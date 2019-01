O româncă de 22 de ani îi învaţă pe tineri cum să facă afaceri

Originară din Gherla, Mara şi-a descoperit pasiunea pentru antreprenoriat pe când era încă în liceu. La 16-17 ani îşi punea primele întrebări despre ceea ce înseamnă o afacere, iar din dorinţa de a afla răspunsurile a decis să se înscrie la o competiţie de antreprenoriat dedicată adolescenţilor, Startup Pirates.

„Primul meu proiect a fost un joc de educaţie financiară prin care încercam să rezolv lipsa acută de educaţie financiară din şcolile publice din România. Acel start-up a început când mama m-a încurajat să aplic în cadrul unei competiţii de antreprenoriat Startup Pirates, pentru a-mi exprima ideile cu privire la acest topic. În acel moment nu ştiam nici măcar ce înseamnă antreprenoriat. De acolo a început totul – am fost pur şi simplu fascinată să realizez că, alături de echipa potrivită, aş putea crea produse care rezolvă probleme reale, produse pe care alţii le folosesc. Până în momentul respectiv, aveam impresia că toate aplicaţiile şi produsele pe care le foloseam erau create de o entitate externă şi superioară. Am învăţat, precum spunea Steve Jobs, că tot ceea ce mă înconjoară a fost creat de oameni care nu sunt mai inteligenţi ca mine“, povesteşte Mara.

iXeperiment, un proiect pentru liceeni

După această experienţă, tânăra s-a dedicat unui nou proiect. Aşa a apărut acceleratorul de afaceri pentru liceeni, iXperiment. Gândit iniţial ca un instrument care să-i înveţe pe adolescenţi primele noţiuni despre antreprenoriat, proiectul avea să se bucure de un succes important. Astfel, în momentul de faţă proiectul se extinde la nivel naţional, după ce iniţial fusese gândit la nivelul judeţului Cluj.

„Ideea de a lansa iXperiment mi-a venit în ultimul an de liceu. Atunci am realizat că mulţi tineri din şcolile publice din România au idei prin care pot rezolva probleme reale din comunităţile lor, prin metode inovative şi sustenabile din punct de vedere financiar. Din păcate, ei nu primesc susţinerea necesară în şcoli, nu învaţă metode contemporane şi eficiente prin care îşi pot lansa propriile afaceri, de la lansarea unui concept până la marketarea lui, nu sunt inspiraţi de alţi antreprenori de succes. Împreună cu o echipă de tineri determinaţi şi pasionaţi din Cluj, am lansat iXperiment pentru a schimba asta şi a le oferi elevilor resursele necesare pentru a-şi construi propriile afaceri sociale, de la zero“, punctează tânăra.

Sute de elevi au luat parte la program

Până în momentul de faţă, peste 200 de elevi au luat parte la programele iXperiment. Astfel, Mara şi echipa ei au organizat acceleratoarele iXperiment de patru ori în Cluj şi în Oradea, împreună cu parteneri regionali. Tot în cadrul iXperiment, au fost organizate iXcaravanele de antreprenoriat prin ţară şi iXweeks (săptămâni ale antreprenoriatului).

„Aceşti elevi au avut şansa de a-şi lansa propriile afaceri, de a trece prin procesul de a identifica o problema reală în comunitate, a-şi identifica şi cunoaşte în detaliu target market-ul lor, a testa diverse soluţii prin crearea unor prototipuri şi MVPs (minimum viable products), a lansa produse şi servicii pe piaţă şi a învaţa cum se administrează o afacere, noţiuni de strangere de fonduri, management-ul banilor, marketing şi pitching“, spune Mara.

Peste 60 de companii şi antreprenori de succes din România s-au implicat în iXperiment prin mentoratul oferit echipelor participante, sesiuni de speaking în cadrul programului şi sponsorizări.

Studiază în SUA şi în Marea Britanie

Dedicată total proiectului său, Mara a luat o decizie aparent surprinzătoare. Pentru a implementa iXperiment, a decis să-şi ia un „gap year“ (un an de pauză) înainte de a pleca cu o bursă completă la Babson College, instituţia de învăţământ superior declarată cea mai bună facultate de antreprenoriat din lume în ultimii 21 de ani. S-a adaptat foarte repede la noul mediu şi spune că cel mai mult apreciază flexibilitatea sistemului şi felul în care profesorii ştiu să-şi apropie studenţii.

„În SUA, îmi place foarte mult flexibilitatea oferită – ai timp să experimentezi diverse domenii şi cursuri înainte de a decide un domeniu major pe care să continui. Mai mult, iubesc viaţa în campus din facultăţile americane, se creează o comunitate foarte puternică între studenţi. De asemenea, profesorii sunt foarte deschişi şi dispuşi să te ajute, indiferent de situaţie. Ei îţi sunt prieteni şi e o atmosferă mai informală în care membrii comunităţii, profesori, studenţi staff, se susţin între ei“, punctează Mara. În paralel, ea studiază economia la London School of Economics, unde este în anul trei de facultate. Aici, sistemul de învăţământ este, spune tânăra, mai puţin flexibil. Mai formali, profesorii britanicii au însă meritul de a le oferi independenţă studenţilor, ceea ce îi ajută pe tineri să devină responsabili mai rapid.

La Boston, în SUA, românca a fost selectată de portalul BostInno, care a inclus-o printre cei mai importanţi 25 de tineri sub 25 de ani din Boston care inovează şi îmbunătăţesc comunităţi prin iniţiativele lor în domenii precum antreprenoriatul, tehnologia, etc. În plus, Mara a devenit o prezenţă constantă pe scenele conferinţelor internaţionale dedicate antreprenorilor, în calitate de speacker.

„Am avut şansa de a-mi prezenta iniţiativele şi a mă exprima cu privire la diverse teme de interes, educaţie, business, tehnologie, în cadrul unor conferinţe precum The Conference on World Affairs în Colorado, MiSK Global Forum în Arabia Saudită, Tech Open Air în Berlin, Brain Bar Budapest în Ungaria şi Ustvarjalnik Conference în Sovenia“, mai spune tânăra. ;

