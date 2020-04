Jurnalistă la ziarul Bild, despre venirea românilor în Germania: „Poate pentru prima oară, au fost primiţi cu entuziasm“

Carmen Kayser a făcut carieră în presa scrisă din România între 1998 şi 2004, iar în urmă cu aproape 14 ani s-a mutat în Germania. Din 2007 este angajata Bild, ziarul care înregistrează cele mai bune vânzări în Germania şi în Europa. A rămas apropiată însă de ţara sa natală şi urmăreşte cu interes ceea ce se întâmplă în România.



Într-o discuţie cu „Adevărul”, Carmen Kayser a vorbit despre atuurile Germaniei în lupta cu coronavirusul, dar şi despre diferenţele de concepţie şi de abordare faţă de România şi de alte ţări.

„Adevărul”: Germania este una dintre ţările cu cele mai multe cazuri de Covid-19, însă boala a făcut mult mai puţine victime decât la vecinii Italia şi Franţa. Care ar fi secretul?

Carmen Kayser: În primul rând, e vorba de un sistem sanitar bun, poate chiar cel mai bun din Europa, dacă nu din lume. Dar cu siguranţă, e mult peste sistemul de sănătate spaniol sau italian, ba chiar şi faţă de sistemul francez. Apoi, au ales să lucreze după manual şi să nu facă economii pe pielea populaţiei. Ce înseamnă asta? Pe lângă faptul că valul acesta epidemic a găsit spitalele din Germania bine echipate, inclusiv cu ventilatoare şi cu paturi suficiente la Terapie Intensivă, nemţii au ţinut cont de recomandările făcute de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi au făcut multe, foarte multe teste. Mult mai multe decât Franţa sau Marea Britanie, ce să mai vorbim de Italia şi Spania... Iar în Germania s-au respectat măsurile de distanţare socială. Poate a fost şi un avantaj faptul că aici, spre deosebire de Spania sau Italia, populaţia nu e chiar atât de îmbătrânită, iar vârstnici nu locuiesc cu copiii şi cu nepoţii, ceea ce înseamnă că le-a fost mai simplu., Dar atenţie, asta nu înseamnă că nu au şi germanii problemele lor. Spre exemplu, aici s-a vorbit şi despre faptul că au prea puţini medici.

Germania a fost la început printre ţările care au luat în calcule obţinerea unei imunităţi de grup, însă a revenit rapid asupra ideii şi a luat o serie de măsuri asemănătoare cu cele din Franţa sau Italia. Cât de radicale au fost măsurile luate, poate chiar dacă e să comparăm cu ce se întâmplă în România.

Aici, pe 23 februarie au fost luate primele măsuri. Între timp, a fost închis aproape totul, mai puţin supermarketurile, farmaciile, poşta şi transportul public. În acelaşi timp, oamenilor li s-a cerut să stea cât mai mult în case, iar atunci când ies afară să nu umble în grupuri mai mari de două persoane şi să respecte o anumită distanţare socială. Chiar şi la supermarket trebuie să respecţi distanţa de 1,5 m, iar dacă te duci într-un parc e vorba de o distanţă de 5 metri. Aici ajungem la diferenţele faţă de măsurile restrictive din România. Aici, în Germania, nu te pune nimeni să umbi cu declaraţii completate, iar poliţia nu face abuzuri. Bineînţeles că şi aici s-a întâmplat să le dea amenzi unora care nu au respectat condiţiile pe care le-am amintit, dar nu s-au legat de declaraţii sau de alte detalii stupide.

Plus că aici ai voie să mergi să faci sport sau să te duci în parc, dar cu condiţia să respecţi distanţa de 5 metri. Asta pentru că nu sunt aşa de rigizi ca românii şi au realizat că nu-i pot „pedepsi” pe toţi oamenii obligându-i să stea între 4 pereţi. Plus că se ştie, dacă stai închis numai în casă rişti să te îmbolnăveşti şi să faci alte boli, inclusiv psihice. De fapt, niciodată nu am mai văzut atât de mulţi oameni ieşind să alerge cum văd acum în Berlin! Altfel, aici trăim aproape la fel ca înainte, cu menţiunea că trebuie să se respecte acele măsuri de distanţare socială.