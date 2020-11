Iniţiatoarea legii antifumat, bolnavă de COVID. „Când crezi că eşti mai bine te loveşte din nou”

Într-o postare pe Facebook, Aurelia Cristea spune că nu ştie exact cum s-a îmbolnăvit, cu atât mai mult cu cât a respectat toate regulile. Ea spune că nu suferă de o formă severă de COVID, însă chiar şi aşa neplăcerile sunt evidente.

„Initial am vrut sa scriu ca sunt intr-o relatie , dar aici pe facebook relatiile sunt setate cu inimioare ( poate nu m-am priceput eu)

Relatia mea nu e insa una de iubire ci una de lupta cu COVID-19.

A 6-a zi.

Nu este o forma grava, dar nici placuta nu a fost pana acum.

Am respectat toate masurile, am purtat masca, am evitat deplasari in oras si intalniri, am lucrat de acasa.

Nu stiu cum ne-am ales cu virusul, medicii spun ca e transmitere comunitara, sunt multi asimptomatici.

M-am testat imediat ce am avut simptome si m-am autoizolat.

Ne ingrijim acasa, trei membri ai familiei. Asteptam rezultatul pentru al patrulea.

Unul singur e negativ pana acum.

Ce vreau sa spun este ca evolutia este diferita de la o zi la alta, pe cand crezi ca esti mai bine te loveste din nou.

O sa fie bine!

DSP Cluj, Medicul de familie, Spitalul de Boli infectioase Cluj au fost interlocutori de nadejde in aceasta perioada.

Vreau sa le multumesc pe aceasta cale pentru profesionalism si empatie.

Aveti grija de voi, de cei dragi! Sanatate tuturor!

Si continuati sa respectati masurile de prevenire!”, a scris Cristea.

În cele câteva ore scurse de la anunţ, circa 400 de persoane au comentat pe pagina Aureliei Cristea. Cei mai mulţi internauţi i-au urat sănătate, în timp ce alţii au venit cu diverse sfaturi.

