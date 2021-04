Linie telefonică de suport psihologic pentru persoanele afectate de COVID 19. „Oamenii pot avea acces gratuit la cele mai avansate servicii psihologice”

„Pandemia COVID-19 a avut consecinţe psihologice şi medicale majore la nivel societăţii. Autorităţile au manageriat adecvat componenta medicală, dar cea psihologică a fost relativ ignorată, deşi aceasta are un rol fundamental asupra sănătăţii mintale a populaţiei în pandemie – cu impact asupra calităţii vieţii oamenilor şi a funcţionării socio-economice - şi chiar asupra transpunerii sfaturilor medicale în comportamentele individuale. În plus, deşi problemele de sănătate mentală au crescut în ultimul an, serviciile de specialitate s-au redus similar cu reducerea acestora pentru diverse condiţii medicale, în urma instituirii unor condiţii speciale de protecţie în instituţiile/organizaţiile care oferă servicii de sănătate, cu impact negativ asupra serviciilor de psihologie pentru pacienţii care s-au infectat cu noul coronavirus, pentru familiile acestora, pentru personalul medical şi de îngrijire, pentru angajatori şi salariaţi, pentru copii, părinţi, profesori şi şcoli”, se arată într-un comunicat de presă trimis de UBB.

Acest deficit al autorităţilor a fost compensat pe parcursul anului 2020 de acţiunea unor instituţii şi organizaţii profesionale ale psihologilor, adesea cu suportul mass-mediei. Începând cu 2021 autorităţile au început să-şi schimbe paradigma, înţelegând rolul fundamental al psihologiei în managerierea pandemiei la nivel societal şi individual - se mai precizează în document.

„Suport psihologic telefonic pentru reducerea stresului asociat pandemiei”



„În acest context, Ministerul Sănătăţii, în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) – prin Clinica Universitară de Psihologie -, Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (APCCR) şi Fundaţia Vodafone Romania, a iniţiat un program naţional de asigurare a serviciilor de psihoeducaţie şi suport psihologic telefonic pentru reducerea stresului asociat pandemiei. Specialiştii - psihologii cu drept de liberă practică - au fost pregătiţi pe baza unui protocol bazat pe dovezi validate ştiinţific pornindu-se de la premisa unei intervenţii singulare, fiind mai degrabă un serviciu de prim ajutor psihologic cu o durată scurtă, nu o linie de psihoterapie sau consiliere pentru tratamentul tulburărilor psihice, aceste servicii având o altă structură, cei în nevoie fiind orientaţi spre astfel de servicii în cursul suportului psihologic. Toţi psihologii implicaţi în acest program sunt certificaţi de Colegiul Psihologilor din România şi îşi asumă răspunderea profesională şi etică pentru intervenţiile efectuate. Săptămânal ei beneficiază de supervizare, îndrumare şi feedback privind modalitatea de derulare a serviciilor oferite, prin APCCR şi Clinica UBB”, se mai arată în comunicat.

David: „oamenii, adulţi şi tineri, pot avea acces gratuit la cele mai avansate servicii psihologice”





Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB, precizează: „UBB, prin Clinica proprie de psihologie, şi Asociaţia Psihologilor din România au propus pe parcursul anului 2020 o serie de ghiduri psihologice în pandemie pentru populaţie, ghiduri accesate de sute de mii de oameni, fiind astfel liderii naţionali în această direcţie. Prin acest demers, implicăm însă acum autorităţile în mod formal în preocuparea pentru sănătatea mintală a oamenilor. În funcţie de interesul populaţiei, echipa de specialişti va putea fi extinsă. Important este că acum oamenii, adulţi şi tineri, pot avea acces gratuit la cele mai avansate servicii psihologice de intervenţii cognitiv-comportamentale, într-un regim personalizat, bazat pe dovezi. În plus, psihologii implicaţi vor fi familiarizaţi cu alte resurse disponibile oferite de diverse organizaţii profesionale, ghidând astfel pacienţii pentru servicii suplimentare/complementare în această direcţie, contribuind astfel la crearea unei reţele naţionale extinse de suport psihologic în pandemie.”