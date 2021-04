Mărturia unui medic infectat la două luni după ce s-a vaccinat anti-Covid. Concluzia trasă la final: „Nici nu se compară”

Medicul a povestit pe platforma Ro Vaccinare că vaccinul nu a oprit infecţia, însă l-a scăpat de o formă severă a bolii. Primele semne care i-au dat de gândit au fost durerile de cap şi lipsa gustului, a relatat Braga.

„Vaccinul te protejează de o formă severă a bolii! La două luni după ce m-am vaccinat cu serul produs de PfizerBioNTech, m-am infectat cu virusul SARS-CoV2. Am ales să mă vaccinez ca să îmi protejez mai mult familia şi m-a ferit să nu fac o formă severă. Precum au arătat şi studiile, vaccinul nu ne protejează neapărat împotriva infectării, dar mai degrabă ne protejează să nu facem o formă severă a bolii”, a spus medicul.

„Într-o dimineaţă m-am trezit cu o durere de cap şi în aceeaşi zi nu am mai simţit acelaşi gust al cafelei. Am zis să fac un test rapid de antigen, iar rezultatul a fost pozitiv. Am intrat în carantină 14 zile, izolându-mă de familie. Am luat decizia asta ca să fie bine pentru ei, dar a fost dificil să îmi văd soţia şi băieţelul de un an doar pe telefon. Nu se compară.

Doar 3 zile au durat simptomele în care am avut dureri de cap şi nu am avut gust şi miros. În a şaptea zi am făcut un test COVID-19 şi a ieşit negativ. După cele 14 zile necesare, am ieşit din izolare, iar în dimineaţa următoare mi-am început activitatea la centrul de vaccinare. Am zis să încerc să ajut cât pot, să pun umăr la umăr, să treacă această perioadă grea, plină de încercări”, a mai afirmat el.