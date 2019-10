Peste 100 de companii oferă mii de joburi la Târgul de Cariere. Cele mai căutate domenii

Ediţia de toamnă Târgul de Cariere Cluj se desfăşoară în perioada 15-16 octombrie 2019, la BT Arena. Noul sezon va fi mai complex şi mai mare decât ediţiile precedente, la eveniment fiind aşteptate peste 100 companii şi aproximativ 5.000 candidaţi, incluzând atât tineri absolvenţi cât şi angajaţi cu experienţă de câţiva ani pe piaţa forţei de muncă. În plus, evenimentul este completat de conferinţa I love My Job - Autumn Talks.

Cele mai căutate domenii

Tendinţele demonstrează că la Târgul de Cariere vin tot mai mulţi candidaţi cu experienţă, mai mult de jumătate dintre aceştia fiind angajaţi de peste 5 ani. Domeniile din care provin companiile ce oferă locuri de muncă sunt diverse, de la Inginerie, Consultanţă, Automotive şi IT, Resurse Umane, Financiar-Bancar, Turism şi Contabilitate, posturile disponibile şi numărul acestora crescând constant de la un sezon la altul. Printre companiile prezente la Târgul de Cariere Cluj în sezonul de toamnă 2019 se numără: Vertiv, Sta Travel, Emerson, Bosch Automotive, Genpact, Michelin.

Clujul reprezintă una dintre locaţiile speciale pentru desfăşurarea evenimentelor organizate de Târgul de Cariere, partea de recrutare fiind completată de conceptul I love My Job - Autumn Talks, o serie de conferinţe şi workshop-uri tematice, cu scopul de perfecţionare a abilităţilor candidaţilor. Printre speakerii care vor urca pe scena conferinţei I love My Job - Autum Talks se numără: Andreea Marin, Valeriu Andriuţă şi Charles Wratto, ambasador al Centre for Peace Studies (Sri Lanka).

De-a lungul istoriei evenimentelor de recrutare organizate în Cluj, începând cu 2006 şi până în prezent, companiile, participanţii şi mai ales interacţiunea dintre aceştia au fost mereu prioritare pentru noi, experienţa demonstrând faptul că Târgul de Cariere reprezintă cea mai bună metodă de recrutare pentru angajatori, dar şi cea mai bună metodă de angajare pentru candidaţi.

O poveste începută la Cluj

Târgul de Cariere reprezintă cea mai mare şi complexă reţea de evenimente de recrutare din România şi Republica Moldova. Activitatea companiei a început în 2006, în Cluj Napoca, ajungând să ofere, după un deceniu de activitate, cea mai răspândită şi eficientă soluţie de recrutare din ţară.

Evenimentele desfăşurate în cele şapte oraşe: Cluj-Napoca, Iaşi, Chişinău, Oradea, Târgu Mureş, Sibiu şi Braşov, de două ori pe an (primăvara şi toamna) au rolul de a aduce împreună angajatorii şi candidaţii, astfel încât interacţiunea directă dintre aceştia să crească substanţial şansele pentru ambele părţi de a se împlini profesional. În cele două sezoane de evenimente de recrutare participă peste 400 companii şi peste 30.000 candidaţi cu potenţial. Accesul este liber, CV-ul în schimb, obligatoriu. Mai multe detalii se pot găsi pe www.targuldecariere.ro