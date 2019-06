Oficialii TIFF Cluj au lansat propriul serviciu de streaming online, premieră în Europa de Est. Ce filme pot fi vizionate şi cât costă abonamentul lunar

Serviciul intitulat TIFF Unlimited este unic atât în România, cât şi în rândul festivalurilor de film din Europa Centrală şi de Est. Potrivit reprezentanţilor TIFF, platforma de streaming (VoD) le permite abonaţilor accesul la filme din selecţia festivalului, precum şi filme de autor, independente sau premiate, indisponibile pe alte canale.







Începând de luni, 6 iunie, pe unlimited.tiff.ro, cinefilii vor putea viziona filme din selecţia TIFF 2019, selecţii din anii anteriori, precum şi filme premiate din portofoliul companiilor de distribuţie din România.

„The festival must go on. Anytime. Online” este mesajul TIFF Unlimited, care marchează un nou nivel de responsabilitate asumat de organizatori în promisiunea de a aduce filmele TIFF în faţa cât mai multor spectatori, oferindu-le acces, oricând şi oriunde, doar pe teritoriul României, la filme din toată lumea, de pe mai multe device-uri.





„Ne dorim de multă vreme să continuăm experienţa TIFF în mediul online, fiindcă publicul şi-a dorit să revadă filme din festival sau să vadă filme pe care le-a ratat, iar TIFF Unlimited este vehiculul care le aduce tuturor cinefililor, indiferent dacă au ajuns sau nu la TIFF, propriul festival de film acasă”, spune Tudor Giurgiu, directorul Festivalului Internaţional de Film Transilvania.

Cât costă abonamentele TIFF Unlimited

Preţul unui abonament lunar la serviciul TIFF Unlimited este de 5 euro + TVA pentru olună.

Până pe 9 iunie, utilizatorii pot opta pentru unul dintre abonamentele disponibile la un preţ promoţional. Asta înseamnă 10 euro pentru 3 luni, 25 de euro pentru o jumătate şi 50 de euro pentru un an întreg. În plus, toţi abonaţii TIFF Unlimited vor beneficia de gratuitate timp de o săptămână, după ce şi-au făcut un cont pe site-ul unlimited.tiff.ro. În plus, orice abonament activat, dintre cele trei scoase la ofertă, oferă acces gratuit timp de o lună la toate filmele de pe platformă, începând din 6 iunie.

Din 10 iunie, costul abonamentelor se va modifica astfel, iar un abonament valabil pentru 3 luni va costa 17 Euro, iar cei care vor dori un abonament pentru şase luni vor scoate din buzunare 35 Euro. Cel mai avantajos va rămâne abonamentul valabil timp de un an, care va costa 65 de euro.

