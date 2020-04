Miclea: „Cum explicăm peste 10 ani că într-un judeţ cu 17 infectaţi nu s-a ţinut şcoala? În 1918, vârf de gripă spaniolă, au venit, la Alba Iulia, 100.000 de oameni”

Decizia privind păstrarea până în septembrie a strategiei de închidere a şcolilor, grădiniţelor şi universităţilor, luată de Guvern , pe 17 aprilie, este criticată de Mircea Miclea, fost Ministru al Educaţiei.

„În 1918 era vârful de criza al epidemiei de gripă spaniolă. Toţi fruntaşii transilvăneni, animaţi de un ideal naţional au mers din sat în sat, au organizat alegeri şi s-au întrunit la Alba Iulia 100 de mii de oameni, pentru că au avut un ideal. După 100 de ani, ceea ce vedem acum este umbra umbrei acelor oameni. E ruşinos… o astfel de atitudine. În Buzău sunt 17 oameni infectaţi, în Harghita sunt 19, în Vâlcea sunt 24, oare cum o să explicăm noi peste 5-10 ani că într-un judeţ în care erau 17 infectaţi (probabil nici unul dintre ei copil) nu s-a ţinut şcoala? De aceea mi se pare că această decizie este greşită. Nici nu mai are rost să venim cu soluţii, soluţiile se puteau găsi, însă e mult mai uşor să spui nu, nu se poate. Statul a spus că nu se poate redeschide şcoala şi cu asta s-a spălat pe mâini de orice altă gândire de a găsi soluţii.”, spune Mircea Miclea, în cadrul emisiunii „România te priveşte”, de pe Look Plus.