Paguba unor români care şi-au rezervat vacanţe în Grecia. „O voce răstită a spus că doar turiştii din România fac asta”

Pentru mai mulţi români Grecia va rămâne o Fata Morgana în această vară, după ce au plătit unor escroci sume importante pentru vacanţe fictive pe tărâm elen. Experienţa unuia dintre ei a fost descrisă pe un forum în care turiştii români dezbat diverse probleme cu care se pot confrunta pe parcursul vacanţelor petrecute în Grecia.

„Din păcate, eu am rămas şi fără bani, dar şi fără concediu. Am plătit toţi banii pentru a rezerva un hotel care am aflat că nici nu există. E şi vina mea, e şi vina celor care lasă pe internet astfel de escroci care profită de cei creduli”, a scris acesta.

Culmea este că el a discutat chiar la telefon cu escrocul. Asta după ce infractorul l-a contactat şi i-a spus că nu e suficient avansul de 40% şi că trebuie plătită suma integrală, pentru că există o cerere foarte mare, iar preţurile ar urma să şi crească.

„Am încercat să port o discuţie cu el. O voce răstită mi-a spus într-o engleză stricată că doar cu turiştii români are astfel de probleme, că toţi ceilalţi plătesc integral şi că s-a săturat să se târguiască şi să ne explice câţi oameni din lumea întreagă vor în hotelul lui. Atunci parcă am simţit că ceva nu e în regulă, dar mi-am spus că e vina mea şi că ruşinos să mă târguiesc pentru nişte bani pe care oricum îi voi plăti. Şi i-am plătit pe toţi”, a spus bărbatul.

Tot mai multe ţepe

Când a realizat că a fost victima unor escroci a fost prea târziu. „Am rămas şi fără bani, şi fără concediu. Ce să zic, e şi vina mea”, a admis acesta. Cazul său nu este unul singular. Au mai fost şi alţi români care spun că au fost victimele unor reţele de infractori care le-au vândut concedii în hoteluri care fie nu există, fie nu aveau nicio legătură cu escrocii. „Eu am plătit 800 de euro, am rămas fără bani. Poliţia din Grecia investighează, dar am auzit că astfel de escroci sunt prinşi rar”, a spus altcineva.

„La ce să ne aşteptăm de la greci când ei nu vor să ne dea infractorii români să îi judecăm? Normal că nu o să îi dea nici pe ai lor”, a concluzionat un alt păţit. „Eu am scăpat mai ieftin. Am plătit doar un avans de 250 de euro. Când am vrut să plătesc şi restul, escrocul dispăruse şi dispăruse şi hotelul de pe net. Cu totul, ca în filmele SF”, a mai afirmat cineva.

Chiar dacă mulţi turişti români reclamă probleme tot mai complexe, Grecia rămâne în topul preferinţelor pentru vacanţa estivală. Statisticile au arătat că în ultimii 15-20 de ani românii au ales să-şi petreacă vacanţa în Grecia. Alături de români, tot mai numeroşi sunt şi turiştii polonezi şi cehi, potrivit Euro2day.gr. Potrivit sursei citate, în 2021 turiştii din România au preferat Thassos, Halkidiki, Pieria şi Zakynthos. Este de aşteptat ca românii să rămână fideli acestor opţiuni şi în 2022.

