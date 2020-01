Poliţist acuzat că a desfigurat un cetăţean cu rozeta. „Mi-a fărâmiţat toate oasele feţei. Trebuie puse trei plăcuţe de titan“

Agentul Marius Claudiu Rus, care lucrează la Serviciul de Investigaţii Criminale al Poliţiei Cluj, a fost implicat, în week-end, într-un scandal în urma căruia un om de afaceri din Cluj a ajuns la Urgenţe cu mai multe oase ale feţei zdrobite. Florin Opriş ar fi încercat să aplaneze un conflict între Rus şi un prieten de-al lui, care fusese lovit cu pumnul în faţă de agentul de la Investigaţii Criminale:



„Un tip, prieten cu Victor, a mers să vorbească cu agresorul şi eu cu sora lui sau prietena. Tot ce i-am zis tipei a fost să îl convingă să îşi ceară scuze şi să rămână aşa pentru că Victor are mulţi prieteni acolo şi toţi am ieşit la distracţie, nu la scandal. În momentul acela, a venit agresorul lui Victor din lateral şi mi-a dat o lovitură violentă cu o rozetă. Mi-a spart toată faţa. Trebuie să fac reconstrucţie facială. Miercuri intru în operaţie. Pentru început trebuie puse 3 plăcuţe de titan pentru toate oasele fărâmiţate în urma loviturii cu rozeta”, a precizat acesta pentru Ştiri de Cluj.

Florin Opriş a mers la Mărişel la pârtie şi apoi a intrat în localul „Le Dome”. Era cu prietena lui şi cu un prieten (Victor). „Pe la ora 1.00 şi ceva, Victor vine şi îmi spune mie şi unor cunoscuţi de-ai lui că a fost lovit din senin în barbă de un necunoscut”, povesteşte el.

Radiografia lui Florin Opriş după lovitura primită. Radiografia lui Florin Opriş după lovitura primită.



Primul care a depus plângere a fost poliţistul



„In urma unui incident produs pe raza localităţii Mărişel, in care ar fi fost implicat şi un coleg de-al nostru, conducerea inspectoratului a dispus efectuarea unor verificări pentru clarificarea tuturor aspectelor şi luarea măsurilor care se impun.

Conform primelor date, într-un local public din apropierea pârtiei de ski a avut loc o altercaţie între mai mult persoane. În urma acesteia, un poliţist aflat în timpul liber, precum şi alte persoane ar fi suferit leziuni”, susţin reprezentaţii Poliţiei Cluj. Aceştia mai precizează că „poliţistul implicat a depus plângere”. Acesta şi-a scos certificatului medico- legal: are nevoie de 3, 4 zile de îngrijiri medicale.



„La momentul respectiv nu a fost sesizată poliţia, iar în prezent avem doar plângerea poliţistului. În prezent este o anchetă în derulare, la finalizarea ei se vor cunoaşte toate aspectele legate de acest incident”, au mai spus reprezentanţii Poliţiei.



„El a depus plângere deja. Eu am fost tot prin spitale de sâmbătă şi nu am reuşit să fac nimic în aceasta direcţie. Eu am fost în noaptea de sâmbătă spre duminică la UPU, iar acolo a venit poliţia pentru că eram lovit. Mi-au zis să merg sa depun plângere la Mărişel, nu la ei. Culmea este că luni m-au sunat că au aflat că agresorul e poliţist, probabil în urma plângerii lui. Mi-au spus să merg la Cluj, dar nu am avut când pentru că sunt internat”, a mai spus Florin Opriş.

Raportul medico-legal obţinut de Florin Opriş arată că a suferit multiple fracturi la faţă.

Poliţistul cu rozetă: „Mie mi se pare că am fost o victimă”

Claudiu Rus a spus că el se consideră victimă. „Poziţia mea o să vezi. Avem om de presă la IPJ. O să aştepţi şi o să vezi soluţia, soluţia la incidentul care a fost acolo. Mie mi se pare că am fost o victimă. Da cine-i Opriş? Eu nu-i cunosc pe niciunul. Din păcate, eu nu-i cunosc pe niciunul din oamenii ăia. Eu vreau să … o să depun o plângere şi se va soluţiona. Nu am nimic de declarat”, a spus Rus, poliţistul acuzat, conform ziarulclujean.ro . Aceeaşi sursă mai arată că poliţistul ar fi fost implicat în iulie 2019 într-un incident violent, în comuna Râşca, judeţul Cluj, când a lovit un bărbat cu cătuşele în faţă. Atunci era ajutor şef de post la Râşca, iar în urma acestui incident ar fi fost transferat, suspect de repede, la Serviciul de Investigaţii Criminale al Poliţiei Cluj.



„Frăţiorul şefului Poliţiei Cluj”?



Bărbatul lovit de Rus a mai povestit: „Prietenul lui Victor care a vorbit cu poliţistul a zis că acesta i-a zis că nu ştie ce înseamna aroganţa şi că să dispară că dacă nu îl împuşcă. A mai zis că Rus e fraţiorul lui (şeful IPJ Cluj, Mircea Rus-nr). Am înţeles că inspectorul şef e ceva văr cu poliţistul care m-a lovit”.

Şeful Poliţiei Cluj, Mircea Rus, a declarat pentru „Adevărul” că nu este rudă cu Marius Claudiu Rus: „În IPJ Cluj nu am rude de sânge”.

Localul unde a avut loc scandalul

Martor: „De nicăieri, poliţistul l-a lovit din lateral, neprovocat, nenimic”

Patronul localului unde s-a petrecut incidentul - „Le Dome”, Rotariu Cătălin, care a fost martor la bătaie, a povestit:

„Poliţistul părea băut. Când am ajuns şi le-am spus să se liniştească nu vorbea clar. Avea o atitudine agresivă. I-am spus că să se liniştească pentru că eu voi chema poliţia şi el a zis că ”Mă doare în p..ă. Nu îmi pasă de Poliţie! Florin s-a apropiat şi el şi i-a spus unui alt bărbat, care mi-am dat seama că era cu Rus Claudiu (poliţistul-nr): „Bă, ce se întâmplă? Ia-l te rog pe prietenul tău şi du-l de aici. Să zică de ce l-a lovit pe Victor şi să plecaţi. Ne pare rău să se întâmple de astea!”. Amicul poliţistului părea foarte ok şi a zis ”Da, da! Acum îl iau, îmi pare rău! Nu ştiu ce e cu el! Nu ştiu de ce l-a lovit. Îl iau acum şi plecăm!”. Între timp, o gagică de lângă, care din câte am înţeles tot cu poliţistul era, zicea şi ea ”Lăsaţi-l că plecăm! Lăsaţi-l în pace”.



Pe când conflictul părea să se aplaneze, a izbucnit haosul:



„Florin s-a întors spre ea (prietena poliţistului-nr) şi i-a spus să stea liniştită că nu vrea scandal, ci numai să spună de ce l-a lovit pe Victor. De nicăieri, poliţistul l-a lovit din lateral, neprovocat, nenimic. Poliţistul stătea cum mâinile jos, nu avea nicio legătură cu Florin, să fi întins mâna spre el şi să îl fi provocat cumva. Nu am apucat să reacţionez, să îl opresc. După ce l-a lovit pe Florin a urmat o busculadă, a intervenit lumea. L-a lovit rău, foarte violent. Eu m-am mirat cât de tare a putut da. A intervenit lumea şi a urmat o busculadă şi a ieşit afară. Poliţistul Claudiu a plecat apoi”, a spus martorul pentru Ştiri de Cluj. Patronul localului a susţinut că a avut emoţii că poliţistul va fi bătut: „dar nu a fost cazul. Poliţistul a plecat în câteva minute”.