Dar şi accentul mare pe care îl pune pe oameni şi pe relaţiile interpersonale.

Cheia succesului Înainte de a construi ceea ce înseamnă Knotch împreună cu Stephanie Voftsun, Anda Gânscă a lucrat la fondul de investiţii rusesc Skolkovo, care avea în plan crearea unei clone a Silicon Valley lângă Moscova. Aşa a învăţat că peste 90% din afaceri eşuează din cauză că aceia care pornesc afacerea nu ştiu să-şi împartă atribuţiile şi să gestioneze situaţiile de care se lovesc. A mai învăţat că un rol important îl are şi calitatea oamenilor din jur.

„Când începi o afacere cu cineva, trebuie să te asiguri că sunteţi pe aceeaşi lungime de undă. Trebuie să te asiguri de la început că vă iubiţi, că aveţi o relaţie super dincolo de prietenie. Când co-fondatorii nu se înţeleg, nu lucrează în echipă, rişti să te lupţi cu balaurii“, afirma clujeanca din Silicon Valley.



„Termometrul“ de sentimente

Clujeanca spune că oamenii au opinii tot timpul şi că nu se pot abţine să spună ce cred despre o temă sau alta. „Am un blog unde îmi scriu opiniile. Am văzut că acestea nu rezistă mult timp în social media. Le scrii pe Facebook şi imediat mor. La fel şi pe Twitter, doar că dispar mai repede“, spune Anda Gânscă. Acesta a fost şi motivul care a impulsionat-o să creeze Knotch, proiect la care se gândea încă din studenţie. Cuvinte colorate „Say it in color“ (n.r. – „Spu-ne-ţi părerea în culori“) este, practic, principiul după care funcţionează reţeaua creată de clujeancă. Astfel, utilizatorii îşi spun opiniile despre anumite subiecte folosindu-se de semnificaţia culorilor. De exemplu, roşu înseamnă o părere bună, iar albastru, una negativă.

Prin exprimarea opiniilor pe Knotch, datele generate de utilizatori pot deveni importante pentru branduri şi artişti. „80% din ce se creează pe Knotch nu are legătură cu branduri şi artişti, ci cu lucruri pe care oamenii le simt şi le trăiesc într-o zi. Cred că acesta este secretul pe care orice produs de acest tip nu a reuşit să-l înţeleagă. Este ca atunci când vrei să creezi un nou gest social, un nou buton de «like», şi trebuie să îi laşi pe oameni să se exprime constant prin acel mediu fără să le spui să-şi dea cu părerea despre branduri. Dacă intri dimineaţa, la prânz şi seara pe acea reţea, atunci acel gest social creat e un succes. S-a creat un efect. Noi vrem să creăm un astfel de efect: când am o opinie, «I knotch about it» şi oamenii răspund“, explică Anda mecanismul.

Iniţial, Knotch nu avea culori şi era o combinaţie între o analiză de date, ceea ce ea a studiat în facultate, şi posibilitatea de a exprima lucruri pline de opinie. Era vorba despre a crea o modalitate prin care utilizatorii să-şi expună constant opiniile. „Nu avem o reţetă prin care să exprimăm constant opinii, sentimente pe o platformă digitală decât faţă-n faţă pentru că ai contactul vizual, al cuvintelor mele, dar pe platforma digitală sunt doar cuvinte negre pe un fundal alb. De aceea, pentru noi, culoarea înseamnă contextul feţei“, explică tânăra.

