Mituri false despre sănătate. Cât e de periculos să înghiţi gumă de mestecat şi ce rişti dacă înoţi imediat după masă

În ultimii ani, tot mai mulţi români au refuzat să-şi vaccineze copiii de frica, spun ei, a efectelor adverse, cele mai multe dintre acestea închipuite. Aşa s-a ajuns la un adevărat fenomen îngrijorător, iar autorităţile au fost nevoite să intervină şi să ia măsuri în condiţiile în care o adevărată campanie anti-vaccinare a luat proporţii inimaginabile în ultimii ani.

Adriana Pistol, directorul Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile, a demontat acest mit într-un interviu acordat pentru „Adevărul” . Adriana Pistol s-a referit la problemele care pot să apară din această cauză şi a vorbit despre un subiect specific sezonului rece: epidemiile de gripă şi riscurile la care se expun cei care dau crezare zvonurilor care susţin că vaccinurile sunt ineficace sau chiar dăunătoare.

Ce spune specialistul

„Le-aş recomanda oamenilor să încerce să obţină câteva informaţii despre cum arată gripa, gripa reală, nu mă refer la guturai sau alte virusuri. Să afle care sunt complicaţiile ei şi decesele care au survenit. Iar cu atât mai mult cu cât ştim fiecare dintre noi că avem nişte boli cronice, care sunt favorizante pentru a face o formă de îmbolnăvire mai severă, în acel moment este clar că dacă nu ne luăm această măsură prin vaccinare suntem expuşi. Dar şi persoanele active sunt expuse.

Dr. Adriana Pistol ne explică de ce vaccinarea antigripală este soluţia cea mai simplă şi sigură pentru a ne feri de gripă FOTO Eduard Enea

Aş mai aduce şi un alt argument. Chiar dacă eu personal nu am boală cronică, consider că sunt tânăr şi nu o să se lipească gripa de mine aşa de uşor, e bine să mă gândesc şi la cei de lângă mine, la familia mea, unde poate am persoane în vârstă, poate am copii. Extremele de vârstă sunt foarte expuse la îmbolnăviri severe, până la deces. Atunci dacă nu mă vaccinez pentru mine, ar trebuie să o fac măcar pentru ceilalţi de lângă mine. Este ceea ce noi numim strategia de cocon. Noi, cei care suntem în jurul celor mai sensibili trebuie să îi protejăm, să nu le aducem gripă”, a explicat Adriana Pistol.

Cât de periculoasă e guma de mestecat înghiţită

Există şi mituri mai puţin dăunătoare. Publicaţia Real Simple Magazine a demontat câteva dintre cele mai cunoscute mituri legate de sănătate şi nutriţie, iar pentru asta a aplelat la specialişti.

Un astfel de mit spune că guma de mestecat înghiţită va rămâne în stomac. În realitate, aşa ceva este exclus. „La fel ca în cazul altor produse nealimentare pe care se întâmplă să le înghiţim, fluidele din organism transportă gumă de mestecat pe tractul intestinal şi în câteva zile ea este eliminată”, a lămurit David Pollack, medic la Spitalul de copii din Philadelphia.

Cum poţi scăpa de sughiţ

Un alt mit răspândit este acela că o sperietură bună te scapă de sughiţ. În realitate, majoritatea „remediilor băbeşti”, aşa cum sunt şi băutul apei sau speriatul pentru a scăpa de sughiţ, nu au fost demonstrate prin cercetări medicale. Ar exista însă un truc publicat încă din anul 1971 de revista The New England Journal of Medicine, o linguriţă cu zahăr. Autorii studiului susţin că în 19 din 20 de cazuri, dulciurile constituie un remediu care a avut succes.

Este riscant să înotăm la mai puţin de o oră de la masă, iar dacă totuşi o facem riscăm să facem crampe musculare. Este un mit, dă asigurări medicul Jim Sears. „După servirea mesei, fluxul sanguin «se concentrează» asupra sistemului digestiv şi mai puţin asupra muşchilor. Asta nu înseamnă că, dacă te apuci să înoţi după ce-ai mâncat, o să faci crampe musculare şi-o să te îneci. E drept, vei avea mai puţină energie şi n-o să poţi înota la cel mai înalt nivel, dar asta nu înseamnă că nu poţi să calci apă sau să te joci”, a lămurit Sears.