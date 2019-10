Părinţi inconştienţi: jumătate dintre copiii implicaţi în accidente rutiere în Cluj nu erau aşezaţi corespunzător

Datele aparţin Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, statistici adunate în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018. Cele cu privire la nivelul municipiului Cluj-Napoca au fost concluzionate printr-un studiu observaţional privind siguranţa copiilor în maşină, realizat de către Departamentul de Sănătate Publică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC), Universitatea Babeş-Bolyai, în cadrul proiectului ”Copil Iubit la Bord”.

Scopurile acestui proiect sunt: creşterea nivelului de utilizare a dispozitivelor de fixare în scaun pentru copiii pasageri, creşterea nivelului de informare cu privire la utilizarea corectă a sistemelor şi reducerea numărului de decese şi accidentări grave în rândul copiilor pasageri. Instrumentul principal pentru realizarea acestor scopuri este aplicarea “Planului de acţiune pentru îmbunătăţirea siguranţei copiilor pasageri”, realizat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, împreună cu Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca, reprezentanţii Fundaţiei Crucea Albă şi cei ai Universităţii Babeş Bolyai, Departamentul de Sănătate Publică al FSPAC, constituiţi în primul Grup de Lucru Multisectorial privind Siguranţa în Trafic a Copiilor Pasageri în Autovehicule.

În cadrul acestui plan, vor avea loc activităţi de informare, prevenţie şi punere în aplicare a prevederilor legale referitoare la utilizarea dispozitivelor de fixare în scaun şi a centurilor de siguranţă. Planul de Acţiune va avea o durată de 12 luni (noiembrie 2019 - noiembrie 2020) şi va urmări şi evaluarea impactului măsurilor luate, nu doar aplicarea lor.

„Maşină era făcută praf, iar în interior copiii nu au avut nimic”

”În acest proiect care priveşte siguranţa copiilor noştri, cei care investighează la faţa locului accidente spun că impactul emoţional cel mai mare este în situaţia în care în autoturism se găsesc copii răniţi. Orice acţiune a noastră care priveşte siguranţa copiilor în trafic este bună şi asigură prevenirea accidentelor de circulaţie. Acţionăm pe impunere, ştiţi că sunt nişte norme care reglementează aceste accesorii obligatorii în cazul copiilor până la 12 ani, însă conştientizarea conducătorilor auto (care sunt de cele mai multe ori părinţii) în cadrul acestui proiect ne ajută să reducem numărul victimelor copii în accidentele rutiere. Am văzut accidente în care o maşină era făcută praf, iar în interior copiii nu au avut nimic pentru că erau asiguraţi corespunzător în scaune auto şi cu centuri puse”, spune adjunctul-şef al Inspectoratului Judeţean de Poliţie, comisar şef Daniel Graur.

”Politia Rutieră este implicată în acest proiect prin organizarea de acţiuni în trafic pentru informarea şi conştientizarea şoferilor cu privire la folosirea scaunelor pentru copii. Poliţiştii rutieri au fost instruiţi privind rolul scaunelor şi modul de utilizare pe categorii de vârstă, înălţime şi greutate”, susţine şeful Serviciului Rutier din cadrul IPJ Cluj, comisar Dan Crişan.



Plan de acţiune pe perioadă de 1 an





”Acest plan de acţiune va fi desfăşurat pe o durată de 12 luni, începând din noiembrie acest an, până în noiembrie anul viitor. Punctual, vor fi organizate acţiuni în trafic, cel puţin o dată pe lună, acţiuni dedicate acestui domeniu. Şi, binenţeles, poliţiştii vor fi atenţi la acest aspect ori de câte ori sunt în trafic şi observă nereguli. Se vor face recomandări, în prima fază. Nu dorim să sancţionăm, ci să informăm şoferii şi să îi facem să conştientizeze importanţa folosirii sistemelor de retenţie. Pe lângă acţiunile din stradă, poliţiştii vor lua parte la cursuri prin care vor învăţa cum se folosesc corect scaunele auto, astfel încât să-i poată învăţa mai departe pe şoferii care au nevoie de asistenţă. Activităţile de conştientizare vor fi realizate şi adresate părinţilor copiilor din grădiniţe, şcoli şi licee”, spune şeful Biroului pentru Analiză şi Prevenire a Criminalităţii - IPJ Cluj, comisar Gina Pop.

OBIECTIVE ale Planului de Acţiune

Planul de Acţiune este în linie cu obiectivele naţionale ca parte a Decadei Acţiunii pentru Siguranţă Rutieră 2011-2020, şi anume angajamentul ţării noastre ca, până în anul 2020, să fie luate măsuri pentru a stabiliza şi a reduce mai apoi nivelul prognozat al accidentelor rutiere. Astfel, pe termen lung principalul obiectiv al Planului de Acţiune este de a contribui la reducerea numărul de decese şi accidentări grave.

”Marcăm multe unicităţi cu acest proiect în Cluj-Napoca. E primul oraş din România în care se întâmplă un proiect pentru siguranţa în trafic a copiilor. Vrem să facem din el un model de succes. Poliţiştii rutieri au participat la cursuri în acest proiect, apoi am analizat împreună cu instituţiile implicate nevoile şi am depăşit barierele de implementare a legii. Legislaţia nu este impedimentul în acest domeniu, însă ne confruntăm cu cifre. Exista multe date pe care Departamentul de Cercetare al FSAPC- UBB l-a documentat în acest proiect. Tot ce facem are o componentă de cercetare foarte importantă, pentru că vrem să vedem care este impactul, nu doar să facem nişte acţiuni de dragul de a le face. Obiectivul final al tuturor este ca, peste un an, doi, trei, să nu mai venim cu cifre de ordinul sutelor de copii care nu sunt asiguraţi corespunzător atunci când sunt pasageri în maşină”, a declarat directorul proiectului Copil Iubit la Bord, Ramona Brad.

Creşterea nivelului de utilizare a dispozitivelor de fixare în scaun potrivite

Pe termen scurt, planul de acţiune urmăreşte:

Obiectiv 1: Creşterea nivelului de utilizare a dispozitivelor de fixare în scaun potrivite pentru copiii pasageri la nivelul Municipiului Cluj-Napoca.

Obiectiv 2: Creşterea nivelului de informare cu privire la utilizarea corectă a dispozitivelor de fixare în scaun pentru copii şi a centurilor de siguranţă.

Astfel, Planul de Acţiune este un exemplu de bune practici pentru creşterea nivelului de siguranţă a copiilor pasageri atunci când călătoresc cu maşina.

”Cei mici sunt cea mai preţioasă categorie de cetăţeni pe care o avem. Anglo-saxonii spun că e nevoie de un sat ca să creşti un copil, noi adăugăm că pentru siguranţa lor e nevoie de o abordare multisectorială. Mă bucur că autorităţile locale, Poliţia şi cercetătorii ne-au dat toată priceperea şi timpul lor ca să facem istorie la Cluj, ceea ce cred că deja am reuşit să facem. Vrem să continuăm tradiţia premierelor cu o prelungire a acestui program. Vrem ca agenţii din teritoriu să îşi asume această sarcină, pe lângă toate celelalte pe care le au. Îi rugăm să fie cu ochii pe cei mici care stau în maşină. Iar pentru noi, părinţii, haideţi să îi securizăm corect, deşi ştim cu toţii că nu este uşor. Este treaba noastră ca părinţi să facem acele gesturi să îi menţinem în siguranţă şi în viaţă”, spune preşedintele Fundaţiei ”Crucea Albă”, Ana Măiţă.

Primăria Cluj-Napoca, prin Poliţia Locală, are un rol specific în cadrul iniţiativei integrate ”Copil Iubit la Bord”, prin implicarea în procesul de colectare a datelor referitoare la utilizarea dispozitivelor de fixare în scaun şi a centurilor de siguranţă în rândul copiilor, precum şi activităţi de prevenire desfăşurate ulterior.

”Primăria poate şi susţine deja, de mai bine de un an, acest proiect atât din punct de vedere logistic, al infrastructurii, cât şi financiar la nevoie. Luăm în calcul o iniţiativă de sprijinire a părinţilor cu posibilităţi financiare reduse care au nevoie de dispozitive de fixare în scaun potrivite vârstei, înălţimii şi greutăţii. Am putea-o numi ”primul scaun”, însă, în fapt, e vorba de schimbarea scaunului în momentul în care este depăşit/nu se mai potriveşte copilului, ajutor ce s-ar putea realiza prin acordarea unor vouchere. Noi susţinem acest proiect în prezent şi dorim ca pe viitor să preluăm practicile şi ideile bune ale acestuia, prin crearea cadrelor legale pentru proiecte asemănătoare”, spune directorul de dezvoltare din cadrul Primăriei Cluj-Napoca, Ovidiu Cîmpean.

BACKGROUND - REZULTATELE studiului observaţional

În mai 2018, la nivelul municipiului Cluj-Napoca, s-a desfăşurat un studiu observaţional privind siguranţa copiilor în maşină, realizat de către Departamentul de Sănătate Publică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării (FSPAC), Universitatea Babeş-Bolyai. Prin intermediul acestui studiu s-a urmărit identificarea şi evaluarea nivelului de utilizare a dispozitivelor de fixare în scaun pentru copiii pasageri ai autovehiculelor la nivel local. Principalele rezultate ale studiului arată că peste 20% dintre copiii transportaţi în autovehicule la nivelul municipiului Cluj-Napoca nu purtau un sistem de siguranţă auto. În plus, doar 51% dintre copiii aşezaţi într-un dispozitiv de fixare în scaun sunt asiguraţi corespunzător într-un sistem potrivit în funcţie de înălţime, greutate şi vârstă.

Comparativ cu primul studiu observaţional derulat de către Departamentul de Sănătate Publică din cadrul FSPAC, în anul 2014 (înainte de schimbarea legislaţiei rutiere cu privire la utilizarea dispozitivelor de siguranţă pentru copiii pasageri din 2015), cele mai recente date arată o creştere a procentului de utilizare a dispozitivelor de fixare în scaun de la 67.4% în 2014, la 78.1% în 2018. Cu toate acestea, principala problemă rămâne gradul scăzut de utilizare corectă a dispozitivelor de fixare în scaune (doar 51%).

La fel ca şi în cazul primului studiu observaţional, datele colectate în 2018 arată că nivelul de utilizare a dispozitivelor de fixare în scaun scade odată cu creşterea în vârstă a copiilor. În schimb probabilitatea ca un copil sa fie aşezat într-un dispozitiv de fixare este de trei ori mai atunci când şi conducătorul auto poartă centura de siguranţă.

DATE STATISTICE ale Poliţiei Rutiere, Municipiul Cluj-Napoca

Potrivit statisticilor Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, jumătate dintre copiii pasageri implicaţi în accidente rutiere la nivelul judeţului Cluj nu foloseau nici un fel de dispozitiv de fixare în scaun. În această perioadă, un număr de 97 de copii cu vârsta până la 17 ani au fost implicaţi într-un accident auto, iar 48 dintre aceştia nu erau asiguraţi corespunzător folosind un sistem de fixare în scaun sau/şi în centură de siguranţă.

PARTENERII principali ai proiectului:

• Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj prin:

o Serviciul Rutier

o Biroul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii

• Primăria Cluj-Napoca prin:

o Poliţia Locală a Municipiului Cluj-Napoca

o Serviciul Strategie şi dezvoltare locală management proiecte

• Departamentul de Sănătate Publică, Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării, Universitatea-Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

• Fundaţia „Crucea Albă”

Partenerii asociaţi ai proiectului:

• Nola Kids Cluj-Napoca

• Te-Rox Prod

• Transylvania College Cluj Napoca