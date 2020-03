Istoric, despre legătura dintre Dragobete, Valentine’s Day şi Marţişor. Rolul Bisericii în transformarea obiceiurilor „păgâne” de început de primăvară

Pe de o parte, „Dragobete şi Valentine sunt două sărbători cu origini comune, legate de momentul primăvăratic al împerecherii păsărilor şi de imitarea de către tineri a comportamentului acestora”,

iar pe de altă parte

„Dragobete, Cap de Primăvară, este, cel mai probabil, chiar personajul masculin al poveştii Mărţişorului, care a fost însă desprins la un moment istoric dat din contextul acestuia şi a primit, în unele zone, această denumire inspirată din numele slavon al sărbătorii Aflării capului Sf. Ioan Botezătorul” – explică istoricul şi etnograful Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj, unul dintre co-autorii volumului „DRAGOBETE: CINCI DESCHIDERI”.

Este vorba despre prima carte în care specialiştii se pronunţă asupra Dragobetelui, şi care a fost lansată, zilele trecute, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Istoricul Tudor Sălăgean a explicat, într-un interviu pentru „Adevărul” originea, evoluţia şi legătura între cele trei sărbători ale primăverii pe care le celebrăm în această perioadă: Dragobete, Valentine’s Day şi Mărţişor.

Istoricul Tudor Sălăgean vorbeşte la lansarea cărţii despre Dragobete. FOTO: MNIT

Redescoperirea Dragobetelui a fost însoţită de o reacţie de respingere a Valentine’s Day



ADEVĂRUL: Ce anume a stârnit interesul cercetătorilor în legătură cu cercetarea Dragobetelui?



TUDOR SĂLĂGEAN: Interesul cercetătorilor faţă de Dragobete a avut un parcurs oarecum atipic, în sensul în care specialiştii din diferite discipline au fost frapaţi, în anii din urmă, de interesul pe care societatea îl manifestă faţă de această „sărbătoare românească a iubirii”. După cum o ştim foarte bine cu toţii, redescoperirea Dragobetelui a fost însoţită de o reacţie de respingere a Valentine’s Day, sărbătoare considerată occidentală şi comercială, care i-a scandalizat pe autohtoniştii de toate nuanţele. În urmă cu 25-30 de ani, Dragobete era un mare necunoscut, amintirea sa fiind păstrată doar de un număr limitat de autori care se refereau la el în manieră protocronistă, încercând să îi contureze o imagine de zeu autohton al iubirii din care, fireşte, nu lipseau trimiterile la o ipotetică moştenire dacică. Aceste câteva referinţe fanteziste şi sumare au fost, atunci, suficiente pentru a stimula interesul televiziunilor şi imaginaţia iubitorilor de tradiţii. Dragobete a devenit şi el, destul de repede, un produs comercial de un anume succes, fără ca aceasta să asigure însă aceste sărbători conţinutul de care avea nevoie. Din fericire, în ultimii aproximativ zece ani, specialiştii au început să îşi îndrepte interesul asupra conţinuturilor reale ale tradiţiilor asociate Dragobetelui, începând să pună în valoare adevăratele semnificaţii ale acestuia.

Am ajuns astfel la rezultate interesante şi surprinzătoare, pe care, la iniţiativa prof. dr. Otilia Hedeşan de la Universitatea de Vest din Timişoara, preşedinta Asociaţiei Etnologilor din România, le-am reunit între paginile unei cărţi care îi mai are în calitate de coautori pe Rodica Zafiu, lingvist la Universitatea Bucureşti, pe Mihaela Bucin, şefa catedrei de limba şi literatura română de la Universitatea din Szeged şi pe Szabó Zsolt, lector de limba română la aceeaşi universitate. Este prima carte despre Dragobete apărută vreodată, dar nu am nici o îndoială că va fi urmată de multe altele în viitor.

Dragobetele era sărbătorit în întreaga Românie

Unde era sărbătorit Dragobetele?

Potrivit datelor istorice aflate astăzi la dispoziţia noastră, Dragobetele era sărbătorit în trecutul ceva mai îndepărtat, sub această denumire, pe o arie teritorială destul de largă, care cuprindea Oltenia, Muntenia şi partea de sud a Transilvaniei, cu atestări şi în Banatul montan, iar mai recent în Dobrogea. După anul 1900, aria Dragobetelui s-a restrâns considerabil, tradiţiile legate de acesta fiind din ce în ce mai puţin practicate. În a doua jumătate a secolului al XX-lea nu ştim dacă mai putem vorbi de vreo supravieţuire reală a