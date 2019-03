Povestea halucinantă a românului „fantomă“ din Italia. Are toate actele în regulă, dar pentru statul italian nu există

Georgel Gheba trăia o viaţă aparent fără griji în Italia, unde locuieşte cu soţia şi cu cei patru copii încă din 2007. Totul până în luna ianuarie a acestui an, când s-a prezent în faţa autorităţilor italiene, pentru că permisul său de rezidenţă expirase în august 2018.





Aici a avut parte de o surpriză neplăcută, pe care nu avea cum să şi-o imagineze. Cazul său este relatat în detaliu în presa din Italia. „Ha i documenti in regola ma per lo Stato è un fantasma” (Are documente în regulă, dar pentru stat e o fantomă), scriu jurnaliştii de la Nuova Periferia.

„Vreau să primesc explicaţii, chiar nu mai ştiu unde să mă duc şi cum să procedez. Locuiesc pe strada Aragon, întotdeauna am avut carte de identitate şi rezidenţă. În ianuarie m-am dus la Primărie ca să-mi reînnoiesc cartea de identitate, care expira, dar am descoperit că mi-a fost suspendată rezidenţa deja de la întâi august 2018, pentru că eram de negăsit. Cum e posibil? Eu am fost mereu aici. Am trăit mereu regulamentar. Nimeni nu mi-a spus nimic. Noaptea nu mai reuşesc să dorm pentru că nu înţeleg ce s-a întâmplat şi nu reuşesc să obţin o explicaţie logică”, a povestit românul în Nuova Periferia.

Probleme din ce în ce mai complexe

Şi dacă situaţia părea să fie scăpată de sub control, Gheba a descoperit ulterior că are probleme şi mai mari de atât. De această dată, complicaţiile îi afectează direct pe doi dintre copiii săi, care învaţă la o şcoală din Italia, dar sunt la rândul lor „inexistenţi” pentru autorităţile din această ţară.

„Am patru copii, iar doi dintre ei sunt născuţi în România, dar au venit aici în Italia când erau mici, iar ceilalţi doi sunt născuţi aici. Chiar ducându-mă la Primărie să fac documentele am descoperit că cei doi mai mari, care au 15 şi 13 ani, nici măcar nu erau înscrişi în familie, practic nu existau nicăieri. Ei nu există nicăieri, deşi fac şcoala aici, au legitimaţie medicală şi medic de familie. Fiica mea cea mare obţine rezultate foarte bune la şcoală, acum frecventează liceul, iar în clasa a treia medie a fost premiată şi cu o bursă de studii din partea Rotary. Facem eforturi mari pentru a le putea garanta copiilor noştri posibilitatea de a studia. Nu e uşor. Din fericire mai există şi persoane care ne ajută şi le mulţumesc”, a mai afirmat Gheba.

În disperare de cauză, el s-a dus la Consulatul Român, la Torino, pentru a demonstra faptul că sunt copiii săi.

„Vi se pare posibil? Cu toate că avem şi certificate ISEE şi de la INPS făcute în cursul acestor ani aici în Italia. Eu am şi luat permisul de conducere aici la Settimo. Dacă nu aş fi avut documente regulamentare nu l-aş fi putut obţine. Întotdeauna am lucrat din greu, mereu am avut ceva de făcut. Eu nu arăt cu degetul spre nimeni, dar ca cetăţean care a ales Settimo ca oraş în care să trăiască şi să construiască un viitor pentru propria familie, vreau să primesc explicaţii din partea celor care trebuie. Din păcate avem dificultăţi, intenţionam să ne înscriu pe lista pentru acordarea unei locuinţe de stat, dar fără un document valid nu pot”, le-a spus românul jurnaliştilor italieni.

Georgel Gheba a făcut un apel public, prin intermediul presei italiene, solicitându-le instituţiilor din această ţară să-l ajute.

„Cer sprijin instituţiilor, ca să-mi ofere efectiv o mână de ajutor pentru a ieşi dintr-o situaţie care se transformă într-un adevărat coşmar din care e dificil să ieşi. Mie nu mi-e frică, dar trebuie să mă duc să mă leg cu lanţuri în faţa Primăriei pentru a atrage atenţia asupra situaţiei mele? Trebuie să sun la Striscia la Notizia (n.r. - o emisiune de televiziune din Italia)? Dacă foloseşte pot să fac şi asta, dar e evident că nu mi-ar plăcea să ajung în acest punct”, a mai afirmat Georgel Gheba.

