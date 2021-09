Imensa provocare pentru organizatorii UNTOLD, în pandemie. „Cel mai greu a fost să convingem autorităţile”

Untold, cel mai mare festival de muzică din România şi din sud-estul Europei, eveniment răsplătit cu premiul „Best Major Festival” acordat în cadrul galei European Festival Awards 2015, a început la Cluj joi, 9 septembrie, şi va ţine până pe 12 septembrie.

Festivalul de la Cluj este unul dintre cele mai sigure evenimente din Europa: masca este obligatorie, iar accesul se face exclusiv pe baza certificatului de vaccinare sau cu un test rapid. De altfel, 80% dintre cei care şi-au luat un bilet sunt vaccinaţi. „Cea mai mare provocare a fost aceea de a găsi soluţiile, de a convinge autorităţile şi împreună cu ele să mergem în direcţia care să ne permită reluarea activităţii. Practic, asta a fost principala noastră provocare în 2021 încă de la începutul anului, atunci când noi am înţeles că anul în curs va fi diferit faţă de 2020.

Edy Chereji este director de comunicare la Untold. FOTO Arhivă personală

Odată cu apariţia vaccinului, odată cu evoluţia testării, odată cu timpul trecut şi a oamenilor care s-au imunizat trecând prin boală, uitându-ne şi la evenimentele care s-au organizat în afară României, în Europa, acolo unde am văzut rezultatele foarte concludente şi anume că absolut toţi oamenii care merg la un eveniment, dacă sunt vaccinaţi, dacă sunt testaţi, dacă au trecut prin boală ei nu mai reprezintă un risc major şi practic sunt reduse aproape spre zero riscurile. În acest fel, festivalul devine cel mai sigur loc public”, spune Edy Chereji, într-un interviu pentru „Adevărul”.

Efectele incertitudinii

Din cauza faptului că autorităţile au dat târziu undă verde organizării festivalurilor, organizatorii întâmpinat multe probleme. Asta şi în contextul în care programele marilor artişti au fost în tot acest timp impredictibile din cauza pandemiei.

„Am avut discuţii foarte deschise cu ei încă din 2020, odată ce am înţeles că şansele de a face festivalul sunt aproape inexistente, noi am început să discutăm cu artiştii. Contextul fiind acela la nivel mondial, ei au înţeles şi a existat această înţelegere şi acel gentleman agreement. Ei au promis că vor reveni în 2021 dacă nu putem face festivalul în 2020. Până la urmă s-a întâmplat lucrul asta, o bună parte din artiştii cu care am lucrat în 2020, vor fi prezenţi la Cluj. Ei au fost deschişi, nu au avut vreo nemulţumire, dimpotrivă, abia aşteaptă şi ei să ajungă la Cluj, e un eveniment şi pentru ei”, a dat asigurări Chereji.

El a explicat şi motivele pentru care în acest an lipseşte celebrul DJ Armin van Burren, unul dintre cei mai apreciaţi artişti din lume.

„El se pregătea un an de zile pentru fiecare ediţie şi mai ales în 2019, atunci când a făcut un show unic. Discutând cu el ne-a explicat că pentru el este o dorinţa enormă în fiecare an de a face ceva şi mai extraordinar, şi mai frumos şi a considerat el că ar fi nevoie de o perioadă mai lungă în care să pregătească un show cu care să uimească publicul.

Pentru că în fiecare an, la început a stat 4 ore, apoi 6 ore, apoi 8 ore, apoi a făcut show-ul cu invitaţi, show-ul cu Opera Naţională şi cumva a dus totul la un nivel greu de egalat. Şi şi-a dorit să aibă o perioada mai lungă de timp în care să-şi pregătească acest show. Iar noi, în 2019, când am avut o discuţie cu el, am înţeles acest lucru şi sigur că îl aşteptăm să revină oricând cu mare plăcere, în 2022, în 2023. Şi atunci cu siguranţă show-ul pe care îl va face va fi unul excepţional şi care, foarte important, doar la Untold poţi să îl trăieşti”, a mai spus Edy Chereji.

Un festival sigur

Dacă în întreaga lume au fost deja organizate numeroase festivaluri, iar în campionatul de fotbal britanic, Premier League, se joacă de mai bine de o lună cu tribunele arhipline, la Untold vor avea acces doar 75% din spectatorii care au fost la ultima ediţie, în 2019.

Accesul e permis doar cu Certificatul Digital EU COVID-19 sau cu testare rapidă antigen. Fanii festivalului trebuie să vină cu actul de identitate şi Certificatul Digital EU COVID-19 (Green Pass), care să conţină: fie dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare cu un vaccin autorizat în România; fie dovada că se află în perioada cuprinsă între a 15-a şi 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; fie dovada rezultatului negativ al unui test RT-PCR, nu mai vechi de 72 de ore.

