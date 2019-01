Mitropolitul Clujului, despre românii din străinătate: „Aproape 5 milioane au plecat pe alte plaiuri. Tare am dori să-şi schimbe sensul şi să revină acasă”

Mii de clujeni au participat duminică, 6 ianuarie, la catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, la slujba de Bobotează oficiată de mitropolitul Andrei Andreicuţ şi de un sobor de preoţi. Mitropolitul Clujului a vorbit despre românii plecaţi din ţară şi despre depopularea satelor româneşti.

„Majoritatea dintre noi suntem cetăţeni ai oraşului, dar foarte mulţi dintre noi provenim de la ţară şi faţă de satul românesc trebuie să avem un ataşament şi o dragoste deosebită. Sărbătorile sunt frumoase peste tot, odinioară însă, la sat, ele aveau un farmec aparte. De aceea, constatând ca satele îmbătrânesc, locuitorii lor sunt mai puţini, Sfântul Sinod a declarat acest an ca an al satelor româneşti. Tare am vrea sa se regenereze satele noastre româneşti. Această împuţinare a populaţiei este şi pentru că nu este foarte mare natalitatea, dar e în mod deosebit pentru ca aproape cinci milioane de români au plecat pe alte plaiuri. Au plecat din motive obiective, pentru pâinea cea de toate zilele. Dar încet-încet s-a creat un curent şi tare am dori ca el să îşi schimbe sensul şi să revină acasă", a spus mitropolitul Andrei.

După slujba de sfinţire a apei, reprezentanţii Mitropoliei au împărţit sticlele cu apă credincioşilor care au aşteptat acest moment în frig mai bine de trei ore.