Jazz in the Street ajunge sâmbătă în Piaţa Unirii. Cine sunt artiştii care vor susţine concerte în weekend

Artiştii ediţiei sunt Cantellion, Infusion, iar invitat special e Indie Folker. Cvartetul Cantellion s-a lansat în 2016, iar anul trecut a câştigat locul I la festivalul naţional de muzică “Baladele Dunării” din Galaţi şi premiul pentru cea mai bună interpretare la concursul muzical “Folk’n’Iaşi”.

Infusion e trupa rezidentă la Jazz in the Street 2018. Solista formaţiei, Diana Săveanu, a câştigat premiul pentru cea mai bună voce la Concursul Internaţional Jazz in the Park, iar până acum am ascultat-o la toate ediţiile Street din acest an.

Indie Folker este primul proiect de indie folk din Europa de Est. Activează pe scenele din România, Marea Britanie şi Ungaria încă din 2006 şi a susţinut turneul de prezentare al albumului de debut “Monsters In Rome” în diferite cluburi din Londra şi Manchester în anul 2010, turneu ce a inclus 10 prestaţii pe scenele din Marea Britanie. Opt piese semnate Indie Folker fac parte din coloana sonoră a filmului “Lie With Me” regizat de Jamison Brandi, film ce a fost lansat în decembrie, 2012. Accesul la concertele Jazz in the Street e liber.

Pregătiri pentru marele eveniment Jazz in the Street

După ediţia a patra de Jazz in the Street de sâmbătă 6 octombrie, echipa Fapte pregăteşte cel mai mare eveniment al toamnei, în 14 octombrie, când zeci de artişti vor anima oraşul în 10 puncte de pe bulevardul Eroilor. Numele artiştilor selectaţi vor fi anunţate în curând. În plus, va avea loc o conferinţă a artelor stradale.

Jazz in the Street își propune să susţină şi să promoveze talentele din rândul performerilor stradali şi să resemnifice spaţiului public clujean, precum şi înţelegerea comunităţii locale asupra rolului şi a înţelesului artelor, prin crearea de întâlniri neobişnuite între artişti, locuri și public.

Prima ediţie Jazz in the Street a avut loc în 23 aprilie 2016 şi a reprezentat un real succes. De atunci, echipa Fapte a mai organizat câteva zeci de astfel de evenimente de o zi, două zile sau de doar câteva ore, iar anul trecut proiectul s-a desfăşurat timp de câteva săptămâni, pe tot parcursul verii şi al toamnei. În 2017, peste 17.000 de persoane au participat la reprezentaţiile în stradă.