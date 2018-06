Marşul ClujPride vs Comunitatea Creştin Ortodoxă: „Clopotele de foc vor fi trase la intervale de 2 minute pe toată durata marşului”

Traseu propus şi aprobat al ClujPride este:

Ora 17.00. Punct de plecare: platoul Salii Sporturilor "Horia Demian" - Splaiul Independentei - Podul Napoca - Bdul. 1 Decembrie 1918 - Str. Giuseppe Garibaldi - Splaiul Independentei - platoul Salii Sporturilor "Horia Demian"”.

Printre participanţi se numără Andreas Wolter, vice-primar al orasului Koln, Germania - oras infratit cu Clujul.

„Andreas Wolter a fost ales vice-primar de catre Consiliul Local al orasului Koln in 2014. Este membru al Partidului Verde din 1983. S-a nascut in 1964 in mediul rural din Germania de Vest. Din 2013 este casatorit cu partenerul sau. Este tata mandru a doua fiice dintr-o casatorie anterioara. Este membru in diferite comitete europene si germane. Din 2016 este Ambasador al Aliantei pentru Clima (Climate Alliance)”, precizează reprezentanţii LES Sisterhood Cluj.

Răspunsul comunităţii ortodoxe: „Rugăciune pentru fraţii noştri căzuţi în păcatul homosexualităţii”

Comunitatea Crestin Ortodoxă Română Cluj-Napoca organizează la aceeaşi oră o „rugăciune pentru Cluj-Napoca” care se va desfăşura în toate bisericile din oraş.

„Comunitatea Crestin Ortodoxa Romana Cluj-Napoca va invita sa va rugati in toate bisericile din Cluj Napoca si localitatile invecinate pe data de 23 iunie 2018 pentru fratii nostri cazuti in pacatul homosexualitatii.

Nu suntem de acord cu promovarea publica a pacatelor omenesti de orice fel, in locul valorilor crestine, in viata orasului Cluj Napoca!

Desfăşurare:

Ora 17.00 - 17.15 Clopotele vor chema la rugaciune in biserici

Ora 17.15 - 18.00 Rugaciune Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Ora 18.00 - 18.30 Clopotele de foc vor fi trase la intervale de 2 minute pe toata durata marsului LGBT Pride Cluj 2018”, se arată într-un comunicat.

De ce nu s-a permis traseul prin centrul oraşului

Echipa de organizare a ClujPride a explicat într-un comunicat de ce, la fel ca anul trecut, Primăria a refuzat aprobarea marşului prin centrul oraşului. Organizatorii promit că anul viitor manifestarea se va desfăşura în centrul oraşului, chiar dacă Primăria nu va aviza evenimentul:

„Dragă comunitate, aşa cum v-am anunţat deja, marşul Cluj Pride 2018 va porni de la Sala Sporturilor Horia Demian, pe un traseu aprobat de Primăria Cluj-Napoca. Vă întrebaţi, probabil, de ce marşul ClujPride nu porneşte nici în acest an din centrul oraşului, aşa cum alte manifestaţii publice (ex. Mitingul Normalităţii, Marşul pentru Viaţă) s-au desfăşurat în ultimele 12 luni. Motivul, aşa cum ni l-a transmis în scris Primăria Cluj Napoca în răspunsul la cererile depuse de noi pentru trasee în zona centrală este că “sunt programate lucrări şi amenajări edilitare, în perioada menţionată în adresele” noastre. Ulterior, în baza legii 60/1991 republicată, conform art. 8, alin. 2, Primăria Cluj-Napoca a propus, în schimb, traseul actual. [Toate traseele solicitate de noi pot fi vizualizate pe acest link: https://goo.gl/xyEbYi ]. Înţelegem şi vă împărtăşim nemulţumirea în ceea ce priveşte traseul actual, şi dorim să vă asigurăm că decizia finală de a accepta acest traseu propus de Primăria Cluj-Napoca am luat-o doar pentru că ne-a permis să vă comunicăm din timp detaliile organizatorice, gândindu-ne că astfel vom reuşi să fim prezenţi în număr mai mare pentru a ne cere în stradă (printre altele) dreptul de a fi vizibili în spaţiul public clujean. Înţelegem şi faptul că unii dintre voi nu consideraţi necesară aprobarea din partea Primăriei Cluj-Napoca, ci doar înştiinţarea acesteia, însă o altă parte din comunitate o consideră necesară, aşa că în calitate de organizatori am încercat să găsim o cale de mijloc pentru a mări şansele de participare ale tuturor la acest marş. Cu toate acestea, suntem conştienţi că atât răbdarea noastră şi probabil a voastră a atins un nivel sensibil, prin urmare dorim să ne luăm împreună cu voi un angajament public că în 2019 marşul ClujPride va porni din zona centrală, cu acordul Primăriei Cluj-Napoca sau doar cu notificarea acesteia, după cum o va cere situaţia.

Vă mulţumim pentru sprijin şi sperăm ca acest mesaj să ne trezească pe cât mai mulţi dintre noi pentru a participa la marş pe 23 iunie, ora 17, unde aveţi libertatea să vă exprimaţi prin mesaje toate revendicările, nemulţumirile şi solidaritatea cu comunitatea LGBTQ. Mai avem un drum lung de parcurs şi fiecare pas e mai vizibil făcut împreună, sute de oameni!

Echipa ClujPride 2018”

