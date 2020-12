Politicienii români, puşi sub lupă de un expert în marketing personal. Unde punctează Iohannis, Cioloş sau Şoşoacă

„Brandingul personal sau marketingul personal înseamnă să preiei controlul asupra modului în care te percep oamenii înainte ca aceştia să te cunoască personal. Prin branding personal îţi construieşţi o imagine în mintea publicului tău ţintă care rezonează cu valorile şi viziunile sale şi care înseamnă că într-o competiţie vei fi întotdeauna persoana pe care o vor alege. Prin branding personal creezi senzaţia de familiaritate («e de-al nostru») în mintea publicului ţintă şi acesta va asocia întotdeauna domeniul în care activezi cu figura ta şi cu numele tău”, explică expertul Alina Bota.

Cu atât mai mult în politică, această percepţie este extrem de importantă, iar partidele s-au luptat întotdeauna ca să aducă în faţa alegătorilor personaje cunoscute, actori, cântăreţi, oameni de afaceri de succes, pentru a atrage cât mai multe voturi.

Acest lucru nu garantează faptul că în funcţiile publice vor ajunge cele mai competente persoane, însă studiile arată că oamenii au tendinţa să aleagă nume şi figuri pe care le recunosc şi care le sunt familiare, chiar dacă au probleme serioase de reputaţie.

Avem nenumărate exemple şi în politica românească în care personaje cu dosare penale au ajuns să facă legile în ţară noastră, atrage atenţia experta, care reaminteşte şi că în alegerile locale trecute a fost ales chiar şi un mort care avea o imagine foarte bună în comunitate.

În privinţa brandingului personal al politicienilor români, sunt câteva exemple care pot fi analizate pentru că sunt acum persoanele care ocupă agenda publică. Alina Bota a analizat doar modul în care este comunicată expertiză, autenticitatea brandului şi modul de comunicare al brandului. În continuare, ea a analizat pentru „Adevărul” câţiva dintre cei mai reprezentativi politicieni pentru clasa politică românească. De la Klaus Iohannis şi până la „revelaţia“ Diana Şoşoacă, care şi-a făcut de curând intrarea în forţă pe scena politică românească, fiecare dintre ei are propriile puncte forte care îi recomandă pentru funcţiile lor, însă, inevitabil, toţi au şi puncte slabe.

Johannis, politicianul atipic

Despre Klaus Iohannis, experta spune are o imagine potrivită cu funcţia prezidenţială, are seriozitatea şi demnitatea unui preşedinte şi nimeni nu îi pune la îndoială competenţele. „Iohannis este un exemplu de politician atipic, care a câştigat de două ori alegerile, deşi i s-a reproşat faptul că nu este creştin ortodox, că este de etnie germană, că nu are copii sau că are mai multă avere decât are românul de rând”, crede ea.

Klaus Iohannis a avut şi câteva avantaje pe care le-a exploatat din plin. El a ştiut să profite din plin de punctele sale forte şi să minimalizeze punctele slabe, care l-ar fi putut costa procente din voturile alegătorilor.

Preşedintele Klaus Iohannis este considerat de Alina Bota un politician atipic. Sursa presidency.ro

„Marele lui avantaj a fost faptul că nu a avut concurenţă serioasă. Pus în competiţie cu un politician care nu are reputaţie pătată, bun comunicator şi cu familie mare, n-ar fi avut nicio şansă. Publicul îl percepe în continuare ca pe o persoană rece, pare o statuie perfectă chiar şi atunci când spune «dragi români» şi acest lucru vine din abilităţile sale de public speaking pe care le-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, însă nu suficient.

Un exemplu de urmat pentru domnul preşedinte este Angela Merkel, un politician care era perceput ca o persoană rece, însă în această pandemie a reuşit să aibă un discurs puternic emoţional şi a stârnit admiraţie la nivel internaţional. Ne dorim să vedem şi latura umană a preşedintelui, iar prima doamnă ar putea să fie un ajutor în această direcţie. Un bun exemplu în acest sens este familia Obama. O implicare mai puternică a doamnei Carmen Iohannis în zona de caritate, educaţie, mediu sau pentru a sprijini comunităţile de femei ar «îmblânzi» mult imaginea preşedintelui”, crede Alina Bota.

Avantajele şi dezavantajele lui Cioloş

Următorul politician analizat este Dacian Cioloş. Despre liderul PLUS, experta crede că are un foarte mare potenţial ca şi politician.

„Cioloş poate fi chiar următorul preşedinte al României dacă îşi doreşte să candideze. Îl avantajează valorile lui personale care vin din familia tradiţională din Ardeal, discursul intelectual, pro-european fără să fie anti-românesc. Nu a uitat niciodată de unde a plecat, şi-a păstrat accentul, poartă ie şi conduce tractorul fără probleme, îi curge prin vene seva pământului şi se poate conecta foarte bine atât cu tinerii intelectuali, cât şi cu oamenii de la sate sau cu pensionarii de rând”, explică Alina Bota.

Dacian Cioloş, liderul PLUS FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

La fel ca şi preşedintele în exerciţiu, Cioloş mai are câteva aspecte de îmbunătăţit, astfel încât punctele sale slabe să fie mai puţin evidente.

„Comunicarea lui s-a mai îmbunătăţit în ultimii 2 ani, însă este în continuare sporadică. În următorii ani, dacă îşi doreşte să candideze la prima funcţie în stat, ar trebui să comunice mai mult cu publicul din ţară, să fie prezent pe canalele social media pentru a transmite şi în ţară agenda sa publică de la Bruxelles. Îl prind la fel de bine şi discuţiile cu diverşi bloggeri sau vloggeri pe tematici de digitalizare, dar şi cele de la «viaţa satului» despre agricultura românească. Dacă îţi doreşti reforme structurale, întâi trebuie să cucereşti publicul şi să câştigi alegerile, iar asta o faci prin comunicare constanţa. După ce ai câştigat alegerile, poţi să faci şi educaţie civică prin puterea exemplului”, spune ea.

Recomandări pentru Nicuşor Dan

Nicuşor Dan a avut un 2020 excelent, iar la finele acestui an a fost ales în funcţia de primar general al Bucureştiului. Dan este unul dintre politicienii din noul val, chiar dacă are deja o oarecare vechime pe scena politică.

„Nicuşor Dan este perceput că un activist civic care s-a luptat cu sistemul pentru Bucureşţi şi a ajuns să fie reprezentantul sistemului. Parcursul său politic este un exemplu că singura şansă să faci o schimbare în România este să te foloseşti de mecanismele sistemului şi să pătrunzi în interior. Are o imagine excelentă de politician din noua generaţie, intelectual, fost olimpic, matematician de top, familist care nu se teme să comunice şi pragmatic, şi emoţional. Are o pagină personală de web care este construită după manual, îi arată atât latura umană şi zâmbetul cald, cât şi proiectele profesionale.

Nicuşor Dan e activ pe reţelele de socializare FOTO: Facebook / Nicuşor Dan

Este, că orice matematician, un om orientat pe soluţii, a preluat o primărie cu foarte mari probleme şi va trebui să fie nu doar un bun manager de oraş, ci şi un lider vizionar. Dacă reuşeşte să le transmită bucureştenilor viziunea lui despre viitorul unei capitale europene, în care aceştia să se regăsească, problemele cu căldura şi apa caldă vor fi trecute cu vederea. Nicuşor Dan vine din zona de ONG şi, dacă reuşeşte să alieze bucureştenii alături de el pe un mesaj puternic de comunitate unită în jurul unui scop clar, va avea succes”, spune Alina Bota.

Însă şi Nicuşor Dan are lacunele sale. Pentru asta, ar avea nevoie de un PR care să-l ajute să se promoveze mai bine.

„Ca exemplu de branding personal de primar, îl invit să viziteze pagina de Facebook a primarului din Turda, Cristian Matei, sau a lui Emil Boc. Locuitorii oraşului sunt informaţi în pemanenţă, pe pagina primarului, de toate proiectele de investiţii, vizitele, întâlnirile, licitaţiile, lucrările care se întâmplă în oraş. Primarul este mereu prezent în oraş, în mijlocul cetăţenilor, în fotografiile cu investiţiile făcute apare mereu imaginea sa. La fel şi la evenimente, petreceri, spectacole. Primarul nu se sfieşte să se afişeze cu familia de sărbători sau cu diverse ocazii, să transmită mesaje personale membrilor comunităţîi care au diverse aniversări, să se ocupe de toţi membri comunităţii: tineri, bătrâni, căţei. Cetăţenii vor să ştie în permanenţă ce face primarul lor, aşa că angajarea unui bun PR va fi o investiţie excelentă”, adaugă expertul.

Prima femeie-preşedinte a Senatului: Anca Dragu





Pe lista propusă de „Adevărul” se află şi Anca Dragu, prima femeie-preşedinte a Senatului României. Anca Dragu este o mare surpriză pentru mulţi români din ţară, nu însă şi pentru comunitatea românilor din Belgia, unde a locuit o perioadă.

„A fost o prezenţă constantă a evenimentelor organizate de RO100 Bruxelles şi s-a remarcat prin discursul intelectual, competenţele sale dovedite în domeniul economic, viziunea sa asupra economiei mondiale, europene şi româneşţi, dar şi prin căldura pe care o transmite atunci când comunică. Este o femeie puternică, însă îşi păstrează feminitatea şi empatia şi acest lucru aduce acel echilibru atât de necesar în USRPlus. La fel ca majoritatea politicienilor din noua generaţie, are CV-ul potrivit, este un profesionist de top, comunica bine în campanii, însă mă tem că funcţia de preşedinte al Senatului să nu o îndepărteze de public”, spune Alina Bota.

Anca Dragu FOTO Facebook / Anca Dragu

În opinia sa, Anca Dragu poate fi pe viitor un excelent candidat la Preşedenţia României, atâta timp cât rămâne conectată la popor. Anca Dragu şi-ar putea îmbunătăţi comunicarea, iar în acest sens s-ar putea inspira de la Ramona Strungariu, colega sa de partid.

„Ne-am dori să vedem un exemplu de femeie-politician român care are în continuare viaţă de familie şi care luptă pentru inegalitatea de gen. Este reprezentantul poporului, însă faptul că este prima femeie preşedinte al Senatului o face şi reprezentanta femeilor. Aşteptările din partea ei sunt mari şi viitorul ei ca politician depinde şi de modul în care va duce mai departe mesajul femeilor din România. Un excelent exemplu de politician care comunică foarte bine pe Facebook este europarlamentarul Ramona Strugariu. Cei care urmăresc pagina Ramonei ştiu în permanenţă şi care este agenda ei publică, dar şi ce a mai gătit/pescuit/grădinărit Ramona sau cum reuşeşte să facă temele cu fiul ei între două şedinţe importante“, arată Alina Bota.

Diana Şoşoacă, politicianul de AUR al alegătorilor ei





De pe listă nu putea lipsi Diana Şoşoacă, avocata care a reuşit împreună cu partidul din care face parte să uimească la ultimele alegeri şi să obţină rezultate cu mult peste aşteptări. Deşi e nouă pe această scenă, ea a reuşit rapid să puncteze şi să se evidenţieze încă din primele zile de la constituirea noului Parlament. Acum, Şoşoacă se află în permanenţă în bătaia reflectoarelor, ceea ce poate constitui un avantaj, dar şi un dezavantaj.

Diana Şoşoacă la depunerea jurământului FOTO Captură Digi 24

„Diana Şoşoacă este modelul politicianului anti-sistem, cu discurs strident, dar care place unei categorii destul de mari a populaţiei. Este percepută ca o persoană competentă de către mulţi români care trăiesc greu în această perioadă - este avocat în Baroul Bucureşti - cu discurs naţionalist, care poartă ie şi steagul naţional şi se luptă cu sistemul în numele celor năpăstuiţi.

Discursul prinde, fie că ne place, fie că nu, sunt foarte mulţi români care sunt adepţi ai teoriilor conspiraţiei şi acum au inclusiv reprezentanţi în Parlamentul României. Cred că are potenţial de creştere, comunică excelent cu publicul ei ţintă şi ştie să atragă atenţia, ori atenţia este valută-forte în politică. Observaţi cum agenda primei zile de lucru a noului Parlament a fost ocupată de masca doamnei Şoşoacă şi internetul este plin de fotografii cu domnia sa în costum naţional, luptându-se pentru dreptul ei de a nu purta mască. Pentru asta a fost trimisă în Parlament de către votanţii AUR, pentru ca vocea lor să fie auzită şi îşi face treaba foarte bine”, observă Alina Bota.

„Este modelul Trump, foloseşte excelent, fără sfială şi social media şi mass media, prezenţa sa nu va trece niciodată neobservată, funcţionează pe termen scurt, dar poate rămâne şi pe termen lung în politica românească dacă nu face greşeli majore”, crede experta.

În loc de concluzie, Alina Bota spune că viitorul aparţine politicienilor care investesc în brandul lor personal şi comunică în permanentă cu publicul care i-a votat.

„Modelul politicianului pătruns de propria importanţă care coboară de pe soclu doar înainte de alegeri a trecut. În prezent, social media ne aduce mult mai aproape unii de alţii, iar politicianul acestor vremuri e diferit. Comunicarea ar trebui să fie permanentă, constantă, pe canalele potrivite şi pe valorile alegătorilor. Internetul este un canal excelent de comunicare, aşa că le recomand politicienilor români să îl folosească pentru a ne transmite în permanenţă ceea ce fac zi de zi pentru noi”, a adaugă ea.