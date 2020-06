Moartea lui George Floyd i-a îmbogăţit familia. Cum a obţinut 16 milioane de dolari în câteva zile

Pe pagina campaniei se arată că banii obţinuţi din strângerea de fonduri vor contribui la „cheltuieli de înmormântare, consiliere psihologică, cazare şi transport pentru toate procedurile judecătoreşti care vor urma şi vor ajuta familia noastră în zilele următoare, în timp ce vom continua să căutăm dreptate pentru George”, se arată în descrierea campaniei. O parte din fonduri vor fi, de asemenea, alocate pentru administrarea averii lui Floyd în beneficiul şi pentru îngrijirea copiilor lui Floyd.”

Pe lângă fondul memorialistic, fratele mai tânăr Bridgett Floyd a creat şi un cont GoFundMe pentru a acoperi „cheltuielile de călătorie şi alte cheltuieli”, în care s-au strâns 377 de dolari.

De asemenea, o campanie de strângere de fonduri a fost demarată pentru fiica lui Floyd, Gianna Floyd. 62.000 de pesoane au donat 2,1 milioane de dolari în acest fond creat în 2 iunie de avocata care o reprezintă pe fosta soţie a lui Floyd. „Vă mulţumim foarte mult pentru dragostea şi sprijinul pe care ni le-aţi trimis”, este mesajul lui Roxie Washington pentru donatori, care a anunţat că cei care doresc să trimită poze şi cadouri pentru Gianna pot s-o facă pe adresa fundaţiei pe care a creat-o - The George and Gianna Floyd Foundation.