László Tőkés, la Zilele Maghiare din Cluj: „Revoluţia română a fost furată. Asistăm la o reinstaurare a regimului comunist”

„Noi am fost foarte optimişti atunci. Credeam că dictatorul Nicolae Ceauşescu era o întrupare a răului atât de mare, încât eu, şi mulţi alţii, am crezut că dacă vom scăpa de el, atunci într-o clipă vom scăpa şi de comunism şi se va făuri o lume nouă. Această credinţă a fost susţinută de foarte multe evenimente petrecute în acelaşi timp cu evenimentele de la Timişoara, fraternizarea românilor cu maghiarii, posibilitatea folosirii limbii materne, am auzit la televiziune urări de Crăciun în maghiară, am fost dus în biserici româneşti, unde am participat sau am celebrat slujbe, în judeţul Cluj sau alte locuri din Transilvania s-au tras salve de foc în onoarea mea.





Tot era atât de mirific încât credeam că lumea s-a schimbat şi că problemele noastre comune se vor rezolva. Vedem astăzi că aceste probleme comune nu au fost rezolvate. Revoluţia a fost furată şi înlocuită cu o lovitură de stat şi, din păcate, mai tragem şi azi ponoasele acelor vremuri. Din păcate nu se putem debarasa de această situaţie. Cu o intensitate mai mare sau m mică asistăm, azi, la o reinstaurare regimului de tip comunist.





Revoluţia a avut şi elemente pozitive, întrupate, de exemplu, în această clădire (clădirea universtiăţii private în limba maghiară Sapientia, finanţată de guvernul maghiar-nr)”, a susţinut László Tőkés la dezbaterea organizată, joi după-masă, la Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca.