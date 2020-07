Mărturia cutremurătoare a unei românce din Italia, violată şi bătută crunt de cinci bărbaţi. „M-au dat cu capul de pereţi şi mi-au spus că mă ucid“

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 23 iulie, în oraşul italian Bologna. Victima, o româncă de 40 de ani care lucrează ca îngrijitoare în Italia, a fost abordată şi răpită în timp ce se îndrepta spre casă, notează portalul Il Resto del Carlino.

După ce au prins-o, violatorii au dus-o într-un atelier auto, unde au batjocorit-o o noapte întreagă. „În timp ce consumau alcool şi droguri mi-au spus să mă dezbrac. Am refuzat, iar atunci m-au ameninţat cu moartea”, a povestit femeia. Printre agresori se afla şi un bărbat pe care ea îl cunoştea. „Erau italieni, români şi albanezi”; a adăugat românca.

Coşmarul ei a durat o noapte întreagă, timp în care bărbaţii au violat-o şi şi-au bătut joc de ea. „M-au lovit cu capul de perete şi mi-au spus că dacă ţip mă ucid. Abia a doua zi ultimul dintre ei a plecat spunând că se duce să-şi ia ceva de mâncare şi m-a încuiat înăuntru, cu cheia. Am găsit celularul pe care mi-l luaseră şi l-am sunat pe partenerul meu, după care am sunat la poliţie şi am cerut ajutor”, le-a povestit femeia jurnaliştilor italieni.