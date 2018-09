„Permanenţa“ în vremea pestei porcine. Cât de pregătite sunt instituţiile care ar trebui să răspundă non-stop în caz de criză

Într-un document al Clubului de Cicloturism Cluj se arată:

„Prin Decizia 147 / 1994, Consilul Judetean Cluj a declarat lacul Tarnita ca Zona Naturala Protejata de Interes Judetean, alaturi de alte lacuri. Apoi, prin Decizia 67 / 1995, Consiliul Judetean Cluj a aprobat un Regulament General pentru zonele protejate de interes judetean, care cuprindea si reguli de utilizare a unor lacuri, inclusiv Tarnita. Printre altele, acest regulament prevedea expres interdictia de navigatie cu motor.

Au fost si cateva sedinte de analiza la nivel judetean pe aceasta tema si actiuni timide pe teren, in vederea punerii in aplicare a acestor normel, participand si Politia, autoritatile de mediu si ape, reprezentantii primariilor vizate, ai administratorilro lacurilor respective, ai asociatiilor de pescari si ai ONG de mediu. Dar influenta potentatilor ce aveau ambarcatii cu motor pe Tarnita se pare ca a facut ca autoritatile sa "uite" rapid de acest subiect, si sa renunte la punerea in aplicarea a acelei HCJ. De exemplu, cu ocazia inspectiei comune din 9 iulie 1995, la care a asistat si un delegat al asociatiei noastre, desi s-au constatat numeroase si grave nereguli, inclusiv cu privire la reglementarile de navigatie, reprezentantii autoritatilor din respectiva comisie pluridisciplinara de control au refuzat, la finalul actiunii, chiar si sa consemneze in scris cele constatate....

Prin HCJ 70 / 1999, Consiliul Judetean Cluj a aprobat planul urbanistic de zona protejata si regulamentul aferent pentru lacul Tarnita. Si aceasta hotarare prevede expres interdictia cu motor, si nici ea nu a fost pusa in aplicare pana acum.”