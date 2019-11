Muzeul Etnografic al Transilvaniei aniversează nouă decenii de la înfiinţarea primului muzeu în aer liber din România

Evenimentul are loc joi, 14 noiembrie 2019, de la ora 13.00, la sediul central, str. Memorandumului nr. 21, sala Reduta şi este organizat de Muzeul Etnografic al Transilvaniei şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, instituţii publice de cultură care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, în parteneriat cu Asociaţia Muzeală Poarta de sub Feleac şi Asociaţia De la lume adunate.

Parc înfiinţat de Romulus Vuia în 1929

Parcul Etnografic din Cluj a fost înfiinţat în anul 1929 de Romulus Vuia (1887-1963), primul etnograf din România, cu sprijinul reprezentanţilor transilvăneni şi bănăţeni ai primului guvern Iuliu Maniu.

Prima casă din muzeul în aer liber, cea din Vidra (Avram Iancu) a fost transferată în noiembrie 1929, în urmă cu exact 90 de ani.

„Pentru a marca acest moment, specialiştii direcţiei marketing au realizat în această vară, împreună cu vizitatorii noştri, un minunat covor aniversar, în cadrul proiectului intitulat „90 de ani ţesuţi în două iţe”.

La dezvoltarea parcului au contribuit numeroşi reprezentanţi de marcă ai şcolii etnografice clujene, între care îi vom menţiona în mod special pe Kós Károly (1919-1996) şi Valer Butură (1910-1989). Specialiştii şi veteranii care vor fi alături de noi ne vor prezenta aspectele cele mai importante ale unei istorii memorabile.

Trecutul nu este, însă, decât o parte a poveştii noastre”, arată reprezentanţii muzeului.

Recital extraordinar de Lăsatul Secului

„În prezent, Parcul Etnografic găzduieşte activităţi culturale diversificate şi atractive, destinate tuturor categoriilor de public. Le mulţumim pentru aceasta numeroşilor noştri parteneri, reprezentanţi de marcă ai comunităţii culturale clujene, care contribuie la creşterea interesului publicului faţă de acest spaţiu al moştenirii noastre.

Viitorul este, însă, cu siguranţă, cel mai important.

Consiliul Judeţean Cluj îl pregăteşte, împreună cu noi, de mai mulţi ani, din momentul în care a fost iniţiat, cu sprijinul experţilor de la Asociaţia Nordică de Design Urban din Bergen (Norvegia), primul master plan pentru dezvoltarea unui muzeu din România. Claudiu Salanţă, arhitectul şef al judeţului Cluj, împreună cu Alice Florean, câştigătoarea concursului internaţional de soluţii pentru dezvoltarea Parcului Etnografic, ne vor prezenta toate detaliile unui proiect care se apropie de finalizare”, se mai arată în comunicat.

În încheiere, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj ne va oferi un recital extraordinar de Lăsatul Secului, susţinut de interpreţi îndrăgiţi de publicul larg.