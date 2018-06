Lecţia de viaţă oferită de o româncă diagnosticată cu o afecţiune cumplită. A învins boala, iar apoi şi-a îndeplinit visul de-a avea un copil şi o afacere prosperă

Originară din Satu Mare, Ana Macovei a fost pasionată încă din copilărie de limbile străine şi plănuia să urmeze cursurile unei facultăţi de filologie. S-a răzgândit dintr-un motiv bine întemeiat, realizând că meseria de profesor nu i-ar asigura un trai decent, aşa că a făcut o alegere.

„Aş fi vrut să urmez filologia în continuare, pentru că participasem la câteva olimpiade şi obţinusem şi atestatul de limba engleză. Chiar eram destul de bună la asta, dar pe atunci aveam impresia că limbile străine nu sunt de viitor. Prin urmare, crezând că o carieră în turism va fi mai sigură, am ales să urmez Geografia Turismului din cadrul Universităţii din Bucureşti, unde am intrat cu 10. Din păcate, am absolvit facultatea imediat după ce începuse criză financiară, iar turismul stătea cel mai prost. Agenţiile se închideau, locurile de muncă erau puţine şi prost plătite şi am ajuns să lucrez pe ceea ce învăţasem de la mama mea, fără studii de specialitate însă, şi anume în contabilitate. Am jonglat apoi cu diverse job-uri, pe vânzări, serivicii post-vânzare, negăsindu-mi parcă locul”, descrie tânăra o perioadă ceva mai tulbure din viaţa sa, plină de semne de întrebare.

De la filologie şi geografie la designul floral

Ceva mai târziu, în urmă cu cinci ani, a găsit şi răspunsul pe care îl căuta de atâta timp. S-a întâmplat după ce se mutase deja la Cluj şi tocmai se pregătea de nuntă.

„În 2013 odată cu pregătirile pentru propria-mi nuntă, am descoperit un domeniu care mă fascina, cel al designului floral. Am fost una din acele „Bridezilla” care nu se putea hotărî nicicum, îmi doream ceva fabulos, ceva mai deosebit, dar în acelaşi timp le voiam pe toate”, rememorează Ana.

Atunci a luat decizia să se dedice unui mai vechi hobby şi să urmeze o serie de cursuri pentru a deveni designer floral.

„După nuntă am început să-mi fac planuri pentru a-mi deschide o florărie. Am făcut cursuri prin ţară atât pentru atestare cât şi pentru a învaţă tehnicile de baza şi abia apoi am investit în amenajarea unui spaţiu. Am urmat cursul lui Preston Bailey, PB Protege, cunoscut ca cel mai mare designer de eveniment şi flori din lume, iar apoi Masterclass-ul lui Karen Tran, Heavenly Gala, Rome, tot unul din primii designeri florali al lumii”, povesteşte antreprenoarea.

Am învăţat din asta să nu mă dau niciodată bătută, orice ar fi, oricât de greu ar fi, atâta timp cât mai este o licărire de speranţa, nu poţi să decât să lupţi. Până la urmă ce altă şansă ai?

„Odată ce ai intrat în această lume, nu mai există cale de întoarcere”

A investit într-o primă fază în jur de 7.000 de euro în afacere, dar investiţia totală a ajuns la aproximativ 20.000 de euro. Pentru asta, a profitat din plin de experienţa acumulată la cursurile urmate sub îndrumarea celor mai importanţi designeri florali. Iar în faţa ei şi-a deschis larg uşile o nouă lume.

Florile erau folosite în epoca victoriană ca mijloc criptografic de comunicare, iar Regina Victoria este principala sursă de inspiraţie pentru brandul Ana Macovei Florals

„Odată ce ai intrat în lumea designului de top nu mai este cale de întoarcere. De la aranjamente somptuoase la sculpturi florale, pereţi şi candelabre din flori, totul îţi taie respiraţia şi sunt foarte mândră că am avut ocazia să lucrez la un asemenea nivel. Tehnicile de design învăţate acolo, combinate cu emoţiile transmise de flori, fac întotdeauna miresele să ofteze. Fiecare floare pe care o aşez în aranjament, reprezintă motivul nunţii, al relaţiei, al viitoarei căsnicii. Unii miri vor ceva delicat, fin, tandru care să exprime încredere şi armonie, pe când alţii vor un aranajment pasional, energic care să exprime în acelaşi timp graţiozitate şi rafinament”, a explicat designerul.

Tânăra oferă aranjamente florale pentru clienţi ca Salonul Auto Transilvania (dealer BMW pe zona Transilvaniei), Tudor Tailor, dar şi unor saloane de înfrumuseţare şi unor restaurante de lux. În plus, recent ea a fost furnizor oficial de flori şi pentru dineul oficial prilejuit de meciul de gală dintre „Generaţia de Aur” şi „Legendele Barcelonei”.

Cel mai cumplit moment

Însă până să ajungă antreprenor de succes şi o mamă fericită, Ana a avut de trecut peste un adevărat coşmar. În 2007, când urma să susţină examenul de Bacalaureat, ea a fost diagnosticată cu cancer de col uterin.

„În 2007, în ultimul an de liceu, am fost depistată cu cancer de col uterin. Mulţi ani nu am vorbit nici măcar cu cei apropiaţi despre asta, în afară de familie, desigur. Am ales să deschid acest subiect într-o perioadă în care lumea din jurul meu se plângea foarte mult. Iar prima dată când am vorbit public despre problema pe care am avut-o a fost în cadrul unui workshop dedicat mămicilor antreprenor, „Şi mămică şi Antreprenor de succes”. Atunci am ales să vorbesc despre asta cu speranţa că voi reuşi să îi ajut pe cei prezenţi să depăşească micile probleme zilnice, să le insuflu puţin curaj şi să le arăt că niciodată nu trebuie să-şi piardă speranţa, dar şi pentru a le îndemna pe celelalte femei să îşi facă periodic analizele necesare. În cazul meu, asta a fost vital”, susţine Ana.

Cum a trecut cu bine peste toate piedicile

Tânăra îşi aminteşte şi acum clipele de coşmar prin care a trecut şi lupta cu boala. O luptă pe care, în final, a câştigat-o. Într-un final cu happy end, Ana a a reuşit să treacă peste toate probleme şi a reuşit la facultate cu 10. Însă cel mai important succes l-a reprezentat faptul că a reuşit să ducă ulterior fără probleme o sarcină şi să-şi îndeplinească visul de a deveni mamă.

„În liceu, pe când colegii mei se pregăteau pentru BAC, eu stăteam imobilizată la pat. Timp de trei luni am făcut serii periodice de perfuzii pentru că aveam şi o anemie severă şi trebuia să mă recuperez după intervenţia chirurgicală. În ultimele două luni am reuşit să recuperez materia pentru bacalaureat şi să-mi iau examenele cu o medie peste 9. Apoi, la admiterea la Facultate, am reuşit să fiu admisă cu 10. Şi cel mai important, în 2014, în ciuda faptului că mulţi medici mi-au spus că s-ar putea să stau imobilizată la pat în timp ce eram însărcinată, am reuşit să duc sarcina pe picioare până în ultima zi. Am învăţat din asta să nu mă dau niciodată bătută, orice ar fi, oricât de greu ar fi, atâta timp cât mai este o licărire de speranţa, nu poţi să decât să lupţi. Până la urmă ce altă şansă ai?”.

Cum erau folosite florile în epoca victoriană

Odată depăşite toate momentele critice, tânăra s-a întors în lumea înmiresmată şi plină de culoare a florilor, din care îşi extrage zilnic porţia de energie şi de optimism care o face să meargă mai departe.

„Pe parcursul maternităţii am ales să mă dedic copilului, dar de îndată ce am putut, m-am întors la flori. Am creat un stil în care fiecare floare înseamnă ceva special. De altfel, florile erau folosite în epoca victoriană ca mijloc criptografic de comunicare, iar Regina Victoria este principala sursă de inspiraţie pentru brandul Ana Macovei Florals”, a precizat Ana.

Şi pentru că este obişnuită să dea curs provocărilor, tânăra se pregăteşte să lanseze o nouă afacere. De data asta, nu este vorba despre flori, ci despre un cu totul altfel de business.

E gata pentru o nouă provocare

„Am început să organizez diverse evenimente şi am ajuns să mă asociez cu cineva pe partea de Cheesebar, adică un fel de bufet de brânzeturi. Şi nu orice fel de brânzeturi, ci unele dintre cele mai bune şi populare din lume, premiate cu aur şi argint în cadrul Competiţiilor Internaţionale de brânzeturi din SUA. Pe pagină mea www.anamacovei.ro care va fi în curând deschisă publicului, se vor putea găşi mai multe informaţii, sau pe facebook, la Cheese Bar Cluj”, a încheiat Ana Macovei.