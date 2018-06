Ioan Rus i-a declarat război lui Liviu Dragnea. Ce mai înseamnă în PSD-ul de astăzi temutul „Grup de la Cluj“

Ioan Rus, liderul aşa-numitului grup de la Cluj şi unul dintre cei mai influenţi membri PSD, a anunţat, ieri, la Realitatea TV, că susţine mişcarea politică creată de Victor Ponta, având în vedere că „PSD s-a băgat pe o stradă cu sens unic, nu mai există ieşiri nici în dreapta, nici în stânga şi o să dăm cu capul în gard”.

Întrebat despre ceilalţi doi lideri ai Grupului, Rus a spus:



„Nu am vorbit cu Vasile Dâncu pe tema asta (apropierea de Pro România - n.red.), o să ne întâlnim, o să discutăm, nu ştiu exact care sunt obiectivele lui. Dar am vorbit cu Vasile Puşcaş vizavi de modul în care se refondează social-democraţia europeană, de unde şi încotro. Am fost amândoi foarte ocupaţi, dar pentru orice vine vremea şi a discuţiilor. Oricum, societatea românească are nevoie de social-democraţie”.



Contactaţi de reporterul „Adevărul”, Vasile Dâncu a refuzat să comenteze, iar Vasile Puşcaş a susţinut ferm că nu mai e interesat de politică.

Vasile Puşcaş, fostul negociator-şef al Tratatului de Aderare a României la UE. Vasile Puşcaş, fostul negociator-şef al Tratatului de Aderare a României la UE.

Vasile Puşcaş: „nu am nicio legătură cu Grupul de la Cluj”

Vasile Puşcaş, fost negociator şef al Tratatului de Aderare a României la UE şi unul dintre foştii membri de bază ai Grupului de la Cluj, a susţinut: „Nu am nicio tangenţă nici cu ceea ce numiţi Grupul de la Cluj şi nici cu politica. După 2009 am încetat activitatea politică de orice fel, nu am nicio afiliere partidistă şi nu am niciun proiect partidist pentru perioada care vine.”



Întrebat ce părere are despre ceea ce se întâmplă acum în PSD, Puşcaş a susţinut: „Nu sunt informat suficient, nu comentez, pentru că mă interesează temele mele socio-profesionale.”

„Unul dintre membri pe care dumneavoastră îi socotiţi drept făcând parte din Grupul de la Cluj mi-a spus foarte clar că suntem fiecare pe cont propriu şi nu există o acţiune comună a Grupului de la Cluj.

Vasile Puşcaş

A rămas doar liderul

Întrebat despre ce mai poate însemna astăzi „Grupul de la Cluj” în politica din România, Puşcaş a susţinut: „Am să vă spun o poveste despre Grupul de la Cluj de la începutul anului 2002, când unul dintre membri pe care dumneavoastră îi socotiţi drept făcând parte din Grupul de la Cluj mi-a spus foarte clar că suntem fiecare pe cont propriu şi nu există o acţiune comună a Grupului de la Cluj. Pe atunci persoana despre care vorbesc era ministru în guvernul de la începutul anilor 2000”. Puşcaş, care s-a dedicat acum carierei universitare, el fiind profesor la Universitatea Babeş-Bolyai, a refuzat să spună despre ce persoană este vorba. Practic în Guvernul Năstase au fost miniştri atât Vasile Dâncu, cât şi Ioan Rus.



Vasile Dâncu a refuzat să comenteze despre iniţiativa lui Ioan Rus şi despre o potenţială resuscitare a „Grupului de la Cluj”.



Din „Grupul de la Cluj” a rămas doar liderul. Sau cel puţin aceasta este concluzia care reiese din declaraţiile celorlalţi doi membri, Vasile Puşcaş şi Vasile Dâncu. Vasile Dâncu nu comentează declaraţiile lui Ioan Rus.

Aurelia Cristea: Ioan Rus nu are vreo influenţă asupra celor care conduc acum PSD

Aurelia Cristea, fost parlamentar PSD şi iniţiatoarea Legii privind interzicerea fumatului în spaţii publice, susţine că „Ioan Rus este un lider incontestabil, iar Grupul de la Cluj în varianta în care a fost denumit de mass media şi de opinia publică reprezintă în continuare o sferă de influenţă care contează în prim rând prin valoarea celor care sunt ataşaţi ca oameni de anumite principii şi care au demonstrat politic şi profesional că sunt serioşi, performanţi şi responsabili.”

„Pentru cei care iau acum deciziile în PSD Cluj, pentru cei care sunt în Parlament şi pot influenţa lucrurile eu nu am speranţă că verticalitatea şi responsabilitatea domnului Ioan Rus are vreo influenţă pentru că ei sunt prea slugarnici”

Aurelia Cristea, fost deputat PSD

Aurelia Cristea, iniţiatoarea Legii antifumat. FOTO: Eduar Enea

Întrebată despre influenţa pe care o mare are Ioan Rus în rândurile social-democraţilor, Cristea susţine: „

„Pentru cei care iau acum deciziile în PSD Cluj, pentru cei care sunt în Parlament şi pot influenţa lucrurile eu nu am speranţă că verticalitatea şi responsabilitatea domnului Ioan Rus are vreo influenţă pentru că ei sunt prea slugarnici. Cei care au ajuns absolut întâmplător în primul eşalon al PSD nu au nimic de a face cu responsabilitatea faţă de alegători, aşteptările acestora sau ataşamentul faţă de principiile social-democrate. Au fost oportunişti şi punct.”



Fosta deputată crede că: „aşa cum arată PSD azi, cu regret o spun, şi tocmai din cauza acestui fapt mi-am dat demisia an trecut din partid nu văd un viitor pentru acest partid, e exact cum a declarat şi Ioan Rus, sunt pe un drum fără întoarcere care duce într-o fundătură, într-un gard sau un zid.”



Cristea, care este unul dintre foştii lideri social-democraţi care se implică în partidul lui Victor Ponta, susţine că „şansa este a partidelor noi, nici PNL şi nici PSd nu mai răspund nevoilor societăţii”.

Analist Politic: „Grupul de la Cluj există pe bucăţi”

George Jiglău, analist politic şi cercetător în cadrul Centrului pentru Studierea Democraţiei, susţine că mutarea lui Ioan Rus nu este „neapărat o surpriză, având în vedere că spre partidul lui Victor Ponta s-au îndreptat mai mulţi lideri social-democraţi care au fost marginalizaţi, unul dintre aceştia fiind şi Aurelia Cristea.”

Jiglău crede că „pentru partidul lui Ponta, Ioan Rus este un nume important”.

„Grupul de la Cluj nu cred că mai există, acum e o rămăşiţă care însemna ceva cândva. Acum Grupul de la Cluj există pe bucăţi, membrii importanţi precum Rus, Dâncu şi Puşcaş au avut fiecare propria traiectorie” „Grupul de la Cluj nu cred că mai există, acum e o rămăşiţă care însemna ceva cândva. Acum Grupul de la Cluj există pe bucăţi, membrii importanţi precum Rus, Dâncu şi Puşcaş au avut fiecare propria traiectorie”

George Jiglău, analist politic

În ceea ce priveşte Grupul de la Cluj acesta „există pe bucăţi”, spune analistul: „Grupul de la Cluj nu cred că mai există, acum e o rămăşiţă care însemna ceva cândva. Acum Grupul de la Cluj există pe bucăţi, membrii importanţi precum Rus, Dâncu şi Puşcaş au avut fiecare propria traiectorie. Ideea Grupului de la Cluj a apărut la congresul PSD din 2005, când s-a crezut că Grupul de la Cluj a întors alegerile în favoarea lui Mircea Geoană şi s-a creat atunci o aură de oameni influenţi pentru membri lui. Chiar de atunci, nu cred că s-au mai regăsit împreună într-un Guvern. Fiecare a avut propria traiectorie: „Puşcaş a fost ministru în primul guvern Boc, Rus a fost ministru al Transporturilor în Guvernul Ponta, apoi Dâncu a fost ministru în Guvernul tehnocrat.” Jiglău crede că iniţiativa lui Rus ar putea atrage de partea partidului Pro România oameni din PSD care sunt marginalizaţi şi nu-şi găsesc locul acum.

Citeşte şi