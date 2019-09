O tânără din Cluj a fost amendată cu 9.000 de lei de jandarmi pentru că a organizat mai multe proteste în ultimii ani

Ligia s-a aflat de zeci de ori în fruntea coloanelor de manifestanţi care au străbătut Clujul, a stat sute de ore în frig, ploaie şi ninsori şi a fost prezentă şi la unele dintre mintingurile organizate în Bucureşti. Ultima dată, ea a organizat protestul din 10 august 2019, eveniment care a marcat un an de la abuzurile comise de jandarmi în Bucureşti.

Însă acţiunile tinerei nu au rămas fără urmări. Într-o postare pe Facebook, Ligia spune că a fost amendată cu 2.500 de lei pentru organizarea ultimului protest. Numai că aceasta nu este singura amendă, În ultimii ani, ea a fost amendată de Jandarmerie cu nu mai puţin de 9.000 de lei. Ligia mai spune că va contesta aceste amenzi în Justiţie şi le-a mulţumit celor care s-au oferit să o ajute să le plătească.

Mesajul tinerei care a fost amendată de Jandarmerie:

„Context: Tocmai am primit o noua amenda de 2500 de lei vineri, pentru organizarea protestului si marsului din 10 august 2019 din Cluj. In total mi-au acordat amenzi in valoare de 9000 lei.

Jandarmeria Cluj,

Lasati-o balta! Voi chiar nu va invatati minte? V-o scriu negru pe alb ca sa va intre bine in cap:

Niciodata, dar niciodata, NU o sa va notific si NU o sa va cer permisiunea ca sa apar valorile si principiile in care cred! Niciodata!! Indiferent cate amenzi imi dati!

In calitate de clujeanca si cetatean, eu nu am ce sa negociez sau sa discut cu voi drepturile noastre, pietele si strazile mele cand e vorba de adunari publice. Sa fiti fericiti daca va anunt la fata locului ca decid sa o iau la stanga sau la dreapta in mars. (si asta din respect pentru alti participanti la trafic)

Nu v-am acordat pana acum atentie pentru ca: 1. Nu o meritati, 2. Ma asteptam la asa ceva. Nu ma impresionati. Mi-am facut temele observand cum ati tratat protestatarii de la Rosia Montana 3. Oricum ne luptam in instanta si va pun acolo la locul vostru. Ma irita doar faptul ca imi ocupati timpul cu birocratia voastra.

Dar pentru 10 August, merita sa va spun ca ati devenit mai mici si mai jalnici ca niciodata!

La un an de la atacarea unor cetateni pasnici de catre Jandarmeria Bucuresti pentru ca au iesit sa apere statul de Drept, ati simtit nevoia sa va solidarizati cu brutele voastre de colegi si sa le legitimati actiunile de atunci prin atitudinea voastra.

Apropo, niciodata nu v-am vazut asa agitati ca la ultimul protest! Ati pus ochii pana si pe copiii aia cu DEX-ul care strigau ,,Jos analfabetii!" Cica eu folosesc copiii in scopuri politice doar pentru ca le-am dat portavocea cand au vrut sa scandeze. De parca eu i-am adus de acasa, nu au venit singuri pentru ca au gandire critica si spirit civic.

Jandarmeria Cluj, ne vedem de cate ori va fi nevoie!

Deal with it!

Nota: Dragilor va multumesc pentru solidaritatea aratata si pentru ca v-ati oferit sa contribuiti la amenzi:) Sunteti fantastici! Sa stiti insa ca intentionez sa le contest pe toate. Daca Justitia le ofera castig de cauza, lucrez intr-o corporatie din Cluj, ma descurc cu ei! Apreciez intentia, sunt insa o multime de cauze care merita sprijinul vostru”, a scris Ligia pe contul ei de Facebook.

