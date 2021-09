Lucian Mîndruţă, mesaj dur către premier după demiterea lui Berceanu: „Florin, ce e în mintea ta? Ai înnebunit?” VIDEO

Jurnalistul Lucian Mîndruţă a postat pe Facebook un clip în care îi transmite un mesaj extrem de dur premierului:

„Salut, Florin, mă, nu înţeleg ce ţi-a făcut Berceanu, adică dintre toţi care au fost numiţi acolo, care se pricepeau, l-aţi a dat afară pe Berceanu... Voi nu aveţi nici un pic de minte? Ăsta era singurul care făcea treabă, era singurul căruia părea că îi pasă, era singurul care s-a dus peste ăia care ardeau deşeuri, ardeau anvelope şi i-a oprit. Păi, iartă-mă, dar ultima oară când te-am văzut juraseşi credinţă pe cartea aia, nu ştiu dacă ai jurat pe Biblie sau pe altceva, dar ai jurat credinţă României, nu PNL-ului. Când te-au numit premier, ai jurat că o să faci ce trebuie să faci pentru ţara asta, nu pentru PNL. Nu scrie acolo că că te duci să faci bine PNL-ului, că te duci să recompensezi cu cariere oamenii care nu au făcut nimic pentru ţară, dar a făcut totul pentru partid şi partidul foarte puţin, când a avut timp, pentru restul omenirii, pentru noi. Ce e în mintea ta? Nu serios, spunem-mie şi mie, ce e în mintea ta?”.

Mîndruţă a deplâns politica de sinecuri dusă de toate partidele:

„Ai înnebunit? Asta vreau să ştiu, ai înnebunit? Îl iei pe unul care a făcut în şase luni cât au făcut şefi de la Garda de mediu în nu ştiu cât timp mai... Şi mai povesteşti că a fost numit politic. Da, a fost numit de un partid politic, dar el nu era politic, el nu a fost numit acolo ca o sinecură. A fost numit acolo pentru că a făcut ceva pentru domeniul ăsta şi aşa ar fi trebuit să faceţi voi şi de la PNL, şi de la alte partide cu toate funcţiile importante care contează, să-i numiţi pe oamenii care luptă în domeniul acela, s-au distins cu ceva, au făcut măcar studii, le apăsat, li s-a rupt inima pentru ceva. Şi aţi numit ... în multe locuri aţi numit aşa. Te înţeleg pe tine, Cîţule, că nu mai ştii ce se întâmplă, eşti şef la PNL, nu eşti şef la PNL. Băi, şef pe Titanic nu ştiu dacă e chiar un job?”.

Jurnalistul a avut un mesaj şi pentru cei care ocupă posturile fără a fi calificaţi:

„Mă oamenilor care luaţi joburile astea de la oameni buni ca să ajungeţi voi acolo, pentru că aţi avut ambiţie, sau pentru că aţi plătit, sau pentru că trebuie să vă recuperaţi banii, sau pentru că trebuie să faceţi ceva pentru familia voastră, să vă vadă că sunteţi miniştri sau nu ştiu ce secretar de stat, bă, vouă nu vă e ruşine? Nu vă e ruşine că nu vă pricepeţi? Nu vă e ruşine că nu vă interesează, că nu v-a păsat? Nu vă e ruşine că nu sunteţi unde sunteţi şi că faceţi în felul ăsta un rău ţării, care are nevoie mai mult ca oricând de oameni care se pricep în instituţiile care contează? Asta vreau să vă întreb pe voi, toţi din PNL, USR, UDMR, AUR, PSD şi care or mai fi. Nu vă e ruşine că structurile voastre nu fac altceva decât să vâneze joburi pentru membri, în loc să caute în societatea românească oameni care cu adevărat se pricep , care pot şi vor să facă bine în ţara asta. Nu vă e ruşine că aţi ajuns instituţii de sinecuri şi şantiere de cariere cât timp ţara are nevoie de oameni de stat? Voi sunteţi chiar oameni de stat degeaba. Nu vă e ruşine. Mie mi-ar fi. Hai noroc, Cîţule. Sper să găseşti un şef nou ...şi la morgă. Numai morţii n-au rămas în ţara asta conduşi de politic. Să vă fie ruşine!”.