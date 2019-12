Omerta medicală: unităţile de transfuzie ale Spitalului Judeţean Cluj funcţionează „fără dotarea minimă obligatorie“. Două instituţii au „închis ochii“

Managerul Spitalului Judeţean, Petru Şuşca,dă vina pe lipsa de fonduri, dar pe de altă parte spune că are un excedent de peste 35 de milioane de lei.

Ultimul raport realizat de Corpul de Control al ministrului Sănătăţii la Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, în perioada 13 mai 2019 – 17 mai 2019, a scos la iveală mai multe probleme. Cele două Unităţi de Transfuzii Sangvine (UTS) „funcţionează fără să deţină dotarea minimă obligatorie”, se arată în raport. Adică nu există: „linie pentru micrometodă, reactivi pentru micrometodă, eritrocite test, deşi sunt autorizate de DSP Cluj, conform Ordinul MS nr. 607/2013. Nu se efectuează probele de compatibilitate prin toate cele 3 metode obligatorii. Nu se determină în UTS anticorpii iregulari antieritrocitari în cazul pacienţilor imunizaţi şi politransfuzati”. Asta înseamnă că „poate fi pus în pericol orice act medical care presupune transfuzie de sânge, putându-se ajunge chiar la deces” – au explicat pentru „Adevărul” surse din cadrul Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii.

În concluziile raportului se mai arată că Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj (DSPJ) şi Direcţia de Sănătate Publică (DSPJ) Timiş, instituţiile care au controlat Unităţile de Transfuzie, au „închis ochii la nereguli”: „nu au evidenţiat aceste deficienţe şi nu au impus măsuri de corecţie a lor, permiţându-se de către instituţiile cu competenţă în domeniu desfăşurarea activităţilor de recepţie, testare şi administrare de sânge şi componente sanguine de origine umană, fără a fi îndeplinite în fapt toate criteriile legale.”

Unitatăţile de transfuzii sanguine (UTS) avizate fără dotări minime obligatorii



În raport se arată că Secţia clinică chirurgie generală I este autorizată de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Cluj, în urma raportului de evaluare nr. 2041/21.04.2016, întocmit de directorul executiv al DSPJ Cluj dr. Moisescu Goia Mihai, (de această dată în calitate de medic primar epidemiolog) şi dr. Durgheu Carmen Monica (în calitate de medic primar epidemiolog), prin care se atestă şi faptul că “unitatea este dotată cu aparatură şi echipamente medicale adecvate activităţii solicitate“, dar „în urma verificărilor efectuate de comisia de control au fost identificate neconformităţi, privind nerespectarea în totalitate a prevederilor Art. 5 şi Art. 7 din Ordinul MS nr. 1224/2006, şi anume: nu deţine dotarea minimă obligatorie, respectiv linie pentru micrometodă, reactivi pentru micrometodă, eritrocite test; nu se efectuează probele de compatibilitate prin toate cele 3 metode obligatorii; nu determina in UTS anticorpii iregulari antieritrocitari in cazul pacientilor imunizati si politransfuzati.” Şi reprezentanţii DSPJ Timiş, care au realizat un control aici, au concluzionat: „secţia clinică ATI I nu are deficienţe majore (afirmaţie complet eronată) şi faptul că UTS–ul are tavan casetat şi că produsele de sânge sunt păstrate într-o ladă frigorifică. Prin aceste verificări care nu au atins problemele reale ale funcţionării UTS-ului s-a permis de către aceste instituţii, competente în autorizare şi verificare, funcţionarea în condiţii de legalitate parţială a acestui UTS”.



Ce spun reprezentanţii Spitalului despre UTS-uri



Conducerea Spitalului a precizat pentru „Adevărul”: „Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca are secţii chirurgicale distribuite în nouă clădiri. În consecinţă, s-a decis organizarea unui UTS în fiecare dintre acestea, pentru a optimiza activitatea de transfuzie şi cea chirurgicală. Pacienţii care necesită dozări speciale, în ceea ce priveşte grupa sanguină şi compatibilitatea produselor de sânge, au fost asistaţi corespunzător, prin colaborarea dintre punctele de lucru UTS şi punctul de lucru UTS ATI I, respectiv Centrul de Transfuzii Cluj. La acest moment, sunt făcute demersuri pentru achiziţionarea la punctul de lucru UTS ATI 1 a metodei de dozare prin anticorpi iregulari şi pentru instruirea personalului în scopul utilizării acestei metode, cu asigurarea permanenţei în cadrul spitalului. În plus, spitalul dispune de o procedură de efectuare a transfuziei sanguine, conform legislaţiei în vigoare, iar activitatea de transfuzie este supravegheată de Comisia de Transfuzie şi Hemovigilenţă. Pentru identificarea grupului sangvin cu anticorpi iregulari antieritrocitari există un acord de colaborare cu Centrul de Transfuzii Cluj”

„Regim de sănătate criminal la Cluj”

Alte probleme constatate în raport au fost:„neconformităţi la nivelul secţiilor controlate, din punct de vedere structural şi al intercalării de circuite funcţionale, respectiv: secţia clinică de anestezie terapie intensivă (ATI) I, secţia clinică chirurgie II, secţia chirurgie vasculară, secţia clinică ortopedie şi traumatologie I, secţia clinică ortopedie şi traumatologie II, secţia clinică oftalmologie, Serviciul de anatomie-patologie, comisia mixtă de control considerând că, acestea se pot constitui, la un moment dat, în posibili factori de risc pentru apariţia unor evenimente epidemiologice.” Există, de asemenea, „neconformităţi privind colectarea şi separarea pe categorii de deşeuri la locul de producere, în ceea ce priveşte etichetarea recipienţilor cu toate informaţiile prevăzute de legislaţie.” „Dincolo de orice, rapoartele arată un regim de sănătate criminal la Cluj”, a susţinut deputatul Emanuel Ungureanu, vicepreşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, cel care a făcut publice ultimele trei rapoartele de control al Ministerului Sănătăţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj.







Radiografia unui Spital bolnav

Am citit întregul raport, care are 61 de pagini, şi reproducem pasaje relevante din acesta pentru fiecare secţie a Spitalului, care are 33 de clădiri.

Unitatea de primiri urgenţe (UPU) nu deţine toate spaţiile necesare prevăzute de lege:



- spaţii de consultaţii specifice (ginecologie)

- în spaţiile de primire/ triaj al pacienţilor, evaluare şi tratament imediat, evaluare şi tratamentul urgentelor minore care nu necesită monitorizare, există tavane false, încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 914/2006, anexa 4, art. 3, alin. 3:

- În salonul de observaţie pavimentul era degradat.

Probleme la secţia clinică de anestezie terapie intensivă ATI I:



„Nu există aparate de aer condiţionat în terapia intensivă medicală şi în 5 săli de operaţii, activitatea medicală în aceste condiţii fiind improprie”, se arată în raport.

Nu există cel puţin o rezervă de 1 pat cu grup sanitar, pentru cazurile care necesită izolare epidemiologică severă, pentru fiecare unitate de îngrijire.

.Nu există legătura directă cu blocul operator,încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 914/2006, art. 68, alin. 2, cu modificările ulterioare.

Oficiul alimentar este în afara secţiei şi este utilizat în comun cu secţia clinică Chirurgie I. S

În plus:

Saloanele sunt amenajate cu tavane false, încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 914/2006, anexa 4, art. 3, alin. 3.

Nu există instalaţie de tratare specială a aerului, ci doar aparate de aer condiţionat de tip casnic, încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 914/2006 , anexa 4, art. 9.

Nu exista sisteme de producere a apei sterile, conform prevederilor anexei 6.1 din Ordinul MS nr. 1500/2009 cu modificări.

La nivelul secţiei nu există ventilator de transport pentru pacientul critic, în condiţiile transportului unui pacient la investigaţii/bloc operator este solicitat ventilatorul de transport din UPU.

Nu există bronhoscop la nivelul secţiei de terapie intensivă, astfel că această procedură la pacientul cu trauma toracică şi pentru intubaţia dificilă se efectuează la nivelul unui alt spital din municipiul Cluj-Napoca.

O altă deficienţă constă în aceea că la nivelul secţiei există doar 2 monitoare de funcţii vitale – monitorizare invazivă, din cele 25 de monitoare de funcţii vitale (12 cu monitorizare invazivă) destinate secţiilor de terapie invazivă.





Secţia clinică chirurgie I

„Comisia mixtă de control a constatat că, în secţie există anumite spaţii neutilizate în prezent, care erau destinate cabinetelor fostului şef de secţie şi care de peste 1 an de la plecarea acestuia sunt încuiate, motivat de faptul că la nivelul lor încă există obiecte cu caracter personal”, se arată în raport.



„Majoritatea saloanelor nu au prize de oxigen; sala de tratamente/pansamente este comună cu oficiul medical; blocul operator cu 6 săli de operaţie are spaţii gospodăreşti cu capacitate redusă, camera de pregătire preoperatorie a bolnavilor e comună cu camera de trezire şi nu exista sala de aplicare a protezelor gipsate, cu anexe pentru pregătirea feşelor”, spun specialiştii.



Compartimentul de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă



La data controlului au fost identificate neconformităţi, cu încălcarea prevederilor Ordinului MS nr. 914/2006 şi anume: saloanele nu au prize de oxigen; sala de tratamente/pansamente este comună cu oficiul medical; spaţiile pentru activităţile gospodăreşti sunt comune cu compartimentul de ortopedie-traumatologie;



- secţia funcţionează doar cu 7 paturi, cele 5 paturi arşi sunt nefuncţionale, nefiind identificate spaţii şi echipamente specifice.









Compartimentul de ortopedie-traumatologie (urgenţe complexe- politraumă)



S-au constatat aceleaşi tipuri de neconformităţi: saloanele nu au prize de oxigen; există saloane fără chiuvetă; spaţiile pentru activităţile gospodăreşti sunt comune cu compartimentul de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă.





Secţia clinică chirurgie II



Au fost identificate o serie de neconformităţi din punct de vedere igienico-sanitar, fiind încălcate prevederile Ordinului MS nr. 914/2006 şi anume: majoritatea saloanelor nu au prize de oxigen; există saloane fără chiuvetă; holul are infiltraţii în plafon şi este ocupat cu echipamente în cutii; blocul operator are plafonul degradat; spaţiile gospodăreşti sunt insuficiente; mobilierul este vechi, degradat; staţia de sterilizare aferenta blocului operator nu are circuite funcţionale.



În cadrul secţiei funcţionează un compartiment ATI cu 9 paturi , care prezintă neconformităţi din punct de vedere structural şi al circuitelor funcţionale: nu există toate spaţiile componente ale unui serviciu de ATI: camera de lucru pentru asistente cuplată cu staţia centrală de monitorizare şi semnalizare, sala de mici intervenţii şi tratamente speciale cu anexele ei, depozitele sunt subdimensionate pentru aparatura, instrumentar, produse farmaceutice, spaţiu de depozitare şi dezinfecţie ustensile şi materiale de curăţenie comun cu ploscarul.



Nu există cel puţin o rezervă de 1 pat cu grup sanitar pentru cazurile care necesită izolare epidemiologică severă, pentru fiecare unitate de îngrijire.



Nu există legătura directă cu blocul operator, încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 914/2006, cu modificările ulterioare, art. 68, alin. 2.



Nu exista oficiu alimentar. Nu se respectă aria utilă/pat de 12m², încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 914/2006, art. 66, alin. 3.



Nu exista instalaţie de tratare specială a aerului, ci doar aparate de aer condiţionat de tip casnic, încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 914/2006, anexa 4, art. 9. Nu există sisteme de producere a apei sterile, conform prevederilor Ordinului MS nr. 1500/2009, cu modificări.



In cadrul sectiei clinice chirurgie generală II funcţionează o unitate de transfuzii (UTS), cu autorizaţia eliberată de DSP Cluj sub nr. 53960/19.04.2018, sub semnătura directorului executiv dr. M G M.



Comisia mixtă de control a constatat neconformităţi, privind dotarea minimă obligatorie, fiind încălcate prevederile Ordinului MS nr. 1224/2006, neexistând linie pentru micrometodă, reactivi pentru micrometodă, eritrocite test; nu se efectuează probele de compatibilitate prin toate cele 3 metode obligatorii; nu se determină în UTS anticorpii iregulari antieritrocitari în cazul pacienţilor imunizaţi şi politransfuzaţi.

Secţia chirurgie vasculară are o structură organizatorică aprobată cu 25 de paturi, constatându-se la control neconformităţi, fiind încălcate prevederile Ordinului MS nr. 914/2006 şi anume:

majoritatea saloanelor nu au prize de oxigen, sunt neigienizate, cu paviment degradat şi tocărie veche, uzată; există saloane fără chiuvetă şi grupuri sanitare fără chiuvetă; plafonul holului prezintă infiltraţii. În secţie este organizată gardă la domiciliu, pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă, în cazul pacienţilor politraumatizaţi.



Secţia clinică ortopedie şi traumatologie I -





În baza schiţelor tehnice prezentate şi a controlului igienico-sanitar, comisia mixtă de control MS a constatat că întreaga secţie de ortopedie şi traumatologie prezintă la demisol infiltraţii la nivelul peretelui exterior, iar conductele de la subsolul clădirii trebuie izolate şi mascate, fiind nevoie de igienizarea holurilor, a saloanelor, repararea acoperişului.

Deficienţele igienico-sanitare constatate la nivelul acestor spaţii contravin prevederilor Ordinului MS nr. 914/2006, anexa IV, art. 3.

În unele saloane nu se respectă aria utilă/pat de 7m², încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 914/2006 , art. 5, lit. b.

Nu se respectă în totalitate dotarea minimă sanitară aferentă salonului, încălcându-se astfel prevederile Ordinului MS nr. 914/2006, art. 6 (grup sanitar la etaj cu chiuvetă pe hol).





În blocul operator s-au constatat neconformităţi de ordin structural, igienico-sanitar şi de dotare, încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 914/2006, art. 53, existând necesitatea amenajării unei boxe pentru depozitarea lenjeriei murdare, amenajarea unui spaţiu de pregătire pacienţi şi de trezire pacienţi, refacerea pardoselii în sălile de operaţii I, III şi IV, scurgerea de la spălătorul de instrumente să fie lărgită căci se deschide în boxa de depozitare materiale de curăţenie şi dotarea cu mobilier corespunzător de inox care poate fi dezinfectat.

Toate aceste neconformităţi constatate de comisia mixtă de control a MS sunt cuprinse şi în planul şi calendarul de conformare, anexă la ASF, având termen de remediere luna decembrie 2019.

În unitatea de transfuzii sanguine (UTS) autorizată de DSPJ Cluj, pe secţia ortopedie şi traumatologie, s-au constatat următoarele neconformităţi de la prevederile Ordinului MS nr. 1224/2006:

- nu deţine dotarea minimă obligatorie, respectiv: linie pentru micrometodă, reactivi pentru micrometodă, eritrocite test;

- nu se efectuează probele de compatibilitate prin toate cele 3 metode obligatorii;

- nu se determină în UTS anticorpii iregulari antieritrocitari în cazul pacienţilor imunizaţi şi politransfuzaţi.



Secţia clinică oftalmologie





În baza schiţelor tehnice prezentate şi a controlului igienico-sanitar, comisia mixtă de control MS a constatat următoarele neconformităţi:

la demisol infiltraţii la nivelul peretelui exterior, iar conductele de la subsolul clădirii trebuie izolate şi mascate, prin aceste neconformităţi se încălcă prevederile Ordinului MS nr. 914/2006, anexa IV, art.3.

lipsesc boxele de curăţenie pe fiecare nivel, încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 914/2006 , art. 12.

lipsesc chiuvetele în cabinetele de consultaţii, încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 914/2006 , anexa IV, art.16.

nu există racord la apa caldă şi rece şi nici sifon de pardoseală la depozitul de deşeuri medicale de la demisol, încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 1226/2012, capitolul VII, art.33.

lipseşte spaţiul de depozitare temporară a lenjeriei murdare, încălcându-se prevederile Ordinului MS nr. 914/2006 , anexa 2, D, Servicii gospodăreşti.

Conform notificării de asistenţă de specialitate obţinută de la DSPJ Cluj nr.3928/1165/13.05.2019, se efectuau lucrări de reparaţii şi reamenajare etaj 1, aripa dreaptă în perioada 06.05.2019-07.07.2019, lucrări cuprinse în planul şi calendarul de conformare al secţiei clinice oftalmologie, anexă la ASF, fapt pentru care la ora şi data controlului funcţionau cu 33 paturi, din cele 55 paturi aprobate.

Serviciul de anatomie patologică



„În baza schiţelor tehnice prezentate şi a controlului igienico-sanitar, comisia mixtă de control MS a constatat că se impun reparaţii capitale (care sunt cuprinse în planul şi calendarul de conformare anexă la ASF, cu termen decembrie 2019), reparaţii necesare pentru conformare la prevederile Ordinului MS nr. 914/2006, art.132,133, şi anume: recompartimentare şi creare încăpere pentru vestiar şi sală pentru personal, amenajare grup sanitar aparţinători, amenajare grup sanitar şi duş pentru personal, amenajare spaţiu pentru recepţie probe, înregistrare probe şi eliberare rezultate, amenajare spaţiu pentru examen macroscopic al pieselor, amenajare magazie pentru reactivi şi materiale sanitare, amenajare spălător şi boxă de curăţenie, amenajare cabinete medici.”, se arată în raport.

Reacţia conducerii Spitalului



„Adevărul” a cerut reacţia conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă pe care o ataşăm mai jos:

„Vă răspundem punctual la concluziile Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii, formulate în raportului de control realizat în urma vizitei din perioada 13 – 17 mai 2019.



A. Unităţile de Transfuzie Sanguină - UTS

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca are secţii chirurgicale distribuite în nouă clădiri. În consecinţă, s-a decis organizarea unui UTS în fiecare dintre acestea, pentru a optimiza activitatea de transfuzie şi cea chirurgicală. Pacienţii care necesită dozări speciale, în ceea ce priveşte grupa sanguină şi compatibilitatea produselor de sânge, au fost asistaţi corespunzător, prin colaborarea dintre punctele de lucru UTS şi punctul de lucru UTS ATI I, respectiv Centrul de Transfuzii Cluj. La acest moment, sunt făcute demersuri pentru achiziţionarea la punctul de lucru UTS ATI 1 a metodei de dozare prin anticorpi iregulari şi pentru instruirea personalului în scopul utilizării acestei metode, cu asigurarea permanenţei în cadrul spitalului.







În plus, spitalul dispune de o procedură de efectuare a transfuziei sanguine, conform legislaţiei în vigoare, iar activitatea de transfuzie este supravegheată de Comisia de Transfuzie şi Hemovigilenţă. Pentru identificarea grupului sangvin cu anticorpi iregulari antieritrocitari există un acord de colaborare cu Centrul de Transfuzii Cluj.



B. UPU



Structura pavilionară a spitalului a impus organizarea de camere de gardă în specialităţi de tip obstetrică-ginecologie, ortopedie-traumatologie, chirurgie orală şi maxilo-facială, ORL, neurologie şi neurochirurgie, pentru consultaţii specifice în specialităţile respective. La nivel de Cluj, există acorduri cu Serviciul de Ambulanţă, pentru direcţionarea către aceste camere de gardă a afecţiunilor unispecialitate. A aduce gravida în expulzie sau iminenţă de naştere la UPU, pentru a o transfera apoi la distanţă către secţiile de obstetrică-ginecologie, ar însemna a pune în pericol viaţa acesteia şi a copilului. Structura pavilionară şi distribuţia serviciilor medicale (în această formulă pavilionară) a însemnat reorganizarea serviciilor medicale pentru a putea asista pacienţii şi a scădea riscul transporturilor şi transferurilor secundare – aspecte dificile de înţeles pentru cei care lucrează în spitalele monobloc.

Lucrările de modernizare necesare pentru UPU au fost sistate temporar, întrucât UPU Cluj nu a fost cuprins în finanţarea unităţilor de primiri urgenţe, prin programul operaţional regional 2014-2020, deoarece s-a decis că acesta se va muta în spitalul regional. Reparaţiile curente efectuate în această perioadă au fost suportate din venituri proprii ale spitalului şi alocări de la Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca. La acest moment, pentru lucrările de reparaţii a fost alocată suma necesară schimbării pavimentului şi pentru zugrăvit. Înlocuirea tuturor tavanelor false cu altă structură, într-o clădire astfel proiectată şi construită, ar implica evacuarea totală a acesteia. La momentul actual, nu există clădire liberă în care s-ar putea muta UPU, iar închiderea acestuia ar crea mari probleme asistenţei medicale de urgenţă.

C. Secţia Clinică ATI I





În cazul Secţiei Clinice ATI I există, în structura aprobată de DSP în Autorizaţia de Funcţionare a spitalului, trei boxe de izolare pentru pacienţii septici şi două saloane cu baie proprie, unul cu două paturi, altul cu trei paturi, care pot fi folosite la nevoie. Secţia ATI I dispune un sistem de ventilaţie cu microconvectoare şi filtre HEPA. Legătura cu blocul operator se face prin liftul de la intrare în Terapie Intensivă – etaj 1, respectiv blocul operator localizat la parter. Structura clădirii nu permite instalarea altui lift. Referitor la tavanele false, OMS 1500/ 2009 anexa 9, art. 3, D(p) precizează că acestea se acceptă dacă „sunt plate şi etanşe”. În privinţa oficiului alimentar, precizăm că pot exista spaţii comune la acelaşi nivel între secţii clinice sau secţia clinică şi spitalizare de zi, conform OMS 914/ 2006. Există surse de apă sterilă conform OMS 1500/ 2009, în spaţiul avizat de dezinfecţie din cadrul secţiei. Referitor la ventilatoarele de transport secţia dispune de 8 ventilatoare vela care pot fi folosite şi pentru transport, dar s-au identificat probleme de organizare a managementului secţiei în ceea ce priveşte dotarea cu acumulatori a acestora.

De asemenea, Secţia Clinică ATI I dispune de două bronhoscoape, dar, la momentul controlului, ambele aveau nevoie de reparaţii, fiind funcţional doar cel de copii. În perioadele de indisponibilitate, conform acordului de colaborare UFRU (Unitatea Funcţională Regională de Urgenţă), semnat din nou în 2018, se poate solicita consult la pat şi bronhoscopie la Spitalul de Pneumoftiziologie. Nu s-a pus niciodată problema transportului pacientului critic pentru bronhoscopie la alt spital. De asemenea, pacientul critic de chirurgie toracică este operat în blocul operator Chirurgie Generală I şi rămâne în ATI I post-operator conform UFRU, din cauza lipsei continuităţii activităţii de terapie intensivă în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie. În prezent, este într-o etapă aproape de finalizare licitaţia pentru achiziţia unui video-fibrobronhoscop şi a unui videobronhoscop. Există dotare cu monitoare şi ventilatoare pentru toate paturile de terapie intensivă, efectuată între anii 2011-2016, cu redotare în 2018-2019. Din cauza funcţionării non-stop, unele prezintă disfuncţionalităţi pe anumite module.

Nu se poate pune problema imposibilităţii asistării pacientului critic, ci numai a optimizării managementului de caz şi a celui de întreţinere a aparaturii medicale.

D. Secţia Clinică Chirurgie Generală I



S-au efectuat demersurile necesare, din punct de vedere legal, pentru eliberarea spaţiilor utilizate de fostul şef de secţie.

În privinţa modificărilor de structură – acestea se vor face în funcţie de posibilitatea reorganizării spaţiilor din clădirea Chirurgie Generală I şi, implicit, a structurii de rezistenţă a clădirii.



E. Compartimentul de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă



Compartimentul nu îngrijeşte mari arşi, are în structură 5 paturi de arşi şi, în conformitate cu OMS 476/ 2017, acesta se încadrează la art. 5 (1,2), iar conform anexei 7 este o structură flexibilă în caz de dezastre/ calamităţi/ situaţii neprevăzute, nefiind vorba în dotare de echipamente specifice, ci numai de dispozitive de modificarea poziţiei, saltele antiescară şi baie adaptată intrării cu căruciorul.

Spaţiile comune cu Compartimentul de Ortopedie-Traumatologie sunt permise prin legislaţie, confom OMS 914/ 2006 anexa 2, art. 14, 15 „secţiile medicale pot fi organizate ca şi unităţi de îngrijire de 20-35 de paturi cu anexe medicale şi gospodăreşti” (cele două compartimente au, împreună, 22 de paturi).

F. Secţia Clinică Chirurgie Generală II

Compartimentul ATI Chirurgie II a fost relocat şi renovat complet, fiind dat în folosinţă în luna noiembrie 2019. Există acum un salon de trei paturi de septici şi un salon de 6 paturi de aseptici.

Circuitele funcţionale de la nivelul blocului operator Chirurgie Generală II au fost reorganizate atât cât a permis structura de rezistenţă a clădirii.

Referitor la:

a. Lipsa circuitului de apă şi a chiuvetelor în salon – s-a suplinit temporar prin dezinfecţia utilizând dispozitive semi-automate de dezinfectant (conform ghidului OMS). S-a efectuat o evaluare tehnică a posibilităţii de instalare în saloane a unor chiuvete. Instalarea va fi prevăzută în Planul de Conformare pentru anii 2020-2021, în funcţie de alocările bugetare.

b. Circuitul de gaze medicinale – se va analiza tehnic modalitatea de extensie a circuitului de oxigen şi montarea de prize la nivelul saloanelor, de la sursele din terapie intensivă şi din blocul operator. Activitatea va fi prevăzută în Planul de Conformare pentru anii 2020-2021, în funcţie de alocările bugetare.

Mai precizăm că holul din Secţia Clinică Chirurgie Generală II a fost igienizat în 2019.

Compartimentul de Terapie Intensivă dispune de o staţie modernă de tratare antibacteriană a aerului.

G. Secţia Chirurgie Vasculară

Instalarea prizelor de oxigen în saloane şi, acolo unde este cazul, a chiuvetelor în saloane reprezintă activităţi care vor fi prevăzute în planul de conformare 2020-2021. Acestea se vor efectua în funcţie de alocările bugetare.

H. Secţiile Clinice Ortopedie-Traumatologie I-II

Clădirea în care funcţionează cele două secţii necesită reparaţii capitale, recompartimentare şi reabilitare. Există un plan cu indicatori tehnico-economici trimis Ministerului Sănătăţii spre aprobare. Până acum, pentru proiectul de modernizare, au fost efectuate trei proceduri de licitaţie, din care două proceduri au fost finalizate prin lipsă de oferte adminisbile. Termenul de depunere pentru depunerea ofertelor a fost 11.11.2019. La acest moment s-a intrat în etapa de evaluare din cadrul celei de+a treia proceduri de atribuire.

I. Serviciul de Anatomie Patologică

Serviciul de Anatomie Patologică se află la demisolul unei clădiri aparţinând UMF Cluj-Napoca. La nivelul serviciului s-au făcut lucrări de igienizare (două camere), care, din cauza structurii şi vechimii clădirii, actualmente au fost depăşite. În acord cu evaluările DSP Cluj, s-a propus igienizarea încăperilor care permit acest lucru, reoganizarea aparaturii care lucrează cu substanţe volatile în încăperi care permit montarea unei instalaţii de absorbţie a vaporilor şi exhaustare, pentru care este necesar un proiect de montare pe clădire monument istoric. În ceea ce priveşte dotarea Serviciului aceasta s-a efectuat în perioada 2014-2019. În plus, s-au întreprins demersuri către UMF pentru a susţine renovarea clădirii.







De asemenea, în subsolul aceleiaşi clădiri există spaţii ocupate de IML Cluj. În urma numeroaselor solicitări, IML este în curs de a elibera spaţiile. În acest fel, se va putea reabilita, în totalitate, Serviciul de Anatomie Patologică.

În condiţiile în care spitalul deserveşte un număr mare de urgenţe din Cluj şi din regiune, cu un procent de peste 30% pacienţi din alte judeţe decât Cluj, eforturile de renovare şi dotare cu echipamente medicale şi asigurarea asistenţei medicale s-au făcut chiar şi în situaţia în care, an de an, s-a depăşit Contractul cu CAS după cum urmează 2017 - peste 18 milioane de leI 2018, peste 20 de milioane de lei, trimestrul 3 2019 – peste 15 milioane de lei.”





„Azi, Spitalul are 35 de milioane de lei excedent cu care am dorit să dezvolt, să fac o clădire, pentru că indiferent cât vom cârpi la 5-6 ani va trebui să revenim. Sunt clădiri din 1896-1904”, a conchis Petu Şuşcă la conferinţa de presă care a avut loc vinerea trecută. Pe de altă parte, ori de câte ori i se pune în faţă o problemă care nu a fost rezolvată, Şuşca spune: „am făcut solicitare, dar nu am primit bani”.



Citeşte şi