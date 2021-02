Plastilina biodegradabilă, reţeta care a transformat o profesoară în antreprenoare de succes

Petra Şandor (33 de ani) este licenţiată în litere la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, iar la scurt timp după absolvirea facultăţii a hotărât să-şi construiască un viitor în străinătate. A ales Marea Britanie şi a plecat la Londra, unde a trăit timp de patru ani. A fost, aşa cum spune ea, o perioadă intensă, în care a făcut aproape toate muncile posibile pentru a câştiga bani.

„În aceşti patru ani am învăţat enorm, am muncit mult. Am fost bonă internă şi am avut norocul să dau de o familie minunată, care m-a ajutat să-mi găsesc şi alte locuri de muncă şi m-a şi îndrumat să-mi echivalez studiile. Timp de trei ani am muncit şase zile pe săptămână, 14 ore pe zi. De multe ori, mai în glumă, mai în serios, spuneam că, dacă e legal şi moral şi se mai şi plăteşte pe deasupra, eu mă bag. Am făcut menaj, plimbam câini, călcam haine, făceam babysitting, iar pe lângă toate acestea făceam şi voluntariat în şcoală pentru a putea preda mai târziu. De fapt, asta îmi era meseria, profesor de limbi străine“, povesteşte Petra.

O decizie care i-a schimbat viaţa

După trei ani de muncă pe brânci şi vreo o mie de ore de voluntariat s-a dedicat exclusiv meseriei la catedră. Însă dorul de casă şi de cei dragi a fost mai puternic, aşa că a decis să revină în România. „A fost foarte fain în Londra, dar, împreună cu soţul meu, am decis să ne întoarcem acasă deoarece ne lipsea familia.“

Odată ajunsă în ţară, readaptarea i-a fost destul de grea. A lucrat într-o instituţie publică unde nu a rezistat mai mult de două luni, deşi dăduse concurs pentru a obţine postul. S-a orientat apoi către mediul privat, însă după un an a intrat în concediu de maternitate. La întoarcere şi-a dat seama că nici acest job nu-i aducea satisfacţii. A ajuns astfel în faţa unei alegeri importante şi, împreună cu soţul ei, a deschis propria afacere. A inventat un produs nou – plastefina, care înlocuieşte plastilina tradiţională cu un produs ecologic şi biodegradabil.

„E un produs 100% românesc, folosim materii prime doar de la producători români, la fel şi ambalajele. Dacă nu găsim parteneri români, căutăm parteneri europeni. Până acum, am evitat cu totul importul din China, un aspect destul de important pentru mine“, susţine antreprenoarea.

O invenţie de bucătărie

Ideea, şi totodată prima tentativă de a face propria plastilină, i-a venit în momentul în care a avut de organizat un eveniment pentru copiii din Ruscova, localitatea ei natală. Cum copiii erau mulţi, iar bugetul alocat evenimentului era mai degrabă modest, Petra a improvizat, dar a reuşit să se se descurce cu brio.

„Pot spune că această idee mi-a venit atunci când a trebuit să mă gândesc la ceva care să nu coste bani şi să fie distractiv pentru copiii din satul meu natal. Aşa am făcut prima dată plastilină, vreo 30 de kilograme“. În timp, reţeta a fost perfecţionată, iar instrumentele de lucru sunt mult mai avansate.

„Mi-a luat destul de mult timp să ajung la reţeta de azi, pentru că am schimbat multe până să obţinem produsul acesta, cu care chiar ne mândrim. Apoi a durat mult până să găsesc resursele să pot fabrica şi comercializa plastefina în mod legal. Recunosc că la început am fabricat totul la mine în bucătărie, dar, cu toate că nu pare, este un proces destul de greu şi obositor. Eu făceam câte 300-400 de grame. Acum avem un malaxor în care facem 30-40 de kilograme. Dacă pun totul cap la cap cred că a durat cam şase ani de la gând până la produs.“

O investiţie serioasă

Afacerea este una de familie, iar soţul şi mama Petrei sunt cei care îi mai dau o mână de ajutor la nevoie. Însă, ca orice business, şi acesta a necesitat o investiţie. Cifrele nu sunt neapărat mari, însă nici nu sunt la îndemâna oricui. Pentru a pune pe roate afacerea, familia Şandor a investit în proiect aproximativ 35.000 de euro, bani proveniţi dintr-o finanţare europeană, şi aproximativ 10.000 de euro din economii. Petra spune că nu şi-a recuperat încă investiţia şi nici nu-şi face speranţe că acest lucru se va întâmpla prea curând. Asta pentru că fiecare ban câştigat este reinvestit în afacere, pentru a o întări şi a-i da anvergură.

„Suntem destul de tineri pe piaţă, n-avem cum să scoatem bani atât de devreme din afacere decât dacă vreau să bat pasul pe loc sau să dau faliment. Eu mă bucur că am ajuns în punctul în care pot plăti două salarii şi restul cheltuielilor, iar pe lângă asta mai am puţin şi pentru reinvestiţii şi dezvoltarea afacerii“, explică Petra Şandor.

Preţuri pentru toate buzunarele

Cu timpul, antreprenoarea şi-a extins afacerea, iar plastefina nu mai este singurul produs fabricat şi comercializat. În portofoliul Petrei se găsesc şi ceriline, adică nişte creioane cerate cu formă ergonomică. Şi aici a ţinut să-şi menţină reţeta naturală, netoxică, biodegradabilă, aşa că cerilinele au doar trei ingrediente: ceară de soia, colorant alimentar şi praf de cretă.

„Aducem şi jucării educative din lemn de la un producător din Satu Mare, cărţi cu poveşti minunate de la editura Cartemma şi colaborăm cu o profesoară care ne face nişte planşe de lucru foarte drăguţe. Preţurile încercăm să le facem cât mai accesibile, variază între 10 şi 160 de lei, adică pentru toate buzunarele“, spune antreprenoarea.

Însă Petra Şandor are planuri mari pentru viitor: „Ni s-a tot cerut o plastilină fără gluten pe care o lansăm în curând. Ne gândim la multe lucruri, deocamdată suntem cu câteva produse în faza de testare şi prototip. Vrem să lansăm o colecţie de jucării străvechi, jucării cu care au crescut bunicii noştri, ne documentăm intens. Nu ducem lipsă de idei, însă ziua are doar 24 de ore şi ne place să investim mult în fiecare produs, astfel încât atunci când îl prezentăm clienţilor să fie cât mai bun“.

Vă mai recomandăm şi: