Medic român la spitalul COVID-19 din Detroit: „Am întâlnit accidente vasculare cerebrale chiar la unii pacienţi tineri“

Noul coronavirus începe să dea înapoi şi în Statele Unite ale Americii, dar „războiul“ nu este încă 100% câştigat. Este percepţia medicului Iuliana Niculescu (49 de ani), Senior Partner la Hospital Consultants P.C. din Detroit şi profesor asistent la Oakland University William Beaumont School of Medicine. În SUA se înregistraseră până luni, 4 mai, 1,18 milioane de cazuri de COVID-19 şi 68.600 de decese.

Medicul român Iuliana Niculescu se numără printre coordonatorii Spitalului Beaumont, unul dintre cele mai mari din Detroit, şi are un rol activ în organizarea activităţii inclusiv pe perioada pandemiei de Covid-19. S-a aflat în prima linie, conducând o bună parte din activităţile unităţii sanitare.

657 de decese în spital

În total, spitalul din Detroit s-a confruntat cu 2.300 cazuri grave de Covid-19 şi a înregistrat 657 decese. Până acum, 177 dintre pacienţii aflaţi iniţial într-o stare foarte gravă, între viaţă şi moarte, au ieşit din terapie intensivă. Rata mortalităţii este ridicată din mai multe motive. Principala cauză ar fi că în spital au fost internate doar cazurile grave. Medicul Niculescu consideră, pe de altă parte, că tratamentul este departe de o eficienţă rezonabilă.

Deşi Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA a autorizat, în procedură de urgenţă, utilizarea medicamentului antiviral Remdesivir pentru tratarea pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2, iar multe alte ţări se pregătesc să urmeze aceeaşi cale, Iuliana Niculescu este mai degrabă rezervată în privinţa eficacităţii acestui medicament.

„La începutul pandemiei am folosit Hydroxychloroquine şi antibioticul Azithromycin, iar în terapie intensivă s-a folosit antiviralul Remdesivir şi antiinflamatorul Tocilizumab. Evident, armamentul terapeutic nu este foarte eficient. Remdesivir are ceva efect, dar are un efect limitat. La fel stau lucrurile şi cu Tocilizumab“, arată, într-o declaraţie pentru „Adevărul“, medicul Iuliana Niculescu (foto sus).

Concluzii desprinse din cazuistică

Iuliana Niculescu a fost printre cei care au luat deciziile în spital şi s-a ocupat de organizarea pentru pandemie. Pentru a face faţă numărului uriaş de bolnavi, au fost sistate procedurilor chirurgicale neesenţiale şi au fost înfiinţate o serie de unităţi dedicate bolnavilor Covid-19.

Ea a vorbit despre problemele cauzate de SARS-CoV-2 în cazurile pe care le-a întâlnit. „Virusul infectează celulele legându-se de un receptor prezent în celulele sistemului respirator, dar şi în cele vasculare, renale, cerebrale sau gastrointestinale. Cazurile severe, în general pulmonare, reprezintă aproximativ 14%. În general, problemele respiratorii sunt cele mai grave. Din cazuistică am constatat că simptomele gastrointestinale sunt mai frecvente decât credeam. Probabil 18% dintre pacienţi au diaree şi stări de vomă la un moment dat. Şi alte organe pot fi afectate, în special în cazurile severe cu simptome cardiace, între 7-28 %, mergând până la insuficienţă cardiacă acută, posibil indusă de virus în mod direct sau indirect în cazurile severe. Plus, simptome renale - insuficienţă renală acută, poate 5%, iar mai nou am întâlnit şi simptome neurologice cu accidente vasculare cerebrale, chiar la unii pacienţi tineri“, explică medicul Niculescu.

Pacienţi tineri afectaţi neurologic

În opinia sa, multe din efectele bolii pot fi rezultatul unui răspuns inflamator şi tromobozant (n.r. - apariţia cheagurilor de sânge în diverse zone) general mai mult decât o acţiune directă a virusului în organul respectiv. „Am fost impresionată de magnitudinea declinului neurologic după extubare, mergînd până la tetraplegie la unii pacienţi relativ tineri şi sănătoşi. Fiecare din acest aspect reprezintă o provocare pentru medicul care vede pacienţi gravi cu Covid-19 în spital“, adaugă medicul.