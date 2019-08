Ortopedul român care a operat la Bruxelles miliardari Nasdaq, oficiali NATO şi sportivi. „Aici, accentul cade pe respectul faţă de pacient“

Ioan Dunca a studiat în România, la Universitatea de Medicină din Târgu Mureş, iar ulterior, la Université Catholique de Louvain, din Belgia, una dintre cele mai vechi şi mai titrate universităţi de medicină din întreaga lume. Ulterior, a susţinut stagii şi perfecţionări în Franţa şi în SUA. De altfel, în Franţa a trăit şi a profesat mai bine de 13 ani, dintre care, timp de 8 ani, a fost şef de serviciu la Spitalul Maubeuge.

Şi-a început cariera pe cărări de munte

Deşi a ajuns în Franţa într-o perioadă în care românii aveau cu greu acces în Europa, Ioan Dunca a reuşit să se impună. Dar numai după o perioadă bună în care a profesat la ţară, aşa cum se întâmplă în cazul multor medici tineri. „După ce am terminat facultatea şi după anii de stagiatură din epoca respectivă, am ajuns medic generalist la sat. Viaţa era frumoasă, ca în Duiliu Zamfirescu. Munceam câteva ore, iar în rest, eram mai mult pe cărări de munte. Dar nu ca să mă distrez, ci pentru că trebuia să merg să văd bolnavii, copiii din zonă. Apoi, am decis că vreau altceva“, povesteşte medicul.

17 examene într-o sesiune de două săptămâni

A aflat de la un medic belgian care venise cu ajutoare în România că facultatea Université Catholique de Louvain din Bruxelles organizează concursuri pentru intrarea în specialitate, iar acestea erau deschise şi străinilor. Singurul impediment era că, după absolvire, străinii erau, teoretic, obligaţi să se întoarcă în ţara de unde proveneau.

„M-am pus pe învăţat, am luat al doilea şi am fost primit că bursier la Université Catholique de Louvain. Asta a fost prima cotitură în viaţa mea. Am terminat specializarea după stagii făcute în Franţa şi în Statele Unite. Dar ca să fiu recunoscut, trebuia să o iau de la început, căci diploma de bază era din România. Aşa că a trebuit să fac din nou doi ani de studenţie, cu câte 17 examene într-o sesiune de două săptămâni. A fost crunt, dar am răzbit şi am fost recunoscut pe postul de chirurg specialist ortoped, astfel că puteam practica şi în Belgia. A fost al doilea moment de cotitură în viaţa mea“, rememorează el.





Sistemul românesc nu poate fi performant atât timp cât există firme şi intermediari de tot felul care se îmbogăţesc pe spatele bolnavilor. În România, promovarea în funcţii de răspundere se face şi acum, la fel ca în anii comunismului, tot pe bază politică. Ioan Dunca medic ortoped Bruxelles

După doi ani petrecuţi la universitate ca specialist, românul a primit o ofertă dintr-un spital de frontieră, în Franţa vecină. Condiţiile erau excelente, salariile - pe măsură, aşa că a acceptat imediat. Şi tot în Franţa a fost şef de serviciu timp de 13 ani, acesta fiind, spune el, al treilea moment important din carieră. Şi, deşi locuia în Belgia, făcea naveta în Franţa. „Eram singurul român când am ajuns la spitalul Maubeuge, în Franţa. Când am plecat, eram deja 30 de medici români“, se amuză Dunca.

De ce sunt apreciaţi medicii români în Belgia

Medicul Ioan Dunca spune că medicii români sunt foarte apreciaţi, în special în Franţa şi în ţările BeNeLux (Belgia, Olanda şi Luxemburg). An de an, mii de români ajung să profeseze în spitalele din oraşele de provincie şi din satele din aceste ţări.

„Emigrau şi mai emigrează din România chiar şi medici de 55 de ani care vor să o ia de la capăt în altă ţară. Mulţi dintre ei începeau ca medici generalişti în satele din Franţa, dar asta însemna că ajungeau să profeseze în spitale dotate, într-un sistem de sănătate bine pus la punct, fără carenţele din România, şi cu salarii mai mult decât decente. Şi sunt primiţi cu braţele deschise, pentru că francezilor le place să-şi trăiască viaţa, aşa că nu se înghesuie la ţară, ci aleg spitalele şi clinicile de pe coasta mediteraneeană a Franţei, coasta Atlanticului, în zona Bordeaux sau Paris“, explică Ioan Dunca.

După 13 ani petrecuţi ca şef în Franţa, dr. Dunca a trebuit să plece atunci când legislaţia s-a schimbat în Hexagon, iar cei care lucrau aici erau obligaţi să aibă şi domiciliul în Franţa. Atunci a ales să revină la Bruxelles, unde a intrat prima oară în sistemul privat. „La început am mers la clinica Parc Léopold, iar acum, în acelaşi grup spitalicesc – CHIREC –, mă aflu la Clinica Delta. E, sper eu, ultima cotitură din viaţa mea profesională“, spune Dunca.

Construită abia în 2017, clinica Delta a ajuns imediat una dintre cele mai apreciate din Bruxelles şi din întreaga Belgie. Aici, printre pacienţii medicului român se numără importanţi oameni de afaceri, patronii unor multinaţionale, miliardari de la Nasdaq, oficiali NATO, ambasadori, politicieni, sportivi, dar şi simpli muncitori. „Am avut de la politicieni - unii veniţi chiar din România - până la oameni de afaceri din zona arabă, din ţări ca Arabia Saudită şi Kuweit, sportivi, CEO, dar şi oameni simpli. Asta pentru că tariful e acelaşi aici, indiferent dacă eşti miliardar sau muncitor necalificat. Şi, bineînţeles, eşti tratat exact la fel, aici eşti pacient şi atât“, punctează Dunca.

Un sistem bazat pe respect

Sistemul din Belgia este unul performant şi pentru că aici se pune accent pe relaţia umană, iar pacientul este cel mai important. Medicii şi asistentele au datoria să-l trateze şi să facă absolut orice pentru asta.

„În sistemul medical de aici, accentul cade pe relaţia umană, pe respectul persoanei, respectul faţă de pacient. Sistemul din Belgia este unul bazat pe performanţă şi rezultate. Nu ştiu dacă este perfect, dar este un sistem bine rodat. Şi, dacă în clinici şi în spitale o consultaţie sau operaţie costă la fel, indiferent de situaţia materială a pacientului, când vine vorba de impozitele pentru sănătate, cei bogaţi cotizează mai mult decât cei sărăci. Astfel, se adună foarte mulţi bani în Sănătate, iar cei care provin din păturile sociale mai puţin avantajate au garanţia că vor beneficia de un act medical serios. Dar pentru cei înstăriţi, cei cu venituri mari, cotizaţiile sunt enorme“, a explicat ortopedul.

La fel ca orice sistem, şi cel belgian are unele lacune. Există chiar şi un punct comun cu sistemul românesc: există prea puţini medici generalişti şi de anumite specializări, mai spune Dunca. Însă asemănările se opresc aici.

Din această toamnă, Ioan Dunca va veni periodic şi în ţară, unde va colabora cu o clinică privată din Bucureşti. „Voi veni la consultaţii în Bucuresti din septembrie. Voi încerca să vin cam o dată pe lună. Încerc să aduc o alternativă la spitalizările din Viena, poate mai ieftină, astfel că anumite cazuri, anumite operaţii se vor face la Bruxelles“, a încheiat Dunca.

Sunt prea multe infecţii intraspitaliceşti în România, nepermis de multe. Ioan Dunca medic ortoped în Bruxelles

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: