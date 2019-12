Medic condamnat pentru că le-a cerut subalternilor să se ocupe de cazurile grave din spital înainte de a face analizele şoferilor băuţi

Decizia Curţii de Apel vine la mai bine de o jumătate de an după ce Judecătoria Cluj o condamnase pe Adela Golea la un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare. Atunci, ea a fost acuzată şi condamnată, pentru două fapte penale, instigare la favorizarea făptuitorului şi instigare la abuz în serviciu în formă continuată.

Procesul s-a mutat între timp la Curtea de Apel, ai cărei magistraţi au menţinut doar instigare la abuz în serviciu în formă continuată. În plus, Adela Golea va fi obligată, conform deciziei, să presteze 60 de zile muncă în folosul comunităţii

Ce s-a întâmplat

Faptele pentru care a fost condamnată Adela Golea s-au petrecut în urmă cu trei ani. Ca medic-şef la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Cluj (UPU), Golea le-ar fi cerut angajaţilor să preia cu prioritate pacienţii veniţi în stare gravă, intrând astfel în conflict cu poliţiştii care aduceau la Urgenţe şoferi depistaţi cu alcoolemie, cărora trebuia să li se recolteze probele biologice tot aici.

Nemuţumiţi, ofiţerii au seziat conducerea Poliţiei Cluj-Napoca, iar de aici cazul a ajuns la procurori, fără să se ţină cont de faptul că doctorul a luat această decizie controversată din cauza aglomeraţiei de la UPU şi a lipsei de personal. Astfel, în 2018, Adela Golea a fost trimisă în judecată, iar decizia în primă instanţă a venit joi, 20 iunie.

„În temeiul art. 39 alin. (1) lit. b) din C.p., Aplică inculpatei Golea Adela pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare la care adaugă sporul de o treime din cealaltă pedeapsă (anume 3 luni închisoare), rezultând pedeapsa finală de 1 (unu) an şi 9 (nouă) luni închisoare”, se arăta atunci în decizia instanţei. Ulterior, procesul a ajuns la Curtea de Apel Cluj, care a redus pedeapsa medicului de la un an şi nouă luni la un an şi jumătate. Decizia acestei instanţe este definitivă.

