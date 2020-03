Mărturia emoţionantă a unei românce din Spania care s-a vindecat de Covid-19. „Medicii au fost unica mea speranţă, doar datorită lor m-am făcut bine“

Românca povesteşte că totul a început cu tuse şi cu o febră nu foarte mare, de 37,5. Timp de o săptămână, ea a stat în casă cu aceste simptome, cu nimic diferite faţă de o răceală banală. Apoi, lucrurile s-au compolicat, iar Marcela a fost transportată de urgenţă la spitalul „Príncipe de Asturias" din Alcalá de Henares. După ceva mai mult de o săptămână, ea a ieşit pe uşa spitalului vindecată, dar nu uită clipele grele prin care a trecut.

„Am trăit cele mai grele două săptămâni din viaţa mea după ce am fost infectată. Am ajuns la spital într-o stare gravă, dar mulţumită personalului medical am reuşit să înving boala”, a spus Marcela, într-un interviu acordat pentru televiziunea spaniolă Antena3.com.