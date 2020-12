Medicul erou care îngrijea zeci de bolnavi COVID la un azil, dus la spital în stare gravă. „Lucrez de 10 zile cu masca de oxigen, cu 3 ore de somn”

Un focar de COVID a izbucnit în urmă cu trei săptămâni la Casa Teodora, un cămin de bătrâni din Cluj. Între timp, lucrurile s-au agravat, iar situaţia pare complet scăpată de sub control. În acest moment, 87 de oameni, rezidenţi şi personal, sunt infectaţi cu noul coronavirus, iar la fel de grav este faptul că singurul medic care îi îngrijea, Lorant Szentagotai, s-a infectat şi el în urmă cu 10 zile.

În vârstă de 71 de ani, medicul a ales să se sacrifice până la capăt şi a continuat să-i vegheze pe pacienţi. Cu un devotament remarcabil, a ajuns să lucreze mai mult de 20 de ore pe zi, până când boala i s-a agravat şi a fost dus de urgenţă la spital. În prezent, cei aproape 100 de pacienţi au rămas fără medic, doar cu două asistente, infectate şi ele, iar situaţia este dramatică.

Situaţia a fost semnalată pe Facebook de deputatul Emanuel Ungureanu, care a făcut un apel ca orice medic care a trecut deja prin boală, are anticorpi COVID şi e dispus să ajute, să meargă măcar pentru câteva zile la căminul de bătrâni.

La 71 de ani a rămas pe baricade pentru pacienţii săi

Deşi are 71 de ani şi se află într-o grupă de risc, medicul centrului, Lorant Szentagotai, a rămas pe baricade şi s-a expus pentru a-şi salva pacienţii, Nu a renunţat la ei, însă, lucru previzibil, s-a infectat şi el. Iar după trei săptămâni cumplite, timp în care s-a preocupat de starea pacienţilor şi s-a lăsat pe ultimul plan, starea i s-a agravat.

„Sunt într-o stare foarte gravă, lucrez cu masca de oxigen. Încerc să rezolv medicamentele bătrânilor. Încerc să ajut, dar cred că am ajuns în ultima fază, de 10 zile trag aşa. Cred că nu am dormit trei ore în total. Acum îmi pun cu masca de oxigen ca să termin astăzi medicamentele. E tragedia asta, am crezut că pot rezolva, dar cu aproximativ 100 de bolnavi de 3 săptămâni încerc în continuu.

Sunt doar eu cu 2 asistente, infectate şi ele. Pun câte 30 de perfuzii pe zi. Nu mai ştiu ce e ziua, ce e noaptea. De 2 săptămâni nu am mai stat deloc. Încerc să termin medicamentele de astăzi, am zis că încerc să nu abandonez bolnavii că mi-e milă de ei. Am 70 saturaţia de oxigen”, declara medicul erou pentru Monitorul de Cluj , cu câteva ore înainte ca starea lui să se agraveze şi să fie transportat la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase din Cluj.





Deşi situaţia este cunoscută la nivel local, Direcţiei de Sănătate Publică din Cluj nu poate detaşa personal medical la faţa locului.

„Există şi la Casa Teodora un focar de infecţie Sars-Cov-2. Avem 87 de cazuri active, rezidenţi şi personal. Din păcate şi domnul doctor Szentagotai care e medicul acestui centru de rezidenţi este pozitiv. Sunt luaţi în evidenţă. Personalul medical al centrului este la faţa locului, asigură asistenţă medicală”, a menţionat şeful DSP Cluj, Mihai Moisescu, pentru sursa citată. Acesta spune că legal nu poate detaşa personal medical la Casa Teodora fiindcă este vorba despre un centru privat. Moisescu a dat însă asigurări că fiecărui pacient i se asigură asistenţă medicală.

Deputatul Emanuel Ungureanu a făcut apel la orice medic disponibil, trecut prin această boală, să îi ajute pe cei infectaţi.

„Vârstnicii din cămin infectaţi cu Covid-19, dar care suferă şi de alte afecţiuni sunt bine îngrijiţi de asistente şi infirmiere, însă acolo avem nevoie şi de un medic care să supravegheze situaţia îndeaproape. Fac un apel public, din nou, la un medic disponibil, care a trecut prin infecţia cu Sars Cov 2 dispus să dea o mână de ajutor la Casa Theodora”, a scris Ungureanu pe contul său de Facebook.

