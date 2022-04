„Minunile” din garajele clujenilor. După descoperirea unei crame, acum a fost găsit un strung industrial FOTO

Lângă Piaţa „Ion Meşter” din cartierul Mănăştur un proprietar a fost nevoit să îşi demoleze garajul solid, din cărămidă, unde ţinea, nu un autoturism, ci… un strung, relatează Cluj24.ro.

„Nu am mai văzut aşa ceva, cred că e un garaj unicat. Zici că avea atelier mechanic acolo, nici vorbă de maşină. Pe locul acelui garaj pot fi parcate lejer două autoturisme”, a spus un vecin uimit.





Din păcate nu este un caz singular. În 2019, muncitorii care au demolat garajele din cartierul Gheorgheni au avut surpriza să descopere o cramă.





„Am avut şi surprize în care am găsit cramă sub garaje, cramă care comunica cu celelalte garaje. Am găsit cramă, am găsit afumători făcute în garaj. Cramă care comunica cu vecinii dintr-o parte şi alta a fost găsită în cartierul Gheorgheni”, a declarat viceprimarul Dan Tarcea.





„Nu am mai găsit vinul acolo, dar în cazul respectiv am umplut respectivă cramă, am făcut lucrările de tasare şi am acoperit ce a fost acolo. Românii au fost foarte inventivi în aceşti 25 de ani cât au folosit garajele”, a mai spus edilul.





Strung industrial găsit într-un garaj din Cluj-Napoca. FOTO: Cluj24.ro

Operaţiunea „demolarea”

Primarul Emil Boc şi-a asumat demolarea celor peste 10.000 de garaje inestetice care urâţesc cartierele oraşului. Până acum au fost demolate circa 4.000 de garaje, dar operaţiunea continuă.







Viceprimarul Dan Tarcea a declarat la un post local că în 2022 vor fi demolate 2.000 de garaje. „Primele somaţii au plecat în noiembrie 2021 pentru străzile Jupiter, Meteor şi zonele adiacente, unde se lucrează deja la amenajarea platformelor de parcare. Următoarele somaţii au fost trimise în Grigorescu, iar acum le pregătim pe cele pentru Negoiu şi Parâng. Toate garajele din oraş vor fi demolate, dar etapizat".





Proprietarii somaţi îşi pot demola singuri garajele, în caz contrar demolarea va fi făcut de Primăria Cluj-Napoca, iar proprietarul va fi taxat.

Strung industrial găsit într-un garaj din Cluj-Napoca. FOTO: Cluj24.ro