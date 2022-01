Peripeţiile de coşmar ale unui tânăr britanic în România: „Am fost aruncat în spatele unei maşini de Poliţie şi am petrecut şapte ore în închisoare”

Connor Kelly, un tânăr britanic din Hampton Court, a trăit aventurile vieţii în Europa, după ce a decis să parcurgă pe bicicletă cei aproape 4.000 de kilometri dintre Paris şi Istanbul.

El a luat această decizie cu scopul de el a strânge fonduri pentru Charlie Waller Trust, o organizaţie caritabilă pentru problemele de sănătate mintală.

Odată ajuns în estul Europei, în Ungaria, au început şi problemele, scrie My London. Mai întâi, Connor a suferit un accident stupid. A căzut de pe bicicletă şi s-a lovit foarte rău, din cauza unei gropi. A fost luat şi ajutat de nişte muncitori să ajungă la un cabinet medical unde medicii i-au cusut trei răni deschise.

Totuşi, a avut şi puţin noroc: impresionat de scopul nobil al călătoriei, proprietarul unui magazin din Ungaria i-a reparat bicicleta şi nu a acceptat niciun ban pentru asta.

Fugărit de dulăi şi arestat de poliţişti

Problemele serioase au continuat în România. Mai întâi, britanicul a fost fugărit de nişte dulăi fioroşi. „În România, am întâmpinat nişte dificultăţi cu câinii fără stăpân, care au fost foarte greu de rezolvat. Am ajuns la punctul în care doi câini mari m-au urmărit m-au atacat. A trebuit să mă apăr”, a povestit Connor.

Nu a scăpat bine de dulăi şi a avut de-a face cu câţiva poliţişti români. A fost din nou o experienţă neplăcută. Rigizi, oamenii legii s-au legat de paşaportul său şi l-au dus la prima secţie de Poliţie, unde l-au închis câteva ore.

„Două minute mai târziu, am fost oprit din senin de câţiva poliţişti români. Poliţiştii au început să mă întrebe despre paşaportul meu într-o engleză stricată, a fost o situaţie îngrozitoare, sincer. Am fost aruncat în spatele unei maşini de poliţie şi am ajuns să petrec şapte ore într-o celulă de închisoare din România. Din fericire, am reuşit să iau legătura cu un traducător care a putut să mă ajute”, a adăugat englezul.

Totul s-a întâmplat, spune el, pentru că paşaportul nu i-a fost ştampilat corespunzător. A stat câteva ore în închisoare, nevinovat, în condiţiile în care eroarea le aparţinea vameşilor cu care a interacţionat la intrarea în România. Britanicul nu a dezvăluit nici prin ce vamă a intrat în România şi nici pe raza cărei localităţi (sau măcar judeţ) a avut loc incidentul cu Poliţia, aşa că povestea nu a putut fi verificată.

Una peste alta, problemele britanicului de 23 de ani în România nu s-au terminat odată cu incidentul menţionat. Vremea a început să se înrăutăţească, iar Connor a înfruntat viscolul şi zăpada care l-au surprins în România. În total, el a avut nevoie de 15 zile să traverseze România, trecând şi Carpaţii, iar în multe rânduri a fost nevoit să coboare de pe bicicletă pentru a putea să înainteze.

A strâns 50.000 de euro

Odată ajuns la Istanbul, Connor a răsuflat uşurat. Mai mult, trăgând linie, poate spune că aventurile sale au meritat. Deşi a avut o mulţime de probleme pe toată durata călătoriei, el a reuşit să adune nu mai puţin de 50.000 de lire.





Toţi banii strânşi i-a donat organizaţiei Charlie Waller Trust. Organizaţia luptă pentru sporirea gradului de conştientizare cu privire la depresie şi la alte probleme de sănătate mintală şi oferă instruire şcolilor, colegiilor, universităţilor, la locurile de muncă, medicilor de familie şi asistentelor medicale.



Britanicul a rămas însă şi cu amintiri plăcute din această călătorie. El spune că a avut şansa să se bucure de privelişti uluitoare de-a lungul traseului şi a amintit momentele plăcute petrecute la Opera din Viena, dar şi pe cele la o halbă de bere rece în Ulm, Germania, pe malul Dunării, Connor a conchis că explorând aceste oraşe din perspectiva de a fi pe bicicletă, a fost incredibil şi mult diferit în comparaţie cu percepţia pe care ar fi avut-o dacă le-ar fi vizitat cu ocazia unui banal city break.

