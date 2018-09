Ion Ţiriac vrea să organizeze un turneu de tenis WTA la Cluj. Boc: „Suntem interesaţi, dar nu putem să punem premii pentru Serena sau Simona Halep”

Primarul Emil Boc a relatat, miercuri, la Realitatea FM, ce a discutat cu omul de afaceri Ion Ţiriac, care a venit la Cluj-Napoca pentru a viziona meciul de baschet „U”-BT - Panathinaikos Atena.

Ion Ţiriac a fost fotografiat în tribunele BTarena împreună cu fostul lider PSD Ioan Rus şi cu primarul Emil Boc.

„La meci am avut plăcerea să îl întâlnesc pe Ion Ţiriac, despre care am văzut din timp din presă că a vorbit despre posibilitatea aducerii unui turneu WTA. Am discutat cu domnul Ţiriac şi mi-am arătat deschiderea pentru un asemenea demers şi să contribuim cu ceea ce putem. Primăria nu are cum să organizeze un asemenea turneu, dar o bună parte de infrastructură de profil o putem asigura. Avem Sala Polivalentă, dar mai există Sala ”Horia Demian”, baza de tenis Winners, mai este o sală a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, care poate fi folosită pentru antrenamente. Chiar şi Sala Polivalentă mai are o sală de antrenament. Rămâne ca astrele să se alinieze pentru aducerea unui asemenea turneu. Deocamdată am pornit discuţia, Primăria a spus <<da, este posibil, ne arătăm deschiderea>>, rămâne să vedem dacă şi alte condiţii se vor îndeplini”, a spus Emil Boc.

Boc a precizat că administraţia nu poate asigura premii pentru asemenea turnee. „Nu putem să punem premii pentru Serena sau Simona Halep. Banii din impozite şi taxe nu sunt pentru premii. Noi punem la dispoziţie infrastructura de profil. I-am mulţumit domnului Ţiriac, am apreciat deschiderea pe care o are pentru oraş. Domnia sa are legături extraordinare în lumea tenisului şi sper să avem susţinerea mediului de profil din Cluj”, a explicat Boc.