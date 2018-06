INTERVIU Mărturiile unui vânător de ucigaşi în serie. A fost şi pe urmele lui Zodiac Killer: „Noi suntem vocea celor care nu mai pot să vorbească“

S-a pensionat în urmă cu trei ani, la finalul unei cariere importante, nu înainte de a fi decorat după ce a pus la punct şi a creat, împreună cu FBI, un departament special la care lucrează agenţi speciali ai LAPD şi FBI. În acelaşi timp, Sal este unul dintre autorii unui manual special de omucideri, una dintre cărţile de căpătâi ale poliţiei din Los Angeles.

Între timp, el a trecut în „tabăra” producătorilor de televiziune, încercând să facă lumină în cazurile care au cutremurat America. În această calitate, el a colaborat şi mai colaborează cu posturi de televiziune recunoscute, precum History Channel, Discovery şi National Geographic.

Recent, Sal LaBarbera a prezentat şi a investigat cazul lui „Zodiac Killer” (Ucigaşul Zodiac) în cadrul unui documentar difuzat în cinci episoade de History Channel, inclusiv în Romania, chiar la începutul acestui an. „Îmi place să ucid oameni pentru că e amuzant“, declara cel care se autointitula Zodiac, într-un ziar din San Francisco, iar seria de crime pe care le-a comis a zguduit vestul Statelor Unite. Ca să sporească misterul care îl învăluia, ucigaşul obişnuia să trimită scrisori codate unor ziare, utilizând diverse simboluri. În ciuda eforturilor depuse de poliţişti, criminalul a scăpat de fiecare dată şi a rămas neidentificat până în prezent.

Cel mai dificil caz

„Adevărul”: Ai prezentat pentru History Channel cazul „Ucigaşului Zodiac”, întorcându-l pe toate feţele posibile şi analizând fiecare detaliu. Cum ai caracteriza acest proiect?

Sal LaBarbera: A fost un proiect interesant şi îndrăzneţ. Faptul că am avut acces la foarte multe rapoarte ale poliţiei care nu au mai fost prezentate publicului până acum, dar şi la o serie de interviuri cu numeroşii detectivi care au lucrat de-a lungul anilor la cazuri, a făcut ca totul să fie şi mai interesant. De asemenea, posibilitatea de a-mi împrumuta cunoştinţele şi expertiza pentru a rezolva toate aceste cazuri legate de criminalul Zodiac a fost o experienţă extraordinară. Faptul că am lucrat împreună cu echipa de decodificare a mesajelor (Code Team) şi am putut să împărtăşim între noi detalii din investigaţie ne-a ajutat să punem datele cap la cap şi să ajungem la rezultate mai concrete. Cazul este încă deschis şi crimele nerezolvate, iar investigaţiile sunt în curs de desfăşurare.

Când ai devenit interesat de cazul criminalului Zodiac ? Ai participat direct la investigarea acestui caz?

- Nu, nu am participat în mod direct, am făcut-o doar pentru emisiune. Cazul a avut loc înainte ca eu să devin ofiţer de poliţie. Participarea mea a constat în întâlnirile şi în discuţiile cu investigatorii pensionaţi şi actuali.

De ce a rămas nepedepsit Killer Zodiac

Aşa arăta portretul robot al unuia dintre cei mai sadici criminali, Zodiac Killer.

Şi totuşi, cum îţi explici că acest criminal celebru a reuşit să scape nepedepsit până azi? A fost cu adevărat un geniu al răului?

Există numeroase motive pentru care putem spune că aceste cazuri au rămas nerezolvate. Cazurile s-au întâmplat în anii 60 şi 70. Să nu uităm că pe atunci departamentele de poliţie nu comunicau aşa cum o fac acum. Lipsa tehnologiei pe care noi o folosim, dar şi faptul că pe atunci ştiinţa criminalistică nu era atât de evoluată sunt alte motive care au contribuit la acest lucru. De asemenea, lipsa martorilor la acel moment a făcut ca investigaţiile să fie şi cu mult mai dificile şi să avanseze foarte, foarte greu. El era fie foarte inteligent, fie foarte norocos. Seria crimelor a încetat după uciderea şoferului de taxi din San Francisco. În acel moment a fost văzut de poliţie şi aproape că a fost capturat. Atunci a lipsit doar puţin ca să fie prins. Poate că acesta a fost motivul pentru care s-a oprit din ucis.

Un „terorist domestic”

Ai investigat mii de cazuri de-a lungul timpului. Ce a făcut ca acest caz să fie unul special şi prin ce era diferit criminalul Zodiac de ceilalţi ucigaşi în serie?

Majoritatea criminalilor în serie îşi doresc ca la un moment dat să fie prinşi. Killer Zodiac era diferit. Era diferit şi pentru că lui îi placea să tachineze reprezentanţii poliţiei cu scrisorile pe care le trimitea şi prin intermediul ziarelor. El dorea să atragă atenţia, avea o mare satisfacţie atunci când omora pe cineva şi când scria acele scrisori. Era un terorist domestic al zilelor noastre. Satisfacţia lui venea atât din crimele pe care le comitea, cât şi din scrierea acelor scrisori, fiindcă se distra ştiind că poliţiştii făceau eforturi mari ca să I le decripteze.

Dacă ar fi să-i schiţezi un profil criminalului Zodiac, doar în câteva cuvinte, cum ai sintetiza?

Profilul meu ar suna astfel: „El era un criminal sociopat care se putea amesteca cu lejeritate în societate fără să iasă în evidenţă”.

Cum opera şi câte crime a comis în total? E adevărat că ar fi omorât 37 de persoane?

A acţionat singur, profitând în special de cuplurile aflate în zone izolate. Până acum nu se ştie clar daca a comis mai mult de cinci crime.

Adevăr şi legende urbane

Sal LaBarbera pe vremea când investiga crimele din California

Câţi suspecţi au fost interogaţi în acest caz?

Au fost câteva sute de persoane interogate de-a lungul timpului, au fost numeroşi suspecţi. Însă până în prezent nu s-a ajuns la el, ceea ce nu însemană că enigma nu va fi desluşită.

S-a spus şi s-a scris că acest criminal ar fi scăpat şi din cauza faptului că ar fi existat presiuni politice şi că ar fi avut sprijin din partea unor persoane importante. Cât este de adevărat?

Nimic aparent. La sfârşitul anilor ’60 şi începutul anilor ’70 a fost o perioadă agitată în nordul Californiei: protestele împotriva războiului din Vietnam, petrecerea Panterelor Negre şi bombardarea maşinilor de poliţie.

Îţi aminteşti să fi existat şi alte cazuri asemănătoare în perioada respectivă?

A mai fost un criminal în serie în San Francisco care a fost prins în aceeaşi perioadă. Acesta «vâna » homosexuali. Zodiac a atras atenţia la nivel naţional prin prisma scrisorilor pe care le-a scris şi trimis către mass-media şi poliţie.

Ce ai putea să ne spui despre arestarea şi eliberarea ulterioară a lui Arthur Leigh Allen (n.r – unul dintre principalii suspecţi)?

Am discutat cu cei care s-au ocupat de investigarea lui Arthur L. Allen. Casa lui Allen a fost percheziţionată; au fost prelevate probe ADN şi numeroase mostre cu scrisul acestuia. Însă nu a fost constatată nicio potrivire, astfel că acesta a fost eliminat de pe lista suspecţilor.

Ce părere ai despre informaţia prezentată de Lyndon Lafferty în cartea sa « Muşamalizarea criminalului Zodiac »? Cât adevăr şi câtă ficţiune este în această carte?

Nu am citit această carte, aşa că nu pot pronunţa, nici nu l-am cunoscut pe acest domn.

Ce alte legende urbane există sau au fost legate de criminalul Zodiac?

A mai fost una principală despre faptul că ar fi omorât peste 30 de persoane, dar nu s-a demonstrat absolut nimic.

A investigat mii de cazuri de omucideri

Ai fost unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi ofiţeri şi detectivi din SUA. Care au fost cele mai dificile cazuri la care ai lucrat?

Am petrecut 28 de ani investigând şi supraveghind mii de cazuri de omucideri. Toate au un loc special în inima mea. Fiecare caz a avut dificultăţile lui pe care a trebuit să le depăşesc. Însă niciodată nu trebuie să te dai batut. Noi suntem vocea celor care nu pot să mai vorbească!

Ai întâlnit în carieră cazuri în care au fost implicaţi infratori români? Ai avut vreo colaborare cu Poliţia Română?

Nu, n-am avut niciun caz de acest gen, nu ţin minte să fi avut de-a face cu infractori români. Şi nici nu am avut vreo colaborare cu poliţia din România, n-am cunoscut până acum niciun poliţist român.

„Oamenii cred că ceea ce văd în filme e realitatea”

Există şi o opinie, susţinută chiar şi de către anumiţi psihologi, cum că filmele poliţiste şi documentarele care prezintă în detaliu anumite cazuri ar putea încuraja şi chiar inspira şi trezi în cazul anumitor persoane „instinctele criminale”. Care e părerea ta în această privinţă?

Din punctul meu de vedere nu cred că filmele sau documentarele pot inspira pe cineva să comită o crimă. În schimb, documentarele şi filmele care prezintă subiecte pe tema criminalităţii pot să denatureze ceea ce face cu adevărat poliţia atunci când vine vorba de rezolvarea cazurilor. De cele mai multe ori publicul se uită la aceste show-uri, iar oamenii cred că ceea ce văd poate fi aplicat şi în viaţa reală. Hollywood-ul prezintă foarte multă tehnologie care în lumea reală nu există.

Cum a fost trecerea de la viaţa de poliţist la statutul de producător de documentare şi televiziune? Ce te-a determinat să faci acest pas?

În timpul mandatului meu în cadrul poliţiei am fost chemat de mai multe ori să ajut producătorii de filme. La pensionare, am avut ocazia să arăt cum arată de fapt munca poliţienească adevărată şi nu puteam să refuz asta.

Ce alte proiecte mai dezvolţi alături de History Channel? Ce ne poţi spune despre emisiunea „South Bureau Homicide”?

South Bureau Homicide a fost una dintre proiectele pe care le-am realizat în ultimul meu an în cadrul departamentului de poliţie. Scopul lui era să arate parteneriatul dintre poliţie şi comunitate, aşa cum este şi în realitate. Aici este vorba despre o producţie fără scenariu şi care este 100% adevărată. În plus, în acest moment sunt coprezentator în două episoade din serialul A&E – „Cazurile celebre ale procuroarei Marcia Clark”.

A pus bazele unei divizii speciale operative

Extrem de apreciat în SUA pentru metodele sale de investigare, Sal LaBarbera a fost desemnat să organizeze, între 2010 şi 2014, o divizie specială de intervenţii operative formată din poliţiti de investigaţii şi agenţi ai FBI, în cadrul unui proiect pilot. Grupul a fost primul din ţară şi a fost recunoscut de către Departamentul de Justiţie ca un mare succes. Modelul a fost preluat şi de alte unităţi de trupe speciale de asalt din SUA, care sunt trimise în focarele de violenţă din întreaga ţară sau luptă împotriva bandelor organizate.

A supravegheat vizita Papei

În anii 80, Sal a fost însărcinat să supravegheze cele mai importante evenimente din Los Angeles, inclusiv Jocurile Olimpice de Vară din 1984, vizita Papei sau Convenţia Naţională Democrată. Au fost nişte ani agitaţi în mare metropolă americană, cu multe mişcări de stradă, demonstraţii.

În lumina reflectoarelor

Sal LaBarbera a fost în permanenţă deschis colaborărilor cu presa şi cu posturile de televiziune locale sau naţionale din SUA. Celebrul poliţist a fost adeptul ideii că opinia publică trebuie să aibă în permanenţă cele mai bune informaţii prin intermediul presei. A apărut în reportaje şi interviuri la cele mai importante posturi de televiziune din SUA, în emisiuni de maximă audienţă precum LAPD Life on the Beat, CBS 48 Hours, ABC 20-20 sau Nightline cu Peter Jennings şi A&E. După ce s-a retras din poliţie, a colaborat cu History Channel, dar şi canale importante de televiziune, Discovery şi National Geographic.