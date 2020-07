Lacurile din care clujenii beau apă au rămas raiul nesimţiţilor cu skijeturi. Guvernul Orban ignoră poluarea gravă

„Calitatea apei din lacul Tarniţa s-a înrăutăţit brusc în 2018, apa devenind MODERATĂ, deşi cu un an înainte calitatea era BUNĂ. Astfel, clasa de calitate a apei din Tarnita a fost timp de patru ani, in perioada 2014-2017 BUNĂ, iar in 2018 a pierdut o clasa si a devenit MODERATĂ. Urmatoarea clasa la care se va ajunge, fara indoiala, daca autoritatile nu iau masuri urgente este calitate SLABĂ. Aceasta degradare a calitatii apei, s-a produs pe fondul cresterii unor indicatori care sunt influentati de cantitatea de materii organice (cel mai probabil pentru că a crescut cantitatea de dejectii din lac)”, se arată într-un articol din Ştiri de Cluj.